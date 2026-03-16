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Economia

Brasil é potência na exportação de acerola, rica em vitamina C

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Redação Flipar
  • <p>O Brasil concentra cerca de 95% das variedades existentes de acerola no mundo e ostenta o título de maior exportador global dessa fruta rica em vitamina C.</p>

    O Brasil concentra cerca de 95% das variedades existentes de acerola no mundo e ostenta o título de maior exportador global dessa fruta rica em vitamina C.

     Foto: flickr Forest and Kim Starr
  • <p>Conheça mais sobre essa fruta tão importante para a saúde.</p>

    Conheça mais sobre essa fruta tão importante para a saúde.

     Foto: wikimedia commons Veronidae
  • <p>A acerola se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com temperaturas médias em torno de 26°C e precipitações anuais entre 1.200 e 1.600 mm. </p>

    A acerola se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com temperaturas médias em torno de 26°C e precipitações anuais entre 1.200 e 1.600 mm.

    Foto: wikimedia commons Cchristl
  • <p>A acerola é pequena, redonda, com cerca de 1 a 3 cm de diâmetro, e possui uma casca fina e lisa que pode variar de verde a vermelha ou amarela quando madura.</p>

    A acerola é pequena, redonda, com cerca de 1 a 3 cm de diâmetro, e possui uma casca fina e lisa que pode variar de verde a vermelha ou amarela quando madura.

     Foto: flickr Forest and Kim Starr
  • <p>A fruta pode ser utilizada na produção de sucos, polpas, doces, sorvetes e até mesmo em produtos farmacêuticos e cosméticos.</p>

    A fruta pode ser utilizada na produção de sucos, polpas, doces, sorvetes e até mesmo em produtos farmacêuticos e cosméticos.

     Foto: reprodução
  • <p>A polpa é suculenta, com um sabor que varia de ácido a doce, dependendo do grau de maturação.</p>

    A polpa é suculenta, com um sabor que varia de ácido a doce, dependendo do grau de maturação.

     Foto: Alongkorn Tengsamut por Pixabay
  • <p>A acerola é extremamente rica em vitamina C, contendo até 65 vezes mais dessa vitamina do que a laranja, por exemplo.</p>

    A acerola é extremamente rica em vitamina C, contendo até 65 vezes mais dessa vitamina do que a laranja, por exemplo.

     Foto: domínio público
  • <p>Apenas duas unidades da fruta fornecem a quantidade diária recomendada desse nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo.</p>

    Apenas duas unidades da fruta fornecem a quantidade diária recomendada desse nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo.

     Foto: José Bruno Vicentino zevicentino por Pixabay
  • <p>A vitamina C presente na acerola contribui para diversos benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo gripes e resfriados.</p>

    A vitamina C presente na acerola contribui para diversos benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo gripes e resfriados.

     Foto: wikimedia commons CostaPPPR
  • <p>Além da vitamina C, a acerola é uma boa fonte de vitaminas A e B, bem como de minerais como ferro, cálcio e fósforo. </p>

    Além da vitamina C, a acerola é uma boa fonte de vitaminas A e B, bem como de minerais como ferro, cálcio e fósforo.

    Foto: GIVALDO GUILHERME SANTOS por Pixabay
  • <p>Além disso, a acerola pode auxiliar na produção de colágeno e na proteção contra os radicais livres, combatendo o envelhecimento precoce e doenças crônicas.</p>

    Além disso, a acerola pode auxiliar na produção de colágeno e na proteção contra os radicais livres, combatendo o envelhecimento precoce e doenças crônicas.

     Foto: wikimedia commons Mateus Hidalgo
  • <p>A acerola possui um sabor adocicado com um toque azedinho e pode ser consumida fresca, como um lanche nutritivo.</p>

    A acerola possui um sabor adocicado com um toque azedinho e pode ser consumida fresca, como um lanche nutritivo.

     Foto: DANIELI HARDT DANI por Pixabay
  • <p>É comumente usada em sucos, mas também em smoothies e vitaminas devido ao seu sabor e valor nutricional.</p>

    É comumente usada em sucos, mas também em smoothies e vitaminas devido ao seu sabor e valor nutricional.

     Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
  • <p>A acerola também melhora a absorção de ferro dos alimentos, ajudando na prevenção da anemia.</p>

    A acerola também melhora a absorção de ferro dos alimentos, ajudando na prevenção da anemia.

     Foto: Pexels por Pixabay
  • <p>Além do Brasil, a acerola também é cultivada em outras regiões tropicais e subtropicais do mundo, como Porto Rico, México, Índia e Estados Unidos (especificamente na Flórida e no Havaí).</p>

    Além do Brasil, a acerola também é cultivada em outras regiões tropicais e subtropicais do mundo, como Porto Rico, México, Índia e Estados Unidos (especificamente na Flórida e no Havaí).

     Foto: wikimedia commons Jml3
  • <p>Com um mercado em constante crescimento, tanto no Brasil quanto no exterior, a acerola tem um futuro promissor como uma fruta rica em nutrientes e com diversos benefícios para a saúde.</p>

    Com um mercado em constante crescimento, tanto no Brasil quanto no exterior, a acerola tem um futuro promissor como uma fruta rica em nutrientes e com diversos benefícios para a saúde.

     Foto: DANIELI HARDT DANI por Pixabay
  • <p>Apesar do grande potencial, o cultivo da acerola no Brasil ainda apresenta desafios como os altos custos de produção.</p>

    Apesar do grande potencial, o cultivo da acerola no Brasil ainda apresenta desafios como os altos custos de produção.

     Foto: Alongkorn Tengsamut por Pixabay
  • <p>Investir em pesquisa e desenvolvimento de novas variedades mais resistentes a doenças e pragas, além de aprimorar as técnicas de cultivo e colheita, são medidas importantes para impulsionar ainda mais a produção brasileira de acerola e expandir seu mercado consumidor.</p>

    Investir em pesquisa e desenvolvimento de novas variedades mais resistentes a doenças e pragas, além de aprimorar as técnicas de cultivo e colheita, são medidas importantes para impulsionar ainda mais a produção brasileira de acerola e expandir seu mercado consumidor.

     Foto: flickr Bdieu
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