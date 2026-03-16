GUPE conquista primeiro single de ouro com “A Lua Q Eu T Dei”
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Um single de ouro é uma certificação concedida a uma música que atinge um alto número de vendas ou streams em plataformas digitais como Spotify, YouTube e Deezer. No Brasil, a marca atual para um single de ouro nacional é, geralmente, de 40 mil a 80 mil unidades equivalentes, o que inclui downloads, streamings de áudio e visualizações de vídeo.Foto: Reprodução / Instagram
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“É impossível descrever o quanto esse som significa para a gente, e ver ele chegar tão longe é muito gratificante. Obrigado, de coração, a todo mundo que ouviu, compartilhou e fez parte dessa história junto com a gente”, comentaram nas redes sociais sobre o feito.Foto: Reprodução / Instagram
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Guga Lamar e Pedro Freitaz são os integrantes do duo GUPE, nome formado com as sílabas iniciais do nome de cada um. Eles viralizaram durante a pandemia de covid-19, quando passaram a publicar versões em voz e violão de canções famosas da Música Popular Brasileira nas redes sociais.Foto: Reprodução / Instagram
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Os vídeos viralizaram rapidamente nas redes sociais e ampliaram de forma significativa o alcance da dupla. Hoje, o GUPE soma mais de 350 mil seguidores no Instagram e acumula mais de 40 milhões de visualizações em seus conteúdos publicados nas diferentes plataformas digitais.Foto: Reprodução / Instagram
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“Quando nossos vídeos começaram a viralizar, ainda naquele momento de pandemia, as pessoas falavam muito que as nossas vozes traziam uma sensação de paz”, disse Guga ao relembrar o período em que a dupla passou a ganhar projeção nas redes sociais.Foto: Reprodução / Instagram
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Eles relataram que recebiam mensagens de fãs dizendo que estavam passando por momentos difíceis e enfrentando diferentes tipos de problemas, e que ouvir a versão da música interpretada pela dupla funcionava como uma espécie de conforto. Segundo eles, essa reação do público gera grande satisfação, sobretudo por ter acontecido de forma espontânea.Foto: Reprodução / Instagram
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A dupla lançou, em agosto de 2022, a música “Coisas Que Eu Sei”. A faixa, uma regravação do sucesso de 2007 popularizado por Danni Carlos, continuou viralizando nas plataformas digitais e ultrapassou 1,3 milhão de streams no Spotify, tornando-se uma das músicas mais ouvidas do GUPE.Foto: Reprodução / Instagram
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Com esse desempenho, o GUPE assumiu o primeiro lugar no ranking Top 30 Brasil do “POPline Charts by STRM” em 2023. O “POPline Charts by STRM” media o consumo de artistas nas plataformas Spotify, Instagram e YouTube e gera dois formatos de ranking: o “TOP 30 Destaques Do Mês”, com os artistas mais consumidos nas plataformas, e o “TOP 30 Evolução Semanal”, com os artistas que mais cresceram em consumo durante a semana.Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2024, a dupla GUPE lançou o EP “Ao Vivo no Blue Note SP”, gravado no palco do Blue Note São Paulo. O trabalho reúne versões ao vivo de músicas que marcaram o repertório da dupla, como “A Lua Q Eu T Dei”, “No Mesmo Tom”, “Ventilador”, “Coisas Que Eu Sei” e “Palpite”.Foto: Divulgação
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Também em 2024, lançaram o primeiro álbum da dupla, intitulado “Dentro de Um Pra Sempre”, que inclui faixas como “A Cara do Amor da Minha Vida”, “Eu Já Sabia”, “Deu Bom”, “Praia do Rosa” e “Canto da Sala”. Depois do lançamento, os artistas percorreram o país em turnê.Foto: Divulgação
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Em 2025, o GUPE continuou lançando músicas. A dupla apresentou os singles “Te Quero Tanto”, “Nó de Marinheiro” e “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”. No mesmo ano, eles foram atração do segundo dia do festival “Planeta Atlântida”, no Rio Grande do Sul.Foto: Reprodução / Instagram
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A apresentação foi classificada pelos próprios artistas como “um dos shows mais especiais da carreira” e também como a realização de um sonho de infância. No repertório do show, a dupla apresentou músicas autorais que marcaram sua trajetória recente, mas também incluiu os covers que ajudaram a impulsionar sua popularidade nas redes sociais.Foto: Reprodução / Instagram
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Guga e Pedro já tinham uma ligação com o festival. Antes de se apresentarem no evento, frequentavam o “Planeta Atlântida” como público. Eles estiveram no festival diversas vezes e guardam lembranças de apresentações marcantes, como as da banda Skank e do cantor Sean Kingston.Foto: Reprodução / Instagram
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Antes de ir ao festival, os dois costumavam tocar voz e violão em um bar no centro de Atlântida, animando o público que se reunia no local antes de seguir para o evento. As apresentações funcionavam como uma espécie de “esquenta” informal para os frequentadores do festival. Muitas vezes, o pagamento pelas apresentações era feito em bebidas.Foto: Reprodução / Instagram
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Em outubro de 2025, a dupla GUPE anunciou nas redes sociais um novo momento na carreira apÃ³s quase cinco anos de trajetÃ³ria. Eles seguem juntos como dupla, mas tambÃ©m passaram a investir em projetos individuais: Guga com lanÃ§amentos em carreira solo e preparaÃ§Ã£o de novos shows, e Pedro retomando atividades em sua Ã¡rea original de formaÃ§Ã£o profissional.Foto: ReproduÃ§Ã£o / Instagram