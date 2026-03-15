Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Surpresas da Europa: descubra curiosidades sobre o Velho Continente

RF
Redação Flipar
  • <p>A influência cultural europeia permanece visível em práticas sociais, celebrações, sistemas educacionais e até na gastronomia de várias regiões do mundo. Festas tradicionais, formas de vestir, modelos de organização urbana e expressões artísticas têm raízes que remontam a costumes europeus antigos.</p> <p>Ao mesmo tempo, o continente soube absorver contribuições externas, criando uma identidade dinâmica e em constante transformação. Museus, monumentos históricos e centros culturais atraem mil

    A influência cultural europeia permanece visível em práticas sociais, celebrações, sistemas educacionais e até na gastronomia de várias regiões do mundo. Festas tradicionais, formas de vestir, modelos de organização urbana e expressões artísticas têm raízes que remontam a costumes europeus antigos.

    Ao mesmo tempo, o continente soube absorver contribuições externas, criando uma identidade dinâmica e em constante transformação. Museus, monumentos históricos e centros culturais atraem mil Foto: Montagem Flipar

  • <p>República Tcheca — embora os alemães sejam famosos por sua paixão pela cerveja, os tchecos são os maiores consumidores da Europa. Cada habitante bebe, em média, cerca de 140 litros por ano, segundo o World Population Review.</p>

    República Tcheca — embora os alemães sejam famosos por sua paixão pela cerveja, os tchecos são os maiores consumidores da Europa. Cada habitante bebe, em média, cerca de 140 litros por ano, segundo o World Population Review.

     Foto: spooky kid/pixabay
  • <p>Silva — um dos sobrenomes mais comuns do Brasil, tem origem em Portugal e raiz no latim silva, que significa “floresta”. Era usado no Império Romano para designar pessoas que viviam em áreas cobertas por matas, segundo o Instituto Camões.</p>

    Silva — um dos sobrenomes mais comuns do Brasil, tem origem em Portugal e raiz no latim silva, que significa “floresta”. Era usado no Império Romano para designar pessoas que viviam em áreas cobertas por matas, segundo o Instituto Camões.

     Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Suíça — não tem capital oficial definida por lei. Na prática, Berna exerce o papel administrativo, sediando o governo e o Parlamento, segundo o Swiss Federal Council.</p>

    Suíça — não tem capital oficial definida por lei. Na prática, Berna exerce o papel administrativo, sediando o governo e o Parlamento, segundo o Swiss Federal Council.

     Foto: Unsplash
  • <p>Finlândia — é considerada o país mais feliz do mundo desde 2018, liderando o World Happiness Report. O ranking leva em conta bem-estar social, segurança e qualidade de vida.</p>

    Finlândia — é considerada o país mais feliz do mundo desde 2018, liderando o World Happiness Report. O ranking leva em conta bem-estar social, segurança e qualidade de vida.

     Foto: Visa580 - Wikimédia Commons
  • <p>Noruega — abriga os fiordes mais longos e profundos do planeta, formações esculpidas por geleiras há milhões de anos. O Fiorde de Sogne, o maior deles, tem mais de 200 km de extensão.</p>

    Noruega — abriga os fiordes mais longos e profundos do planeta, formações esculpidas por geleiras há milhões de anos. O Fiorde de Sogne, o maior deles, tem mais de 200 km de extensão.

     Foto: Imagem de Enrique por Pixabay
  • <p>Idiomas da Europa — o continente abriga mais de 60 idiomas e dialetos, resultado de séculos de mistura cultural e histórica. Alguns, como o húngaro e o finlandês, são únicos da região e não têm parentesco com outras línguas europeias, segundo a Comissão Europeia.</p>

    Idiomas da Europa — o continente abriga mais de 60 idiomas e dialetos, resultado de séculos de mistura cultural e histórica. Alguns, como o húngaro e o finlandês, são únicos da região e não têm parentesco com outras línguas europeias, segundo a Comissão Europeia.

     Foto: pixabay
  • <p>Pão francês — apesar do nome, nasceu no Brasil no início do século XX, inspirado nas baguetes francesas. Brasileiros que retornaram da Europa pediram uma versão menor e mais clara, que acabou se tornando símbolo das padarias nacionais, segundo o Senac São Paulo.</p>

    Pão francês — apesar do nome, nasceu no Brasil no início do século XX, inspirado nas baguetes francesas. Brasileiros que retornaram da Europa pediram uma versão menor e mais clara, que acabou se tornando símbolo das padarias nacionais, segundo o Senac São Paulo.

     Foto: Youtube/ Receitas de Pai
  • <p>Mortadela — com mais de dois mil anos de história, é um legado culinário da cidade italiana de Bolonha. Registros do Museu Arqueológico de Bolonha mostram que o embutido já era feito no Império Romano a partir de carne suína triturada e temperada.</p>

    Mortadela — com mais de dois mil anos de história, é um legado culinário da cidade italiana de Bolonha. Registros do Museu Arqueológico de Bolonha mostram que o embutido já era feito no Império Romano a partir de carne suína triturada e temperada.

