O adeus da Nestlé aos sorvetes: conheça a jornada de uma gigante mundial

Apesar de sua força, a Nestlé enfrenta desafios como concorrência acirrada, mudanças nos hábitos alimentares e pressões regulatórias. A saída do setor de sorvetes é um exemplo de como a empresa busca se adaptar a esse cenário. Essa estratégia mostra que, mesmo após 160 anos de história, a companhia continua se reinventando para liderar o mercado global.