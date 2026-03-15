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Heidelberg, na Alemanha, une passado medieval e tradição universitária

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Redação Flipar
  • <p>Começou com um antigo núcleo urbano por volta do século XI, que mais tarde se tornou a sede do eleitorado do Palatinado, o que levou à expansão do Castelo de Heidelberg, que remonta a 1225.</p>

    Começou com um antigo núcleo urbano por volta do século XI, que mais tarde se tornou a sede do eleitorado do Palatinado, o que levou à expansão do Castelo de Heidelberg, que remonta a 1225.

     Foto: Reprodução do Flickr Michael Will
  • <p>Assim, o castelo foi a residência dos príncipes eleitores, mas foi destruído pelos franceses e está agora parcialmente em ruínas.</p>

    Assim, o castelo foi a residência dos príncipes eleitores, mas foi destruído pelos franceses e está agora parcialmente em ruínas.

     Foto: Reprodução do Flickr MorBCN
  • <p>A cidade, que nunca foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mantém um centro histórico preservado e uma Ponte Antiga do século XVIII.</p>

    A cidade, que nunca foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mantém um centro histórico preservado e uma Ponte Antiga do século XVIII.

     Foto: Reprodução do Flickr michel simeonidis
  • <p>O nome da cidade, Heidelberg, significa “Montanha da Charneca” ou “Montanha da Pradaria”. Assim, o crescimento do local aconteceu devido à questão estratégica, com um vale profundo no rio Neckar.</p>

    O nome da cidade, Heidelberg, significa “Montanha da Charneca” ou “Montanha da Pradaria”. Assim, o crescimento do local aconteceu devido à questão estratégica, com um vale profundo no rio Neckar.

     Foto: Reprodução do Flickr MorBCN
  • <p>Apesar da destruição do castelo, o centro histórico de Heidelberg sobreviveu quase intacto à Segunda Guerra Mundial, tornando-se um símbolo do romantismo alemão.</p>

    Apesar da destruição do castelo, o centro histórico de Heidelberg sobreviveu quase intacto à Segunda Guerra Mundial, tornando-se um símbolo do romantismo alemão.

     Foto: Reprodução do Flickr Metro Centric
  • <p>Esta cidade de aproximadamente 163.000 habitantes inspirou grandes nomes como Mark Twain, Johann Wolfgang von Goethe e o pintor William Turner.</p>

    Esta cidade de aproximadamente 163.000 habitantes inspirou grandes nomes como Mark Twain, Johann Wolfgang von Goethe e o pintor William Turner.

     Foto: - Reprodução do Flickr Cengiz Deniz
  • <p>A Universidade de Heidelberg, oficialmente conhecida como Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, foi fundada em 1386 por instrução do Papa Urbano VI.</p>

    A Universidade de Heidelberg, oficialmente conhecida como Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, foi fundada em 1386 por instrução do Papa Urbano VI.

     Foto: - Martin Kraft/wikimédia Commons
  • <p>Esta instituiÃ§Ã£o pioneira tornou-se um marco na histÃ³ria educacional alemÃ£, sendo a terceira universidade estabelecida no Sacro ImpÃ©rio Romano-GermÃ¢nico, apÃ³s Praga e Viena.</p>

    Esta instituiÃ§Ã£o pioneira tornou-se um marco na histÃ³ria educacional alemÃ£, sendo a terceira universidade estabelecida no Sacro ImpÃ©rio Romano-GermÃ¢nico, apÃ³s Praga e Viena.

     Foto: Martin Kraft/wikimÃ©dia Commons
  • <p>Com mais de 160 campos de estudo, a universidade possui impressionantes 56 ganhadores do Prêmio Nobel, como o físico Stefan Hell, em 2014.</p>

    Com mais de 160 campos de estudo, a universidade possui impressionantes 56 ganhadores do Prêmio Nobel, como o físico Stefan Hell, em 2014.

     Foto: Reprodução do Flickr René
  • <p>A universidade conta com aproximadamente 30.000 estudantes, sendo um terço deles estrangeiros, com um universo cosmopolita.</p>

    A universidade conta com aproximadamente 30.000 estudantes, sendo um terço deles estrangeiros, com um universo cosmopolita.

     Foto: Reprodução do Flickr Uwe Kulick
  • <p>Além disso, o Castelo de Heidelberg traz uma das atrações mais curiosas da cidade: o Heidelberg Tun. Este é o maior barril de vinho do mundo.</p>

    Além disso, o Castelo de Heidelberg traz uma das atrações mais curiosas da cidade: o Heidelberg Tun. Este é o maior barril de vinho do mundo.

     Foto: Reprodução do Flickr Dr. Krueger
  • <p>O Heidelberg Tun foi construído em 1751 pelo príncipe eleitor Karl Theodor com uma capacidade impressionante de 220.000 litros.</p>

    O Heidelberg Tun foi construído em 1751 pelo príncipe eleitor Karl Theodor com uma capacidade impressionante de 220.000 litros.