     Foto: Youtube/ RANGO
  • <p>Bicicletas na Europa — o continente lidera o uso desse meio de transporte no dia a dia e investe fortemente em ciclovias. Nove das dez cidades mais adaptadas para o ciclismo no mundo estão na Europa, segundo o Índice Global de Cidades Amigas de Bicicletas.</p>

    Bicicletas na Europa — o continente lidera o uso desse meio de transporte no dia a dia e investe fortemente em ciclovias. Nove das dez cidades mais adaptadas para o ciclismo no mundo estão na Europa, segundo o Índice Global de Cidades Amigas de Bicicletas.

     Foto: markus trier - pixabay
  • <p>Sesta — o costume de tirar uma soneca após o almoço é tradicional na Espanha, onde a siesta faz parte da cultura local. O hábito se espalhou para países como Itália, Grécia e Portugal, além de influenciar costumes na América Latina e nas Filipinas, segundo o Instituto Cervantes.</p>

    Sesta — o costume de tirar uma soneca após o almoço é tradicional na Espanha, onde a siesta faz parte da cultura local. O hábito se espalhou para países como Itália, Grécia e Portugal, além de influenciar costumes na América Latina e nas Filipinas, segundo o Instituto Cervantes.

     Foto: Reprodução do Site Osegredo.com.br
  • <p>França — segue como o país mais visitado do mundo, com forte recuperação após a pandemia. Em 2024, recebeu 93% do volume turístico de 2019, segundo a Organização Mundial do Turismo, impulsionada por ícones como a Torre Eiffel e o Louvre.</p>

    França — segue como o país mais visitado do mundo, com forte recuperação após a pandemia. Em 2024, recebeu 93% do volume turístico de 2019, segundo a Organização Mundial do Turismo, impulsionada por ícones como a Torre Eiffel e o Louvre.

     Foto: Phil Riley pixabay
  • <p>Museu do Louvre — localizado em Paris, é o mais visitado do mundo e abriga mais de 38 mil obras, de antiguidades a arte moderna. Para ver tudo, seriam necessários mais de 30 dias, segundo o próprio Louvre Museum, que exibe ícones como a Monalisa e a Vênus de Milo.</p>

    Museu do Louvre — localizado em Paris, é o mais visitado do mundo e abriga mais de 38 mil obras, de antiguidades a arte moderna. Para ver tudo, seriam necessários mais de 30 dias, segundo o próprio Louvre Museum, que exibe ícones como a Monalisa e a Vênus de Milo.

     Foto: Youtube/ Rubens Cruz
  • <p>Monarquias europeias â?? o continente ainda abriga vÃ¡rias famÃ­lias reais, sendo a britÃ¢nica, liderada por Charles III, a mais conhecida. HÃ¡ tambÃ©m reis e prÃ­ncipes em paÃ­ses como Espanha, SuÃ©cia, Dinamarca, Noruega, BÃ©lgica, PaÃ­ses Baixos, MÃŽnaco, Andorra, Luxemburgo e Liechtenstein, segundo a BBC.</p>

    Monarquias europeias â?? o continente ainda abriga vÃ¡rias famÃ­lias reais, sendo a britÃ¢nica, liderada por Charles III, a mais conhecida. HÃ¡ tambÃ©m reis e prÃ­ncipes em paÃ­ses como Espanha, SuÃ©cia, Dinamarca, Noruega, BÃ©lgica, PaÃ­ses Baixos, MÃŽnaco, Andorra, Luxemburgo e Liechtenstein, segundo a BBC.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Vaticano — é o menor país do mundo, com apenas 0,44 km², e todo o território cabe dentro da cidade de Roma. Governado pelo Papa, o Estado do Vaticano tem cerca de 800 habitantes, segundo o Anuário Pontifício.</p>

    Vaticano — é o menor país do mundo, com apenas 0,44 km², e todo o território cabe dentro da cidade de Roma. Governado pelo Papa, o Estado do Vaticano tem cerca de 800 habitantes, segundo o Anuário Pontifício.

     Foto: piqsels.com / public domain
  • <p>Islândia — é o país europeu com maior uso de energia geotérmica. Quase 100% da eletricidade vem de fontes renováveis, como água e calor do subsolo, conforme dados da Agência Internacional de Energia.</p>

    Islândia — é o país europeu com maior uso de energia geotérmica. Quase 100% da eletricidade vem de fontes renováveis, como água e calor do subsolo, conforme dados da Agência Internacional de Energia.

     Foto: Wikimedia Commons/Brad Weber
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay