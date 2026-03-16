O berço do islã e local onde nasceu Maomé: conheça Meca, na Arábia Saudita
-
Situada em um vale estreito a cerca de 70 quilômetros de Jidá e do Mar Vermelho, a cidade é o local de nascimento do profeta Maomé — por volta do ano 570 — e o cenário onde as primeiras revelações do Alcorão ocorreram.Foto: ivabalk por Pixabay
-
Na época, a cidade já era um importante centro comercial e religioso da Península Arábica, frequentado por diversas tribos que visitavam santuários locais.Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
-
O coração de Meca é a Grande Mesquita, conhecida como Masjid al-Haram, que abriga a Caaba, a estrutura cúbica revestida por um tecido preto chamado kiswah.Foto: ekrem por Pixabay
-
Mesquita Sagrada, o maior complexo religioso do mundo. Para os muçulmanos, ela representa a “Casa de Deus” na Terra.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Screenshot_20240619_194001_WhatsApp-e1773172588788.jpg?20260316084733" width="1114" height="626">
A Caaba está localizada no centro da Mesquita Sagrada, o maior complexo religioso do mundo. Para os muçulmanos, ela representa a “Casa de Deus” na Terra.Foto: Wikimedia Commons/Ali Mansuri
-
-
Apesar de hoje ser uma grande cidade moderna, com arranha-céus e infraestrutura voltada ao turismo religioso, sua importância está ligada à história, à fé e às tradições islâmicas que remontam a mais de mil anos.Foto: King Eliot /Wikimédia Commons
-
Devido ao seu caráter sagrado, a entrada na zona urbana de Meca é restrita apenas a muçulmanos, uma regra aplicada rigorosamente pelas autoridades sauditas para preservar a natureza religiosa do local.Foto: Reprodução do Flickr Adrian Turner
-
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/05-Meca.jpg?20260316084735" width="1114" height="626">
Estradas e sinalizações indicam rotas alternativas para visitantes não muçulmanos, que não têm permissão para acessar o centro religioso. Essa restrição reforça o caráter sagrado do local dentro da tradição islâmica.
-
-
Nos últimos anos, Meca passou por transformações urbanas sob a visão do governo saudita para modernizar a infraestrutura e comportar o fluxo crescente de visitantes.Foto: Yasir Gürbüz por Pixabay
-
O horizonte da cidade é hoje dominado pelas Abraj Al Bait Towers, um complexo que inclui o terceiro edifício mais alto do mundo e o maior mostrador de relógio da Terra.Foto: Flickr - Fadi El Benni
-
No entanto, essa expansão gerou debates sobre a preservação de locais históricos, que muitas vezes dão lugar a hotéis modernos e shopping centers.Foto: Reproduc?a?o
-
-
Além da Grande Mesquita, a topografia de Meca é marcada por montanhas de grande valor simbólico, como o Jabal al-Nour, onde se localiza a caverna de Hira, local onde Maomé meditava.Foto: Reprodução do Flickr Omar A.
-
O clima da região é extremamente árido e quente, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40°C no verão, exigindo sistemas avançados de resfriamento e logística para garantir a segurança dos fiéis.Foto: Reprodução do Flickr Dan Healy
-
Economicamente, a cidade depende quase inteiramente do turismo religioso e dos serviços de hospitalidade, sendo um motor vital para o desenvolvimento regional da Arábia Saudita.Foto: Reprodução do Flickr Hajj Safe
-
-
Apesar da modernização, a cidade ainda preserva um significado espiritual profundo para mais de um bilhão de muçulmanos ao redor do mundo.Foto: Yasser Bakhsh/Wikimédia Commons
-
Meca não é apenas um destino de viagem, mas um dos lugares mais influentes da história religiosa e cultural da humanidade, atraindo continuamente fiéis que desejam se conectar com as origens do islamismo.Foto: Reprodução do Flickr Mosa'ab Elshamy