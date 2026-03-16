Em tempos de guerra, saiba quais são os maiores produtores de petróleo no mundo
-
Os Estados Unidos lideram a produção mundial, com destaque para o petróleo de xisto extraído principalmente no Texas e Novo México. Essa revolução tecnológica transformou o país em protagonista absoluto no mercado energético.Foto: Reprodução do Instagram @therationalmiddle
-
A Arábia Saudita é o maior produtor da Opep e mantém reservas abundantes. Com capacidade de ajustar rapidamente sua produção, exerce enorme influência sobre os preços globais e a estabilidade do mercado.Foto: Divulgação
-
A Rússia figura entre os maiores produtores, com forte presença no mercado europeu e asiático. Apesar de desafios geopolíticos, sua produção continua sendo peça-chave na oferta mundial de petróleo.Foto: Reprodução do X @Tweet4AnnaNAFO
-
O Canadá se destaca pela exploração das areias betuminosas, especialmente em Alberta. Essa produção não convencional coloca o país entre os líderes globais, mesmo com custos elevados de extração.Foto: Divulgação
-
-
O Irã possui grandes reservas e capacidade produtiva, mas enfrenta restrições devido a sanções internacionais. Ainda assim, sua relevância no Golfo é indiscutível para o equilíbrio energético.Foto: Miladfarhani/Wikimédia Commons
-
O Iraque é um dos maiores produtores da Opep e busca expandir sua capacidade, apesar de instabilidades políticas. Sua produção crescente reforça o papel estratégico da região no mercado global.Foto: Reprodução do X @Eng_china5
-
A China é o maior consumidor mundial de petróleo e também produz volumes significativos. Contudo, depende fortemente de importações, o que a torna sensível às variações de preço e oferta externa.Foto: Reprodução de vídeo CGTN
-
-
Os Emirados Árabes Unidos investem em tecnologia para otimizar a produção e garantir exportações estratégicas. Sua posição consolidada no Golfo fortalece a segurança energética regional.Foto: Reprodução do Youtube canal CNBC International
-
O Brasil se destaca na exploração offshore, especialmente no pré-sal. Com produção crescente, o país consolida sua posição como potência energética na América Latina e no cenário internacional.Foto: Divulgação Petrobras / ABr - Agência Brasil
-
Apesar de pequeno em território, o Kuwait possui reservas abundantes e produção eficiente. Sua participação na Opep reforça o peso dos países do Golfo na oferta mundial.Foto: Divulgação
-
-
O México é importante produtor latino-americano, com foco em reservas offshore no Golfo. Sua produção enfrenta desafios, mas continua relevante para o equilíbrio regional.Foto: -reprodução do X @lopezdoriga
-
A Noruega é referência na Europa, com exploração avançada no Mar do Norte. Além disso, investe em transição energética, equilibrando produção de petróleo com políticas ambientais.Foto: Reprodução do X @WorldOil
-
O Cazaquistão é forte produtor da Ásia Central, com campos estratégicos que abastecem mercados vizinhos. Sua posição geográfica o torna peça importante na logística energética.Foto: Reprodução do X @XHNews
-
-
Embora mais conhecido pelo gás natural, o Catar também possui produção relevante de petróleo. Sua estratégia energética diversificada garante estabilidade econômica.Foto: Reprodução do X @mhmiranusa
-
Em 2023, os Estados Unidos produziram 19,4 milhões de barris por dia, enquanto Arábia Saudita e Rússia seguiram com 11,4 e 11,1 milhões, respectivamente. Esses números mostram a concentração da produção em poucos países.Foto: - Imagem Freepik
-
A produção total inclui petróleo bruto, óleo de xisto, areias betuminosas e líquidos de gás natural. Essa diversidade de fontes amplia a capacidade de oferta e reduz riscos de escassez.Foto: Imagem Freepik
-
-
Acompanhar políticas de produção e tendências desses países, portanto, é medida fundamental. Afinal, cada decisão tomada por esses gigantes energéticos pode redefinir preços e oportunidades no mercado de commodities.Foto: Reprodução de Youtube