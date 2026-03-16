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HIstória de Manhattan inclui compra da ilha por holandês: conheça essa curiosidade

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Redação Flipar
  • <p>Minuit era governador da colônia holandesa chamada de Nova Amsterdã, na América do Norte. Ele adquiriu a ilha dos nativos locais pela quantia de 60 florins – algo em torno de 25 dólares em valores atuais. </p>

    Minuit era governador da colônia holandesa chamada de Nova Amsterdã, na América do Norte. Ele adquiriu a ilha dos nativos locais pela quantia de 60 florins – algo em torno de 25 dólares em valores atuais.

    Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>Três décadas mais tarde, começou a se formar a cidade de Nova York, da qual Manhattan faz parte. </p>

    Três décadas mais tarde, começou a se formar a cidade de Nova York, da qual Manhattan faz parte.

    Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>Ainda no século XVI, o controle de Manhattan passou para as mãos inglesas, após a terceira guerra anglo-holandesa. </p>

    Ainda no século XVI, o controle de Manhattan passou para as mãos inglesas, após a terceira guerra anglo-holandesa.

    Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>Ao contrário do que sugere o senso comum, Manhattan não é uma cidade, mas sim um dos quatros distritos de Nova York (ou “borough” – burgos – na linguagem oficial). Os outros são: Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. </p>

    Ao contrário do que sugere o senso comum, Manhattan não é uma cidade, mas sim um dos quatros distritos de Nova York (ou “borough” – burgos – na linguagem oficial). Os outros são: Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island.

    Foto: Flickr llee_wu
  • <p>Com alta densidade demográfica, Manhattan está no coração de Nova York e é um dos principais centros comerciais, financeiros e culturais do mundo. </p>

    Com alta densidade demográfica, Manhattan está no coração de Nova York e é um dos principais centros comerciais, financeiros e culturais do mundo.

    Foto: Flickr Rafael Chamorro
  • <p>A ilha de Manhattan, onde está o distrito, é rodeada pelos rios Hudson River e East River.</p>

    A ilha de Manhattan, onde está o distrito, é rodeada pelos rios Hudson River e East River.

     Foto: Imagem de Manuel Romero por Pixabay
  • <p>E sobre o rio East foi construída em 1901 uma ponte ligando o distrito de Manhattan ao Brooklyn. A Manhattan Bridge tornou-se um ponto turístico local. </p>

    E sobre o rio East foi construída em 1901 uma ponte ligando o distrito de Manhattan ao Brooklyn. A Manhattan Bridge tornou-se um ponto turístico local.

    Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>Nova York nasceu no sul de Manhattan e foi se expandindo para o norte durante o século XIX. Na ilha se encontram os maiores edifícios da cidade.</p>

    Nova York nasceu no sul de Manhattan e foi se expandindo para o norte durante o século XIX. Na ilha se encontram os maiores edifícios da cidade.

     Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • <p>Entre os arranhas-céus de Manhattan está o famoso Empire State Building, na não mesmo famosa Quinta Avenida. </p>

    Entre os arranhas-céus de Manhattan está o famoso Empire State Building, na não mesmo famosa Quinta Avenida.

    Foto: Imagem de Olga Fil por Pixabay
  • <p>Pontos turísticos de Manhattan estão entre os mais visitados do mundo, caso da Times Square. </p>

    Pontos turísticos de Manhattan estão entre os mais visitados do mundo, caso da Times Square.

    Foto: Imagem de Puneet Kumar por Pixabay
  • <p>Formada pelo cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York – Broadway e 7ª Avenida -, a Times Square é um dos grandes símbolos de Manhattan, com os musicais da Broadway e outras atrações culturais e comerciais. </p>

    Formada pelo cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York – Broadway e 7ª Avenida -, a Times Square é um dos grandes símbolos de Manhattan, com os musicais da Broadway e outras atrações culturais e comerciais.

    Foto: -Imagem de Wallula por Pixabay
  • <p>Outro espaço muito famoso de Manhattan é o Central Park, maior parque urbano de Nova York. </p>

    Outro espaço muito famoso de Manhattan é o Central Park, maior parque urbano de Nova York.

    Foto: Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay
  • <p>Manhattan também abriga Wall Street, onde está o mundialmente conhecido centro financeiro. </p>

    Manhattan também abriga Wall Street, onde está o mundialmente conhecido centro financeiro.

    Foto: Assembleia de Wall Street/Wikimedia Commons
  • <p>Na área chamada Midtown Manhattan está o Rockfeller Center, um complexo de edifícios com uma praça e uma grande pista de patinação.</p>

    Na área chamada Midtown Manhattan está o Rockfeller Center, um complexo de edifícios com uma praça e uma grande pista de patinação.

     Foto: Manhattan - Imagem Pixabay
  • <p>Em Manhattan está localizada a Universidade de Columbia, a mais antiga instituição de ensino superior do estado de Nova York. </p>

    Em Manhattan está localizada a Universidade de Columbia, a mais antiga instituição de ensino superior do estado de Nova York.

    Foto: King of Hearts/wikimédia Commons
  • <p>Mais um famoso ponto de Manhattan é o Lincoln Center, um complexo de salas de concertos, óperas, ballets e musicais. </p>

    Mais um famoso ponto de Manhattan é o Lincoln Center, um complexo de salas de concertos, óperas, ballets e musicais.

    Foto: Imagem de Predrag Kezic por Pixabay
  • <p>No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu em Manhattan um fato que abalou o mundo no primeiro ano do novo milênio. Os atentados terroristas do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda. </p>

    No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu em Manhattan um fato que abalou o mundo no primeiro ano do novo milênio. Os atentados terroristas do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda.

    Foto: Michael Foran/wikimédia Commons
  • <p>Ao longo de mais de uma década, o complexo do World Trade Center foi reconstruído e reinaugurado em 2014. Na imagem, as antigas torres. </p>

    Ao longo de mais de uma década, o complexo do World Trade Center foi reconstruído e reinaugurado em 2014. Na imagem, as antigas torres.

    Foto: Carol M. Highsmith - domínio público
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