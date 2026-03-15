Beleza urbana decorativa: calçadas de pedras portuguesas têm longa história
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A mais famosa calçada de pedra portuguesa do Brasil fica na orla de Copacabana, com o mosaico em formato de ondas.Foto: Donatas Dabravolskas/Wikimedia Commons
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Em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, bairro do músico Noel Rosa, a principal rua tem a calçada de pedras portuguesas formando notas musicais.Foto: Junius/Wikimedia Commons
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Mas os belos mosaicos com pedras portuguesas não são uma exclusividade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, este tipo de arte urbana está, por exemplo, na calçada do Parque da Independência.Foto: Ciroamado/Wikimedia Commons
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Inclusive, a primeira calçada artística portuguesa no Brasil foi feita em Manaus, no Largo de São Sebastião, em 1901.Foto: James Martins/Wikimedia Commons
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Calçada de pedra portuguesa é o nome dado a um determinado tipo de revestimento de piso, que, ao formar figuras, torna-se também uma espécie de arte urbana.Foto: Yelkrokoyade/Wikimedia Commons
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Sua aplicação é muito comum na pavimentação de passeios, praças, parques, pátios e demais espaços públicos ou privados, para conferir beleza e delicadeza ao ambiente.Foto: Gabriele Iuvara/Wikimedia Commons
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Como o nome diz, sua origem vem de Portugal e esse tipo de calçamento se expandiu para os países colonizados, como o Brasil.Foto: Jacqueline Predon/Wikimedia Commons
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Basicamente, a calçada portuguesa resulta do calcetamento com pedras, de formato irregular ou regular.Foto: Rdrs/Wikimedia Commons
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Geralmente de calcário, as calçadas de pedras portuguesas têm cores predominantemente pretas e brancas.Foto: PedroPVZ
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Porém, podem ser encontradas também nas cores castanho, vermelho, azul, amarelo e verde.Foto: RochasBrasil/Wikimedia Commons
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Em Portugal, os trabalhadores especializados na colocação deste tipo de calçada são denominados “mestres calceteiros”.Foto: GualdimG/Wikimedia Commons?
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Por exigir técnica especializada, o mosaico com as pedras portuguesas tem uma manutenção mais difícil e mais cara do que a maioria das calçadas.Foto: Jules Verne Times Two/Wikimedia Commons
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Apesar de remeter à Antiguidade, a calçada portuguesa como conhecemos surgiu no início da década de 40 do século XIX, em Portugal.Foto: IconografiaMusical/Wikimedia Commons
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Em Lisboa, noEm Lisboa, no ano de 1842, foi executada a primeira calçada em preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como “grilhetas”.ano de 1842, foi executada a primeira calçada a preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como “grilhetas”.Foto: Joshua Benoliel/Wikimedia Commons
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No Brasil, foi um dos pavimentos mais populares utilizados na arquitetura paisagista do século XX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica.Foto: Fernando Frazão/Wikimedia Commons
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Pelo custo e dificuldade de manutenção, muitas cidades, inclusive Lisboa e São Paulo, decidiram substituir algumas históricas calçadas de pedras portuguesas por pisos monocromáticos e de concreto.Foto: Vitor Oliveira/Wikimedia Commons
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