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Empate no Oscar 2026 surpreende espectadores; relembre as outras 6 vezes em que essa situação ocorreu

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Redação Flipar
  • <p>Dois filmes receberam exatamente o mesmo número de votos na categoria de Melhor Curta-Metragem em live-action: <i>“</i><span class=Os Cantores” e “Duas Pessoas Trocando Saliva”.

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    Dois filmes receberam exatamente o mesmo número de votos na categoria de Melhor Curta-Metragem em live-action: Os Cantores” e “Duas Pessoas Trocando Saliva”.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ao abrir o envelope com o resultado, o ator e comediante <span class=Kumail Nanjiani explicou que havia ocorrido um empate e pediu tranquilidade à plateia e aos espectadores.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Cerimonia-do-Oscar-2026-teve-um-empate-na-categoria-de-Melhor-Curta-Live-Action-e1773667218531.jpg?20260316112808" width="1114" height="626">

    Ao abrir o envelope com o resultado, o ator e comediante Kumail Nanjiani explicou que havia ocorrido um empate e pediu tranquilidade à plateia e aos espectadores.

     Foto: Reprodução/ABC News
  • <p data-start=Em seguida, o paquistanês chamou separadamente as equipes das duas produções ao palco, já que cada uma recebeu sua própria estatueta. Situações desse tipo são raras, mas não inéditas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/1-Cerimonia-do-Oscar-2026-teve-um-empate-na-categoria-de-Melhor-Curta-Live-Action-ReproducaoABC-News.jpg?20260316112808" width="1114" height="626">

    Em seguida, o paquistanês chamou separadamente as equipes das duas produções ao palco, já que cada uma recebeu sua própria estatueta. Situações desse tipo são raras, mas não inéditas.

    Foto: Reproduc?a?o/ABC News

  • <p>Embora pareça impossível que dois filmes recebam exatamente a mesma quantidade de votos entre os mais de 10 mil membros votantes, este foi o sétimo empate registrado nos quase 100 anos da premiação.</p>

    Embora pareça impossível que dois filmes recebam exatamente a mesma quantidade de votos entre os mais de 10 mil membros votantes, este foi o sétimo empate registrado nos quase 100 anos da premiação.

     Foto: Divulgação
  • <p>A regra atual é clara: se a apuração da consultoria PriceWaterhouseCoopers indicar números idênticos, não existe desempate; ambos vencem, e a organização já deixa estatuetas extras preparadas nos bastidores para essas ocasiões.</p>

    A regra atual é clara: se a apuração da consultoria PriceWaterhouseCoopers indicar números idênticos, não existe desempate; ambos vencem, e a organização já deixa estatuetas extras preparadas nos bastidores para essas ocasiões.

     Foto: Divulgação
  • <p>No passado, porém, as regras eram diferentes. Até meados da década de 1930, a Academia aceitava empates quando a diferença entre os dois mais votados era de até dois votos. Relembre os outros 6 casos de empate no Oscar!</p>

    No passado, porém, as regras eram diferentes. Até meados da década de 1930, a Academia aceitava empates quando a diferença entre os dois mais votados era de até dois votos. Relembre os outros 6 casos de empate no Oscar!

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>1932 – O primeiro caso ocorreu em 1932, quando o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre <span class=Fredric March, por “O Médico e o Monstro”, e Wallace Beery, pelo filme “

    1932 – O primeiro caso ocorreu em 1932, quando o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre Fredric March, por “O Médico e o Monstro”, e Wallace Beery, pelo filme “ Foto: Reproduc?a?o

  • <p>Este foi o único empate “aproximado”. Isso porque Beery teve um voto a menos que March, mas ambos levaram a estatueta para casa já que as regras eram diferentes.</p>

    Este foi o único empate “aproximado”. Isso porque Beery teve um voto a menos que March, mas ambos levaram a estatueta para casa já que as regras eram diferentes.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>1950 – Em 1950, houve igualdade na categoria de Melhor Documentário de Curta-Metragem, com “<em data-start=A Chance to Live” e “So Much for So Little” compartilhando a vitória.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Empate-no-Oscar-de-1950.jpg?20260316112811" width="1114" height="626">

    1950 – Em 1950, houve igualdade na categoria de Melhor Documentário de Curta-Metragem, com “A Chance to Live” e “So Much for So Little” compartilhando a vitória.

