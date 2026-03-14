Plástico de uso comum pode ameaçar saúde das crianças; saiba como proteger

Para reduzir a exposiÃ§Ã£o, a recomendaÃ§Ã£o Ã© evitar utensÃ­lios que tragam o cÃ³digo de reciclagem 3 – policarbonato – ou 7 – PVC -, que geralmente indicam a presenÃ§a de policarbonato com BPA, alÃ©m de optar por materiais alternativos, como vidro, cerÃ¢mica ou aÃ§o inox. Os cÃ³digos de reciclagem 1, 2, 4, 5 ou 6 indicam a seguranÃ§a nesse aspecto.