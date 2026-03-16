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Pesquisa revela espécie de árvore que se favorece com raios

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Redação Flipar
  • <p>O resultado mostrou que a Dipteryx oleifera sofre poucos danos quando eletrocutada, ao contrário de outras espécies, que frequentemente morrem.</p>

    O resultado mostrou que a Dipteryx oleifera sofre poucos danos quando eletrocutada, ao contrário de outras espécies, que frequentemente morrem.

     Foto: Reprodução/Evan Gora
  • <p>Além disso, os raios eliminam lianas parasitas (reduzindo infestações em 78%) e matam árvores vizinhas, reduzindo a competição por luz e nutrientes.</p>

    Além disso, os raios eliminam lianas parasitas (reduzindo infestações em 78%) e matam árvores vizinhas, reduzindo a competição por luz e nutrientes.

     Foto: Reprodução/Evan Gora
  • <p>Como a Dipteryx oleifera é mais alta e tem copas largas, sua probabilidade de ser atingida por raios é 68% maior.</p>

    Como a Dipteryx oleifera é mais alta e tem copas largas, sua probabilidade de ser atingida por raios é 68% maior.

     Foto: Reprodução/Evan Gora
  • <p>No entanto, sua resistência lhe confere vantagens reprodutivas (aumentando sua capacidade de reprodução em 14 vezes).</p>

    No entanto, sua resistência lhe confere vantagens reprodutivas (aumentando sua capacidade de reprodução em 14 vezes).

     Foto: Reprodução/Evan Gora
  • <p>O estudo sugere que essas árvores podem ter evoluído para aproveitar os relâmpagos como parte de sua estratégia de sobrevivência.</p>

    O estudo sugere que essas árvores podem ter evoluído para aproveitar os relâmpagos como parte de sua estratégia de sobrevivência.

     Foto: Reprodução/Evan Gora
  • <p>Os pesquisadores agora investigam quais características tornam essas árvores resistentes aos raios e se outras espécies também compartilham essa habilidade.</p>

    Os pesquisadores agora investigam quais características tornam essas árvores resistentes aos raios e se outras espécies também compartilham essa habilidade.

     Foto: Reprodução/Evan Gora
  • <p>Estima-se que cada árvore seja atingida por um raio a cada 56 anos, e algumas já resistiram a múltiplos impactos.</p>

    Estima-se que cada árvore seja atingida por um raio a cada 56 anos, e algumas já resistiram a múltiplos impactos.

     Foto: Wikimedia Commons/blahidontreallycare
  • <p>Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos.</p>

    Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos.

     Foto: Sanket Jawali/Unsplash
  • <p>A Dipteryx oleifera, também conhecida como almendro ou tonka, é uma árvore tropical nativa da América Central e do Norte da América do Sul, incluindo países como Panamá, Costa Rica, Colômbia e Venezuela.</p>

    A Dipteryx oleifera, também conhecida como almendro ou tonka, é uma árvore tropical nativa da América Central e do Norte da América do Sul, incluindo países como Panamá, Costa Rica, Colômbia e Venezuela.

     Foto: Reprodução/Evan Gora
  • <p>Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais.</p>

    Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais.

     Foto: Reprodução
  • <p>Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria.</p>

    Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria.

     Foto: Pexels/Pixabay
  • <p>As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal.</p>

    As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal.

     Foto: engin akyurt/Unsplash
  • <p>Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos.</p>

    Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos.

     Foto: Hans Veth/Unsplash
  • <p>Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal.</p>

    Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal.

     Foto: Couleur/Pixabay
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