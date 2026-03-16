Orelhas, nadadeiras e presas: as diferenças entre focas, leões-marinhos e morsas
-
A palavra pinnípedes deriva do latim, que significa “pés em forma de nadadeira”. Isso porque esses animais são adaptados à vida aquática, mas ainda dependem da terra ou do gelo para descansar, se reproduzir e cuidar dos filhotes.Foto: Steve Adams/Unsplash
-
As chamadas “focas verdadeiras”, da família Phocidae, são as mais adaptadas à vida exclusivamente aquática. Em geral, elas são mais discretas e silenciosas.Foto: Alexa/Pixabay
-
Outra característica das focas verdadeiras é que elas não possuem orelhas externas visíveis; no lugar delas há apenas pequenas aberturas auditivas.Foto: U.S. Fish and Wildlife Service – Wikimédia Commons
-
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/jeremy-bishop-VVsST_cqIcY-unsplash-e1773165072759.jpg?20260316090943" width="1114" height="626">
Seu corpo é muito hidrodinâmico, ideal para mergulhos profundos e longos períodos de caça no oceano — elas nadam movendo a parte traseira do corpo de um lado para o outro.Foto: Jeremy Bishop/Unsplash
-
-
Por outro lado, como suas nadadeiras traseiras são fixas para trás e não rotacionam, na terra a locomoção das focas é desajeitada; elas precisam “rastejar” ou “galopar”com a barriga.Foto: Wikimedia Commons/François Guerraz
-
Já os leões-marinhos, pertencentes à família Otariidae, apresentam algumas características que os diferenciam facilmente das focas como pequenas orelhas externas visíveis.Foto: Birgit/Pixabay
-
A maior diferença, porém, está na mobilidade: eles conseguem rotacionar as nadadeiras traseiras para a frente, o que lhes permite “caminhar” ou correr sobre as quatro extremidades em terra firme.Foto: Domínio Público
-
-
Além disso, os leões-marinhos costumam ser mais barulhentos e sociáveis, formando grandes colônias, sendo conhecidos pelos latidos constantes que emitem em colônias.Foto: beauty_of_nature/Pixabay
-
Na água, nadam principalmente usando as nadadeiras dianteiras e fortes como remos para se impulsionar, realizando movimentos semelhantes aos de um voo subaquático.Foto: Samuel Scrimshaw/Unsplash
-
morsas, classificadas na espécie Odobenus rosmarus, são ainda mais fáceis de reconhecer por causa de suas enormes presas de marfim e pelos longos bigodes sensoriais, chamados vibrissas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/10/10-Vamp.jpg?20260316090948" width="1114" height="626">
As morsas, classificadas na espécie Odobenus rosmarus, são ainda mais fáceis de reconhecer por causa de suas enormes presas de marfim e pelos longos bigodes sensoriais, chamados vibrissas.Foto: Joel Garlich-Miller/Wikimédia Commons
-
-
Esses bigodes são extremamente sensíveis e ajudam as morsas a localizar moluscos e outros organismos no fundo do mar. As presas, por sua vez, são usadas para defesa, para disputar posição entre machos e também para ajudar o animal a subir em blocos de gelo.Foto: Monica Max West/Pixabay
-
Diferentemente das focas e dos leões-marinhos, sua dieta é dominada por moluscos, especialmente mariscos que encontram no fundo do oceano.Foto: Andrew Shiva/Wikipedia/CC BY-SA 4.0
-
Assim como os leões-marinhos, as morsas conseguem virar as nadadeiras traseiras para caminhar no gelo, mas seu tamanho massivo as torna muito mais lentas.Foto: NOAA/Unsplash
-
-
Além das diferenças físicas, também existem variações no comportamento social e na forma de locomoção. As focas tendem a ser mais solitárias e passam grande parte da vida no mar aberto.Foto: Héloïse Delbos/Unsplash
-
Todas essas adaptações refletem diferentes estratégias evolutivas para sobreviver em ambientes marinhos que muitas vezes são extremos para muitos animais.Foto: Pexels/Francesco Ungaro