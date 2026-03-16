A origem do nome de cada estado do Brasil
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ACRE – Vem de ‘aquiri’, corruptela de ‘uwakuru’, vocábulo do dialeto Ipurinã que denominava um rio da região.Foto: Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
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ALAGOAS – Se deve ao grande número de lagos e lagoas na região: Mais de 30 no estado, sendo 17 apenas na capital Maceió.Foto: Legacy600 - Wikimédia Commons
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AMAPÁ – Origem controversa. Pode ser por causa da língua tupi (ama – chuva / paba – lugar) ou por causa da árvore amapá (Hancornia amapa), comum no local. A seiva é usada como fortificante e estimuladora de apetite.Foto: - divulgação Prefeitura de Tartarugalzinho
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AMAZONAS – Se deve Ã bravura de indÃgenas de uma tribo que guerreou contra o explorador espanhol Francisco de Orellana em 1541. Elas foram comparadas Ã s amazonas, mulheres guerreiras da lenda grega.Foto: Frank Garcia/DivulgaÃ§Ã£o agenciaamazonas.am.gov.br
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BAHIA – Deriva de Baía de Todos os Santos, região onde uma esquadra portuguesa atracou em 1/11/1501, dia dedicado a Todos os Santos.Foto: Aerea100 wikimedia commons
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CEARÁ – Deriva de ‘ciará’ ou ‘siará’ – canto da jandaia, em tupi. Trata-se de um pequeno pagagaio.Foto: GIANNIZZZERO wikimedia commons
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ESPÍRITO SANTO – Ganhou este nome porque o responsável pela capitania local chegou no dia 23/5/1535, um domingo do Espírito Santo (Pentecostes, 50 dias após a Páscoa).Foto: Erick Coser wiki commons
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GOIÁS – Deriva do nome dos índios guaiás, que habitavam a região no fim do século 16, quando bandeirantes chegaram em busca de ouro.Foto: Jackson Rodrigues/Prefeitura de Goiânia
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MARANHÃO – Origem controversa. Pode ser do tupi ‘mbarã-nhana’ (rio que corre) ou do ‘marañon’ (cajueiro, árvore típica da região).Foto: Divulgação Pref. Imperatriz do Maranhão
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MATO GROSSO – Nome dado por bandeirantes em 1730 por causa das matas que eram muito espessas na região.Foto: Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
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MATO GROSSO DO SUL – Desmembrou-se de Mato Grosso em 1977.Foto: reprodução TV Globo
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MINAS GERAIS – O nome se deve às numerosas minas de metais preciosos descobertas por bandeirantes.Foto: Vinícius Montgomery - Flickr
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PARÁ – Vem da palavra tupi ‘pa’ra’, que significa ‘mar. Os indígenas chamaram assim braço direito do rio Amazonas que, ao confluir com o Rio Tocantins, se alonga muito parecendo o mar.Foto: Snz58148687 - Wikimédia Commons
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PARAÌBA – Vem da junção do tupi ‘pa’ra’ com ‘a’iba’, que significa ‘ruim, impraticável para a navegação.Foto: Jailsoncoutinho wikimedia commons
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PARANÁ – Formado pela junção de ‘pa’ra’ com ‘aña’, que significa ‘semelhante, parecido. No caso, indicaria um rio parecido com mar.Foto: Maria Cristina N. wikimedia commons
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PERNAMBUCO- Vem do tupi-guarani ‘paranambuco’, junção de ‘para’nã’ (rio caudaloso) e ‘pu’ka’ (rebentar, furar) e significa ‘buraco no mar.Foto: Paulo Camelo wikimedia commons
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PIAUÍ – Vem do tupi ‘pi’awa’ ou ‘pi(‘ra)’awa’, que significa ‘piau, peixe grande’, com ‘i’ (rio).Foto: tce.pi.gov.br
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RIO DE JANEIRO- Em 1º de janeiro de 1502, uma expedição portuguesa sob o comando de Gaspar Lemos chegou à Baía de Guanabara, mas os portugueses acham que era rio. E incluíram o mês no nome.Foto: Imagem de Iva Castro por Pixabay
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RIO GRANDE DO NORTE- Recebeu esse nome por conta do tamanho do Rio Potengi.Foto: Patrick-BR wikimedia commons
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RIO GRANDE DO SUL -Primeiro foi chamado de São Pedro do Rio Grande, por causa do canal que liga a Lagoa dos Patos ao oceano. Depois simplificou o nome. .Foto: Kelly da Silva KS wikimedia commons
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RONDÔNIA- Era chamada de Território do Guaporé em 1943 e trocou de nome em 17 de fevereiro de 1956, em homenagem ao marechal Cândido Rondon, engenheiro militar e sertanista que famoso pelas explorações da Bacia Amazônica..Foto: Just a Brazilian man from Brazil - wikimedia commons
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RORAIMA – O nome refere-se à junção de ‘roro’ ou ‘rora’ (verde) com ‘imã’ (serra ou monte).Foto: reprodução brasil-turismo.com/roraima
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SÃO PAULO- Nome se refere à data de fundação do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25/1/1554. O 25 de janeiro marca a conversão do apóstolo Paulo ao Cristianismo.Foto: Webysther Nunes - wikimedia commons
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SERGIPE – Do tupi ‘si’ri-ï-pe’, que significa ‘rio dos siris’.Foto: E-Sergipe Flick R wikimedia commons
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SANTA CATARINA- Duas hipóteses. Pode ser por causa de Catarina, mulher homenageada por Sebastião Caboto, italiano a serviço da Espanha, que chegou à ilha por em 1526. Ou oferecimento a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja no dia 25/11.Foto: Prefeitura de Camboriú
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TOCANTINS- Nome de indígenas da região junto à foz do Rio Tocantins. A palavra tupi significa ‘bico de tucano’.Foto: OneEarthCreations por Pixabay