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Animais

As diferenças entre minhocas, gongolos e lacraias

RF
Redação Flipar
  • <p>Dessa forma, as principais diferenças residem em sua classificação zoológica, número de pernas, tipo de alimentação e presença de veneno.</p>

    Dessa forma, as principais diferenças residem em sua classificação zoológica, número de pernas, tipo de alimentação e presença de veneno.

     Foto: Pixabay
  • <p>Em relação à anatomia, as minhocas não são artrópodes, visto que pertencem ao filo dos anelídeos, Phylum Annelida. Elas não têm pernas articuladas, esqueleto externo ou antenas. </p>

    Em relação à anatomia, as minhocas não são artrópodes, visto que pertencem ao filo dos anelídeos, Phylum Annelida. Elas não têm pernas articuladas, esqueleto externo ou antenas.

    Foto: Pixabay
  • <p>Por outro lado, seus corpos são moles, cilíndricos e divididos em anéis. Elas se movem através da contração muscular de todo o corpo.</p>

    Por outro lado, seus corpos são moles, cilíndricos e divididos em anéis. Elas se movem através da contração muscular de todo o corpo.

     Foto: reprodução
  • <p>As lacraias, por sua vez, são artrópodes da classe Quilópoda, pertencentes ao subfilo Myriapoda, o mesmo dos gongolos. </p>

    As lacraias, por sua vez, são artrópodes da classe Quilópoda, pertencentes ao subfilo Myriapoda, o mesmo dos gongolos.

    Foto: Pixabay
  • <p>Elas têm um corpo segmentado e achatado, com um único par de pernas por segmento corporal, sendo conhecidas por sua agilidade. A cabeça é bem definida e possui longas antenas. </p>

    Elas têm um corpo segmentado e achatado, com um único par de pernas por segmento corporal, sendo conhecidas por sua agilidade. A cabeça é bem definida e possui longas antenas.

    Foto: Matt Reinbold wikimedia commons
  • <p>Os gongolos, popularmente conhecidos como piolhos-de-cobra, também são artrópodes do subfilo Myriapoda, mas pertencem a uma classe diferente: Diplópoda.</p>

    Os gongolos, popularmente conhecidos como piolhos-de-cobra, também são artrópodes do subfilo Myriapoda, mas pertencem a uma classe diferente: Diplópoda.

     Foto: Bob Walker wikimedia commons
  • <p>A característica mais distintiva é que, na maioria dos segmentos do corpo, eles possuem dois pares de pernas por segmento e quatro por anel.</p>

    A característica mais distintiva é que, na maioria dos segmentos do corpo, eles possuem dois pares de pernas por segmento e quatro por anel.

     Foto: Pixabay
  • <p>Seus corpos são geralmente mais cilíndricos ou arredondados em seção transversal do que as lacraias, e eles têm antenas mais curtas e dobradas, usadas para tatear o solo. </p>

    Seus corpos são geralmente mais cilíndricos ou arredondados em seção transversal do que as lacraias, e eles têm antenas mais curtas e dobradas, usadas para tatear o solo.

    Foto: Pixabay
  • <p>Quanto à alimentação e comportamento, as minhocas são detritívoras e se alimentam de matéria orgânica em decomposição no solo, como folhas e esterco.</p>

    Quanto à alimentação e comportamento, as minhocas são detritívoras e se alimentam de matéria orgânica em decomposição no solo, como folhas e esterco.

     Foto: Pixabay
  • <p>Elas, portanto, ingerem a terra e digerem os nutrientes, expelindo o restante como húmus, um adubo de excelente qualidade para o solo. Assim, elas são inofensivas.</p>

    Elas, portanto, ingerem a terra e digerem os nutrientes, expelindo o restante como húmus, um adubo de excelente qualidade para o solo. Assim, elas são inofensivas.

     Foto: Thassiane Ubida/Embrapa
  • <p>As lacraias são predadoras carnívoras e caçadoras noturnas muito rápidas. Elas utilizam um par de apêndices modificados próximos à cabeça, chamados forcípulas, para inocular veneno em suas presas, que incluem insetos, vermes, grilos e até pequenos vertebrados. </p>

    As lacraias são predadoras carnívoras e caçadoras noturnas muito rápidas. Elas utilizam um par de apêndices modificados próximos à cabeça, chamados forcípulas, para inocular veneno em suas presas, que incluem insetos, vermes, grilos e até pequenos vertebrados.

    Foto: Katja Schulz wikimedia commons
  • <p>Cabe destacar que elas são consideradas peçonhentas, e sua picada pode ser dolorosa para humanos, embora raramente fatal.</p>

    Cabe destacar que elas são consideradas peçonhentas, e sua picada pode ser dolorosa para humanos, embora raramente fatal.

     Foto: Costa PPPR wikimedia commons
  • <p>Os gongolos são herbívoros detritívoros, pois se alimentam principalmente de matéria vegetal morta e em decomposição, como folhas e galhos caídos. </p>

    Os gongolos são herbívoros detritívoros, pois se alimentam principalmente de matéria vegetal morta e em decomposição, como folhas e galhos caídos.

    Foto: Pixabay
  • <p>Esses animais desempenham um papel crucial na natureza, ao triturar esse material e produzir húmus de alta qualidade, muitas vezes até melhor do que o das minhocas na compostagem de materiais mais brutos. </p>

    Esses animais desempenham um papel crucial na natureza, ao triturar esse material e produzir húmus de alta qualidade, muitas vezes até melhor do que o das minhocas na compostagem de materiais mais brutos.

    Foto: Pixabay
  • <p>Eles não picam e nem mordem. Sua principal defesa é enrolar-se em espiral e, às vezes, liberar um líquido de cheiro forte ou irritante para afastar predadores.</p>

    Eles não picam e nem mordem. Sua principal defesa é enrolar-se em espiral e, às vezes, liberar um líquido de cheiro forte ou irritante para afastar predadores.

     Foto: Pixabay
  • <p>Embora habitem frequentemente os mesmos ambientes úmidos e escuros, cada um desses animais tem uma “missão” biológica muito diferente. </p>

    Embora habitem frequentemente os mesmos ambientes úmidos e escuros, cada um desses animais tem uma “missão” biológica muito diferente.

    Foto: Domínio público
  • <p>As lacraias sÃ£o caÃ§adoras vorazes que controlam populaÃ§Ãµes de outros invertebrados, enquanto os gongolos e as minhocas sÃ£o trabalhadores incansÃ¡veis do solo, essenciais para a ciclagem de nutrientes e a saÃºde da terra. </p>

    As lacraias sÃ£o caÃ§adoras vorazes que controlam populaÃ§Ãµes de outros invertebrados, enquanto os gongolos e as minhocas sÃ£o trabalhadores incansÃ¡veis do solo, essenciais para a ciclagem de nutrientes e a saÃºde da terra.

    Foto: Pixabay
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