     Foto: Reprodução
  • <p>1969 – Entre todos os empates da história, o mais famoso aconteceu em 1969 na categoria de Melhor Atriz. Naquela noite, Barbra Streisand e Katharine Hepburn receberam exatamente 3.030 votos cada.</p>

    1969 – Entre todos os empates da história, o mais famoso aconteceu em 1969 na categoria de Melhor Atriz. Naquela noite, Barbra Streisand e Katharine Hepburn receberam exatamente 3.030 votos cada.

     Foto: Reprodução
  • <p>Enquanto Hepburn não foi à cerimônia de premiação, Streisand imortalizou o momento ao saudar a estatueta com a frase “hello, gorgeous!”, em referência ao filme pelo qual venceu: “Funny Girl: A Garota Genial”.</p>

    Enquanto Hepburn não foi à cerimônia de premiação, Streisand imortalizou o momento ao saudar a estatueta com a frase “hello, gorgeous!”, em referência ao filme pelo qual venceu: “Funny Girl: A Garota Genial”.

     Foto: Reprodução
  • <p>1987 – Neste ano, a igualdade ocorreu na categoria de Melhor Documentário, com “<em data-start=Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividindo o prêmio.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Cerimonia-do-Oscar-de-198-teve-um-empate-entre.jpg?20260316112812" width="1114" height="626">

    1987 – Neste ano, a igualdade ocorreu na categoria de Melhor Documentário, com “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividindo o prêmio.

     Foto: Reprodução
  • <p>1995 – Dessa vez, o empate foi na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action, premiando “<em data-start=Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”. Curiosamente, os dois filmes tratavam de temas de identidade, mas com tons opostos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/1-Cerimonia-do-Oscar-de-1995-teve-um-empate-entre.jpg?20260316112813" width="1114" height="626">

    1995 – Dessa vez, o empate foi na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action, premiando “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”. Curiosamente, os dois filmes tratavam de temas de identidade, mas com tons opostos.

     Foto: Reprodução
  • <p>“<em data-start=It’s a Wonderful Life” era uma comédia surrealista dirigida por Peter Capaldi, e “Trevor”, um drama sensível sobre um jovem LGBTQ+, que acabou dando origem à famosa ONG The Trevor Project.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Trevor-1994-Reproducao-.jpg?20260316112813" width="1114" height="626">

    It’s a Wonderful Life” era uma comédia surrealista dirigida por Peter Capaldi, e “Trevor”, um drama sensível sobre um jovem LGBTQ+, que acabou dando origem à famosa ONG The Trevor Project.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>2013 â?? Por fim, em 2013, dois filmes dividiram o Oscar de Melhor EdiÃ§Ã£o de Som: “<em data-start=A Hora Mais Escura”, com o trabalho de Paul N. J. Ottosson, e “007 â?? OperaÃ§Ã£o Skyfall”, editado por

    2013 â?? Por fim, em 2013, dois filmes dividiram o Oscar de Melhor EdiÃ§Ã£o de Som: “A Hora Mais Escura”, com o trabalho de Paul N. J. Ottosson, e “007 â?? OperaÃ§Ã£o Skyfall”, editado por Foto: Reproduc?a?o/YouTube

  • <p>Foi o primeiro empate do século 21 e o primeiro em uma categoria técnica de som. Os apresentadores chegaram a achar que era uma piada antes de anunciarem que as duas grandes produções haviam empatado.</p>

    Foi o primeiro empate do século 21 e o primeiro em uma categoria técnica de som. Os apresentadores chegaram a achar que era uma piada antes de anunciarem que as duas grandes produções haviam empatado.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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