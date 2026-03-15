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Exuberantes e frondosas: saiba mais sobre as hortênsias

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Redação Flipar
  • <p>Dessa forma, hydrangea macrophylla é conhecida pelos nomes comuns de hortênsias, novelão, hidrângea, hidranja ou simplesmente granja, sendo uma espécie de fanerógama arbustiva.</p>

    Dessa forma, hydrangea macrophylla é conhecida pelos nomes comuns de hortênsias, novelão, hidrângea, hidranja ou simplesmente granja, sendo uma espécie de fanerógama arbustiva.

     Foto: Imagem de Ando Shev por Pixabay
  • <p>Ela, portanto, é nativa do Japão e China, mas atualmente cultivada como planta ornamental em todas as regiões temperadas e subtropicais.</p>

    Ela, portanto, é nativa do Japão e China, mas atualmente cultivada como planta ornamental em todas as regiões temperadas e subtropicais.

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  • <p>As hortênsias são flores verdadeiramente versáteis quando se trata de cores e tons. Assim, esse arbusto florífero produz grandes buquês de flores que podem ser azuis, lilás, rosas, vermelhas ou brancas.</p>

    As hortênsias são flores verdadeiramente versáteis quando se trata de cores e tons. Assim, esse arbusto florífero produz grandes buquês de flores que podem ser azuis, lilás, rosas, vermelhas ou brancas.

     Foto: Imagem de Mary Ibáñez Barboza por Pixabay
  • <p>Outra curiosidade interessante é que a hortênsia é uma planta que pode ser venenosa para animais de estimação, como cães e gatos, se ingerida em grande quantidade.</p>

    Outra curiosidade interessante é que a hortênsia é uma planta que pode ser venenosa para animais de estimação, como cães e gatos, se ingerida em grande quantidade.

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  • <p>Em muitas culturas, a hortênsia é vista como símbolo de gratidão, apreço e agradecimento. A rica variedade de cores está ligada a diferentes significados, tornando-as uma escolha popular para presentes e arranjos florais especiais. </p>

    Em muitas culturas, a hortênsia é vista como símbolo de gratidão, apreço e agradecimento. A rica variedade de cores está ligada a diferentes significados, tornando-as uma escolha popular para presentes e arranjos florais especiais.

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  • <p>As hortênsias não apenas embelezam o ambiente, mas também podem servir como um indicador visual do pH do solo. Em solos ácidos, as flores tendem a ser azuis, enquanto em solos alcalinos, assumem tons de rosa.</p>

    As hortênsias não apenas embelezam o ambiente, mas também podem servir como um indicador visual do pH do solo. Em solos ácidos, as flores tendem a ser azuis, enquanto em solos alcalinos, assumem tons de rosa.

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  • <p>Algumas variedades também são conhecidas por suas propriedades medicinais, sendo usadas na medicina tradicional em determinadas culturas.</p>

    Algumas variedades também são conhecidas por suas propriedades medicinais, sendo usadas na medicina tradicional em determinadas culturas.

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  • <p>Os nativos americanos usavam a Hydrangea Root (raiz da hortênsia) para tratar problemas do trato urinário, como infecções e cálculos renais.</p>

    Os nativos americanos usavam a Hydrangea Root (raiz da hortênsia) para tratar problemas do trato urinário, como infecções e cálculos renais.

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  • <p>Além disso, a raiz de hortênsia também era usada naquela região para tratar doenças inflamatórias, como artrite e reumatismo.</p>

    Além disso, a raiz de hortênsia também era usada naquela região para tratar doenças inflamatórias, como artrite e reumatismo.

     Foto: Imagem de Franz W. por Pixabay
  • <p>A beleza exuberante da hortênsia, nesse sentido, também está associada à abundância e à prosperidade. Tanto que ela costuma aparecer em ocasiões como celebrações de aniversários, casamentos e eventos especiais com elementos decorativos.</p>

    A beleza exuberante da hortênsia, nesse sentido, também está associada à abundância e à prosperidade. Tanto que ela costuma aparecer em ocasiões como celebrações de aniversários, casamentos e eventos especiais com elementos decorativos.