     Foto: - Reprodução do Flickr Anton Zauner
  • <p>O rio Neckar é a alma romântica de Heidelberg. Este afluente percorre 367 quilômetros até desembocar no rio Reno próximo a Mannheim. Assim, este ambiente cria um cenário que complementa perfeitamente o caráter romântico da cidade.</p>

    O rio Neckar é a alma romântica de Heidelberg. Este afluente percorre 367 quilômetros até desembocar no rio Reno próximo a Mannheim. Assim, este ambiente cria um cenário que complementa perfeitamente o caráter romântico da cidade.

     Foto: Imagem de Martin Herfurt por Pixabay
  • <p>O nome Neckar deriva da palavra celta “Nikros”, que significa “água brava”. Este rio oferece passeios de barco que proporcionam vistas únicas da cidade e do castelo, assim como caminhadas relaxantes e áreas gramadas às suas margens.</p>

    O nome Neckar deriva da palavra celta “Nikros”, que significa “água brava”. Este rio oferece passeios de barco que proporcionam vistas únicas da cidade e do castelo, assim como caminhadas relaxantes e áreas gramadas às suas margens.

     Foto: Imagem de ????Christel???? por Pixabay
  • <p>A Alte Brücke (Ponte Velha) ou Ponte Karl Theodor é um dos cartões-postais mais fotografados de Heidelberg. Construída no século XVIII com arenito vermelho, ela conecta o centro histórico ao distrito de Neuenheim.</p>

    A Alte Brücke (Ponte Velha) ou Ponte Karl Theodor é um dos cartões-postais mais fotografados de Heidelberg. Construída no século XVIII com arenito vermelho, ela conecta o centro histórico ao distrito de Neuenheim.

     Foto: Imagem de jcoop585 por Pixabay
  • <p>A ponte apresenta duas torres medievais que faziam parte da muralha da cidade e serviam como prisões. Por lá, destacam-se as esculturas de Konrad Linck: uma do príncipe eleito Karl Theodor e outra dedicada à deusa romana da sabedoria.</p>

    A ponte apresenta duas torres medievais que faziam parte da muralha da cidade e serviam como prisões. Por lá, destacam-se as esculturas de Konrad Linck: uma do príncipe eleito Karl Theodor e outra dedicada à deusa romana da sabedoria.

     Foto: Reprodução do Flickr Christian Allinger
  • <p>O Philosophenweg (Caminho dos Filósofos) é uma trilha panorâmica na margem norte do rio Neckar onde professores e filósofos da Universidade de Heidelberg costumavam caminhar em busca de inspiração.</p>

    O Philosophenweg (Caminho dos Filósofos) é uma trilha panorâmica na margem norte do rio Neckar onde professores e filósofos da Universidade de Heidelberg costumavam caminhar em busca de inspiração.

     Foto: Reprodução do Flickr inskyend
  • <p>A atmosfera de Heidelberg atraiu diversos intelectuais e artistas ao longo dos sÃ©culos. Entre eles, Mark Twain, que descreveu o local como â??a residÃªncia da universidade mais conspÃ­cua da Alemanhaâ? em seu livro â??A Tramp Abroadâ?.</p>

    A atmosfera de Heidelberg atraiu diversos intelectuais e artistas ao longo dos sÃ©culos. Entre eles, Mark Twain, que descreveu o local como â??a residÃªncia da universidade mais conspÃ­cua da Alemanhaâ? em seu livro â??A Tramp Abroadâ?.

     Foto: Imagem de AndrÃ© Beer por Pixabay
  • <p>Quem também era apaixonado por Heidelberg era o pintor inglês William Turner, que frequentou a cidade entre 1817 e 1844, imortalizando o castelo e a paisagem urbana em suas obras românticas, assim como Goethe.</p>

    Quem também era apaixonado por Heidelberg era o pintor inglês William Turner, que frequentou a cidade entre 1817 e 1844, imortalizando o castelo e a paisagem urbana em suas obras românticas, assim como Goethe.

     Foto: Imagem de W P por Pixabay
  • <p>Uma das lendas mais curiosas de Heidelberg envolve Perkeo, um anão tirolês que se tornou o guardião oficial do grande barril durante o reinado do Príncipe Eleitor Carl Philip.</p>

    Uma das lendas mais curiosas de Heidelberg envolve Perkeo, um anão tirolês que se tornou o guardião oficial do grande barril durante o reinado do Príncipe Eleitor Carl Philip.

     Foto: Przemyslaw "Tukan" Grudnik/Wikimédia Commons
  • <p>Clemens Pankert, nome verdadeiro do anão, ficou famoso por sua capacidade extraordinária de consumir vinho, cerca de 30 litros por dia.</p>

    Clemens Pankert, nome verdadeiro do anão, ficou famoso por sua capacidade extraordinária de consumir vinho, cerca de 30 litros por dia.

     Foto: - Imagem Pixabay
  • <p>Por fim, Studentenkarzer é uma antiga prisão de estudantes que funcionou do século XVIII até o início do século XX. Servia como centro de detenção para discentes indisciplinados da universidade e atualmente está coberta de grafites e obras de arte.</p>

    Por fim, Studentenkarzer é uma antiga prisão de estudantes que funcionou do século XVIII até o início do século XX. Servia como centro de detenção para discentes indisciplinados da universidade e atualmente está coberta de grafites e obras de arte.

     Foto: Imagem de Dirk Hoenes por Pixabay
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