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O berço do islã e local onde nasceu Maomé: conheça Meca, na Arábia Saudita

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Redação Flipar
  • <p>Situada em um vale estreito a cerca de 70 quilômetros de Jidá e do Mar Vermelho, a cidade é o local de nascimento do profeta Maomé — por volta do ano 570 — e o cenário onde as primeiras revelações do Alcorão ocorreram.</p>

    Situada em um vale estreito a cerca de 70 quilômetros de Jidá e do Mar Vermelho, a cidade é o local de nascimento do profeta Maomé — por volta do ano 570 — e o cenário onde as primeiras revelações do Alcorão ocorreram.

     Foto: ivabalk por Pixabay
  • <p>Na época, a cidade já era um importante centro comercial e religioso da Península Arábica, frequentado por diversas tribos que visitavam santuários locais.</p>

    Na época, a cidade já era um importante centro comercial e religioso da Península Arábica, frequentado por diversas tribos que visitavam santuários locais.

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>O coração de Meca é a Grande Mesquita, conhecida como Masjid al-Haram, que abriga a Caaba, a estrutura cúbica revestida por um tecido preto chamado kiswah.</p>

    O coração de Meca é a Grande Mesquita, conhecida como Masjid al-Haram, que abriga a Caaba, a estrutura cúbica revestida por um tecido preto chamado kiswah.

     Foto: ekrem por Pixabay
  • <p>A Caaba está localizada no centro da <span class=Mesquita Sagrada, o maior complexo religioso do mundo. Para os muçulmanos, ela representa a “Casa de Deus” na Terra.

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    A Caaba está localizada no centro da Mesquita Sagrada, o maior complexo religioso do mundo. Para os muçulmanos, ela representa a “Casa de Deus” na Terra.

     Foto: Wikimedia Commons/Ali Mansuri
  • <p>Apesar de hoje ser uma grande cidade moderna, com arranha-céus e infraestrutura voltada ao turismo religioso, sua importância está ligada à história, à fé e às tradições islâmicas que remontam a mais de mil anos.</p>

    Apesar de hoje ser uma grande cidade moderna, com arranha-céus e infraestrutura voltada ao turismo religioso, sua importância está ligada à história, à fé e às tradições islâmicas que remontam a mais de mil anos.

     Foto: King Eliot /Wikimédia Commons
  • <p>Devido ao seu caráter sagrado, a entrada na zona urbana de Meca é restrita apenas a muçulmanos, uma regra aplicada rigorosamente pelas autoridades sauditas para preservar a natureza religiosa do local.</p>

    Devido ao seu caráter sagrado, a entrada na zona urbana de Meca é restrita apenas a muçulmanos, uma regra aplicada rigorosamente pelas autoridades sauditas para preservar a natureza religiosa do local.

     Foto: Reprodução do Flickr Adrian Turner
  • <p>Estradas e sinalizações indicam rotas alternativas para visitantes não muçulmanos, que não têm permissão para acessar o centro religioso. Essa restrição reforça o caráter sagrado do local dentro da tradição islâmica.</p> <p data-start= " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/05-Meca.jpg?20260316084735" width="1114" height="626">

    Estradas e sinalizações indicam rotas alternativas para visitantes não muçulmanos, que não têm permissão para acessar o centro religioso. Essa restrição reforça o caráter sagrado do local dentro da tradição islâmica.

    Foto: Yasir Gürbüz por Pixabay

  • <p>Nos últimos anos, Meca passou por transformações urbanas sob a visão do governo saudita para modernizar a infraestrutura e comportar o fluxo crescente de visitantes.</p>

    Nos últimos anos, Meca passou por transformações urbanas sob a visão do governo saudita para modernizar a infraestrutura e comportar o fluxo crescente de visitantes.

     Foto: Yasir Gürbüz por Pixabay
  • <p>O horizonte da cidade é hoje dominado pelas Abraj Al Bait Towers, um complexo que inclui o terceiro edifício mais alto do mundo e o maior mostrador de relógio da Terra.</p>

    O horizonte da cidade é hoje dominado pelas Abraj Al Bait Towers, um complexo que inclui o terceiro edifício mais alto do mundo e o maior mostrador de relógio da Terra.

     Foto: Flickr - Fadi El Benni
  • <p>No entanto, essa expansão gerou debates sobre a preservação de locais históricos, que muitas vezes dão lugar a hotéis modernos e shopping centers.</p>

    No entanto, essa expansão gerou debates sobre a preservação de locais históricos, que muitas vezes dão lugar a hotéis modernos e shopping centers.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Além da Grande Mesquita, a topografia de Meca é marcada por montanhas de grande valor simbólico, como o Jabal al-Nour, onde se localiza a caverna de Hira, local onde Maomé meditava.</p>

    Além da Grande Mesquita, a topografia de Meca é marcada por montanhas de grande valor simbólico, como o Jabal al-Nour, onde se localiza a caverna de Hira, local onde Maomé meditava.

     Foto: Reprodução do Flickr Omar A.
  • <p>O clima da região é extremamente árido e quente, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40°C no verão, exigindo sistemas avançados de resfriamento e logística para garantir a segurança dos fiéis.</p>

    O clima da região é extremamente árido e quente, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40°C no verão, exigindo sistemas avançados de resfriamento e logística para garantir a segurança dos fiéis.

     Foto: Reprodução do Flickr Dan Healy
  • <p>Economicamente, a cidade depende quase inteiramente do turismo religioso e dos serviços de hospitalidade, sendo um motor vital para o desenvolvimento regional da Arábia Saudita.</p>

    Economicamente, a cidade depende quase inteiramente do turismo religioso e dos serviços de hospitalidade, sendo um motor vital para o desenvolvimento regional da Arábia Saudita.

     Foto: Reprodução do Flickr Hajj Safe
  • <p>Apesar da modernização, a cidade ainda preserva um significado espiritual profundo para mais de um bilhão de muçulmanos ao redor do mundo.</p>

    Apesar da modernização, a cidade ainda preserva um significado espiritual profundo para mais de um bilhão de muçulmanos ao redor do mundo.

     Foto: Yasser Bakhsh/Wikimédia Commons
  • <p>Meca não é apenas um destino de viagem, mas um dos lugares mais influentes da história religiosa e cultural da humanidade, atraindo continuamente fiéis que desejam se conectar com as origens do islamismo.</p>

    Meca não é apenas um destino de viagem, mas um dos lugares mais influentes da história religiosa e cultural da humanidade, atraindo continuamente fiéis que desejam se conectar com as origens do islamismo.

     Foto: Reprodução do Flickr Mosa'ab Elshamy
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