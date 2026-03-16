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Conheça a história do MAR, museu de arte no Centro do Rio de Janeiro

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Redação Flipar
  • <p>Inaugurado em 1º de março de 2013, o MAR ocupa dois edifícios na Praça Mauá, na zona central da cidade, em uma área total de 2.300 metros quadrados.</p>

    Inaugurado em 1º de março de 2013, o MAR ocupa dois edifícios na Praça Mauá, na zona central da cidade, em uma área total de 2.300 metros quadrados.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em sua arquitetura, os dois edifícios são unidos por uma cobertura de concreto que simula ondas do mar. </p>

    Em sua arquitetura, os dois edifícios são unidos por uma cobertura de concreto que simula ondas do mar.

    Foto: Riotur
  • <p>Um dos prédios que sedia o museu é o Palacete Dom João VI, uma construção de 1916 de estilo eclético. Nele estão as salas de exposição, o Pavilhão das Exposições. </p>

    Um dos prédios que sedia o museu é o Palacete Dom João VI, uma construção de 1916 de estilo eclético. Nele estão as salas de exposição, o Pavilhão das Exposições.

    Foto: Divulgação
  • <p>O outro edifício, que ladeia o palácio, era utilizado anteriormente pelo terminal rodoviário Mariano Procópio.</p>

    O outro edifício, que ladeia o palácio, era utilizado anteriormente pelo terminal rodoviário Mariano Procópio.

     Foto: Riotur
  • <p>Ele abriga departamentos administrativos e um projeto educacional, a “Escolha do Olhar”.</p>

    Ele abriga departamentos administrativos e um projeto educacional, a “Escolha do Olhar”.

     Foto: Riotur
  • <p>Em 2014, um ano após ser inaugurado, o projeto do MAR recebeu o prêmio internacional Architizer A+Awards de melhor construção de 2013 na categoria Museu. </p>

    Em 2014, um ano após ser inaugurado, o projeto do MAR recebeu o prêmio internacional Architizer A+Awards de melhor construção de 2013 na categoria Museu.

    Foto: Mwaldeck /Wikimédia Commons
  • <p>Além disso, o MAR foi o primeiro museu da América Latina a receber certificação do selo LEED, sigla em inglês para Liderança em Energia e Projeto Ambiental, por suas práticas sustentáveis.</p>

    Além disso, o MAR foi o primeiro museu da América Latina a receber certificação do selo LEED, sigla em inglês para Liderança em Energia e Projeto Ambiental, por suas práticas sustentáveis.

     Foto: -Divulgação
  • <p>O museu é dedicado à arte e à cultura visual, com exposições e mostras de curta e longa duração. </p>

    O museu é dedicado à arte e à cultura visual, com exposições e mostras de curta e longa duração.

    Foto: Mwaldeck/Wikimédia Commons
  • <p>O MAR tem em seu acervo objetos e obras antigas do Rio de Janeiro. Na coleção, há itens que vão das artes plásticas à iconografia. </p>

    O MAR tem em seu acervo objetos e obras antigas do Rio de Janeiro. Na coleção, há itens que vão das artes plásticas à iconografia.

    Foto: Museu de Arte do Rio - Reprodução do Instagram @museudeartedorio
  • <p>Atualmente, segundo a instituição, a coleção MAR reúne mais de 21 mil itens, acumulados ao longo de pouco mais de uma década de existência do museu.</p>

    Atualmente, segundo a instituição, a coleção MAR reúne mais de 21 mil itens, acumulados ao longo de pouco mais de uma década de existência do museu.

     Foto: Reprodução do Instagram @museudeartedorio
  • <p>A coleção é composta por 10 mil obras museológicas, 8 mil itens documentais e 3 mil livros da Coleção Especial (livros raros e de artistas).</p>

    A coleção é composta por 10 mil obras museológicas, 8 mil itens documentais e 3 mil livros da Coleção Especial (livros raros e de artistas).

     Foto: Beatriz Gimenes/Museu de Arte do Rio
  • <p>O museu abriga ainda a Escola do Olhar, um polo que foi idealizado para funcionar como museu-escola e centro de pesquisas e difusão cultural. </p>

    O museu abriga ainda a Escola do Olhar, um polo que foi idealizado para funcionar como museu-escola e centro de pesquisas e difusão cultural.

    Foto: Reprodução do Instagram @museudeartedorio
  • <p>A Escola do Olhar é um projeto que forma professores e promove cursos, workshops e palestras para toda a comunidade. </p>

    A Escola do Olhar é um projeto que forma professores e promove cursos, workshops e palestras para toda a comunidade.

    Foto: Riotur
  • <p>Entre exposições que o MAR já recebeu dezenas de mostras de temáticas variadas, como história, linguagem e meio-ambiente. Em 2023, por exemplo, o local abrigou “Funk: Um grito de ousadia e liberdade”.</p>

    Entre exposições que o MAR já recebeu dezenas de mostras de temáticas variadas, como história, linguagem e meio-ambiente. Em 2023, por exemplo, o local abrigou “Funk: Um grito de ousadia e liberdade”.

     Foto: Reprodução do Instagram @museudeartedorio
  • <p>Artistas célebres, como a modernista Tarsila do Amaral e o músico Pixinguinha, já foram temas de exposições do museu.</p>

    Artistas célebres, como a modernista Tarsila do Amaral e o músico Pixinguinha, já foram temas de exposições do museu.

     Foto: Divulgação/MAR
  • Exposição sobre cultura bantu no Museu de Arte do Rio - MAR - Divulgação/Bruno Itan
    Exposição sobre cultura bantu no Museu de Arte do Rio - MAR - Divulgação/Bruno Itan Foto: Divulgação/Bruno Itan
  • <p>TambÃ©m estÃ¡ em cartaz no MAR â??Retratistas do Morroâ?, que apresenta fotografias do cotidiano de moradores do Aglomerado da Serra, no sul de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, entre os anos de 1960 e 1990.</p>

    TambÃ©m estÃ¡ em cartaz no MAR â??Retratistas do Morroâ?, que apresenta fotografias do cotidiano de moradores do Aglomerado da Serra, no sul de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, entre os anos de 1960 e 1990.

     Foto: Instagram @retratistasdomorro
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