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  • <p>As hortênsias prosperam em solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. A adição de composto orgânico ajuda a manter a umidade e fornece nutrientes essenciais para um crescimento saudável.</p>

    As hortênsias prosperam em solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. A adição de composto orgânico ajuda a manter a umidade e fornece nutrientes essenciais para um crescimento saudável.

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  • <p>Essas flores são extremamente adaptáveis a diferentes climas, entretanto preferem locais com invernos moderados e verões frescos.</p>

    Essas flores são extremamente adaptáveis a diferentes climas, entretanto preferem locais com invernos moderados e verões frescos.

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  • <p>Diante disso, em regiões mais quentes, os jardineiros devem priorizar a escolha de áreas com sombra parcial para proteger as plantas do sol intenso.</p>

    Diante disso, em regiões mais quentes, os jardineiros devem priorizar a escolha de áreas com sombra parcial para proteger as plantas do sol intenso.

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  • <p>Por isso, evite exposição direta ao sol, especialmente durante as horas mais quentes do dia. Locais com luz matinal ou à tarde são ideais para um desenvolvimento robusto e concreto. </p>

    Por isso, evite exposição direta ao sol, especialmente durante as horas mais quentes do dia. Locais com luz matinal ou à tarde são ideais para um desenvolvimento robusto e concreto.

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  • <p>Essas flores necessitam ser regadas regularmente, especialmente durante períodos secos. É necessário manter o solo úmido, mas não encharcado para evitar o apodrecimento das raízes.</p>

    Essas flores necessitam ser regadas regularmente, especialmente durante períodos secos. É necessário manter o solo úmido, mas não encharcado para evitar o apodrecimento das raízes.

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  • <p>O processo de poda contribui para uma forma atraente e um florescimento abundante. Assim, o jardineiro precisa remover flores desbotadas para incentivar novas brotações e fazer podas mais significativas no final do inverno ou início da primavera.</p>

    O processo de poda contribui para uma forma atraente e um florescimento abundante. Assim, o jardineiro precisa remover flores desbotadas para incentivar novas brotações e fazer podas mais significativas no final do inverno ou início da primavera.

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  • <p>A espécie produz dois tipos de flores. As centrais, não ornamentais por serem desprovidas de pétalas bem desenvolvidas, são férteis.</p>

    A espécie produz dois tipos de flores. As centrais, não ornamentais por serem desprovidas de pétalas bem desenvolvidas, são férteis.

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  • <p>Por outro lado, as periféricas, ornamentais, com grandes pétalas coloridas, são geralmente descritas como “estéreis”.</p>

    Por outro lado, as periféricas, ornamentais, com grandes pétalas coloridas, são geralmente descritas como “estéreis”.

     Foto: Imagem de darkness_s por Pixabay
  • <p>A hortênsia costuma atrair polinizadores, como abelhas e borboletas, contribuindo para o ecossistema local. Isso a torna uma escolha sustentável e ecológica para o seu jardim.</p>

    A hortênsia costuma atrair polinizadores, como abelhas e borboletas, contribuindo para o ecossistema local. Isso a torna uma escolha sustentável e ecológica para o seu jardim.

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  • <p>Ocorrem ainda variedades de flores de bordas arredondadas, estreladas, recortadas e triangulares. A hortênsia, então, presta-se para o plantio em bordaduras, maciços, renques, cercas-viva e isolada em vasos.</p>

    Ocorrem ainda variedades de flores de bordas arredondadas, estreladas, recortadas e triangulares. A hortênsia, então, presta-se para o plantio em bordaduras, maciços, renques, cercas-viva e isolada em vasos.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • <p>A Região das Hortênsias é uma comarca turística do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. As cidades que a compõem são Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Caxias do Sul.</p>

    A Região das Hortênsias é uma comarca turística do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. As cidades que a compõem são Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Caxias do Sul.

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  • <p>No Brasil, devido ao solo naturalmente acidificado, a cor que prevalece na hortênsia plantada e cultivada é o azul. As flores desta cor simbolizam a serenidade, a paz e a harmonia, sendo escolhas populares em momentos de reflexão e para expressar sentimentos de tranquilidade.</p>

    No Brasil, devido ao solo naturalmente acidificado, a cor que prevalece na hortênsia plantada e cultivada é o azul. As flores desta cor simbolizam a serenidade, a paz e a harmonia, sendo escolhas populares em momentos de reflexão e para expressar sentimentos de tranquilidade.

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