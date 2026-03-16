Empate no Oscar 2026 surpreende espectadores; relembre as outras 6 vezes em que essa situação ocorreu
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Os Cantores” e “Duas Pessoas Trocando Saliva”.
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Dois filmes receberam exatamente o mesmo número de votos na categoria de Melhor Curta-Metragem em live-action: “Os Cantores” e “Duas Pessoas Trocando Saliva”.Foto: Divulgação
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Kumail Nanjiani explicou que havia ocorrido um empate e pediu tranquilidade à plateia e aos espectadores.
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Ao abrir o envelope com o resultado, o ator e comediante Kumail Nanjiani explicou que havia ocorrido um empate e pediu tranquilidade à plateia e aos espectadores.Foto: Reprodução/ABC News
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Em seguida, o paquistanês chamou separadamente as equipes das duas produções ao palco, já que cada uma recebeu sua própria estatueta. Situações desse tipo são raras, mas não inéditas.
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Em seguida, o paquistanês chamou separadamente as equipes das duas produções ao palco, já que cada uma recebeu sua própria estatueta. Situações desse tipo são raras, mas não inéditas.
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Embora pareça impossível que dois filmes recebam exatamente a mesma quantidade de votos entre os mais de 10 mil membros votantes, este foi o sétimo empate registrado nos quase 100 anos da premiação.Foto: Divulgação
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A regra atual é clara: se a apuração da consultoria PriceWaterhouseCoopers indicar números idênticos, não existe desempate; ambos vencem, e a organização já deixa estatuetas extras preparadas nos bastidores para essas ocasiões.Foto: Divulgação
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No passado, porém, as regras eram diferentes. Até meados da década de 1930, a Academia aceitava empates quando a diferença entre os dois mais votados era de até dois votos. Relembre os outros 6 casos de empate no Oscar!Foto: Reprodução/Freepik
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Fredric March, por “O Médico e o Monstro”, e Wallace Beery, pelo filme “
1932 – O primeiro caso ocorreu em 1932, quando o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre Fredric March, por “O Médico e o Monstro”, e Wallace Beery, pelo filme “ Foto: Reproduc?a?o
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Este foi o único empate “aproximado”. Isso porque Beery teve um voto a menos que March, mas ambos levaram a estatueta para casa já que as regras eram diferentes.Foto: Reproduc?a?o
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A Chance to Live” e “So Much for So Little” compartilhando a vitória.
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1950 – Em 1950, houve igualdade na categoria de Melhor Documentário de Curta-Metragem, com “A Chance to Live” e “So Much for So Little” compartilhando a vitória.Foto: Reprodução
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1969 – Entre todos os empates da história, o mais famoso aconteceu em 1969 na categoria de Melhor Atriz. Naquela noite, Barbra Streisand e Katharine Hepburn receberam exatamente 3.030 votos cada.Foto: Reprodução
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Enquanto Hepburn não foi à cerimônia de premiação, Streisand imortalizou o momento ao saudar a estatueta com a frase “hello, gorgeous!”, em referência ao filme pelo qual venceu: “Funny Girl: A Garota Genial”.Foto: Reprodução
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Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividindo o prêmio.
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1987 – Neste ano, a igualdade ocorreu na categoria de Melhor Documentário, com “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividindo o prêmio.Foto: Reprodução
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Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”. Curiosamente, os dois filmes tratavam de temas de identidade, mas com tons opostos.
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1995 – Dessa vez, o empate foi na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action, premiando “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”. Curiosamente, os dois filmes tratavam de temas de identidade, mas com tons opostos.Foto: Reprodução
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It’s a Wonderful Life” era uma comédia surrealista dirigida por Peter Capaldi, e “Trevor”, um drama sensível sobre um jovem LGBTQ+, que acabou dando origem à famosa ONG The Trevor Project.
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“It’s a Wonderful Life” era uma comédia surrealista dirigida por Peter Capaldi, e “Trevor”, um drama sensível sobre um jovem LGBTQ+, que acabou dando origem à famosa ONG The Trevor Project.Foto: Reproduc?a?o
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A Hora Mais Escura”, com o trabalho de Paul N. J. Ottosson, e “007 â?? OperaÃ§Ã£o Skyfall”, editado por
2013 â?? Por fim, em 2013, dois filmes dividiram o Oscar de Melhor EdiÃ§Ã£o de Som: “A Hora Mais Escura”, com o trabalho de Paul N. J. Ottosson, e “007 â?? OperaÃ§Ã£o Skyfall”, editado por Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Foi o primeiro empate do século 21 e o primeiro em uma categoria técnica de som. Os apresentadores chegaram a achar que era uma piada antes de anunciarem que as duas grandes produções haviam empatado.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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