Quentes e gelados; a surpreendente variedade dos desertos do planeta
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Os desertos ocupam cerca de um terço das terras emersas do planeta e revelam como a vida encontra caminhos mesmo em condições extremas. Nesses ambientes, espécies desenvolveram estratégias únicas de sobrevivência, como hábitos noturnos, camuflagem e economia de água.
Em desertos quentes, encontram-se répteis, aves e pequenos mamíferos adaptados ao calor intenso, enquanto nos desertos gelados predominam organismos resistentes ao frio, além de focas, aves marinhas e microrganismos. A relFoto: imagem gerada por i.a
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1º Antártida (13.829.430 km²) – Curiosamente, o maior deserto do mundo é gelado.Foto: Makri27/Pixabay
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O clima polar, com frio extremo, ventos intensos e tempestades de neve, marcam a Antártida, no Polo Sul .Foto: Divulgação / Nasa
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2º Ártico (13.726.937 km²) – No extremo oposto, este deserto fica no Polo Norte. Abrange quase toda a parte Ártica do planeta, ocupando territórios da Escandinávia, Sibéria, Alasca, Groenlândia e Canadá.Foto: Imagem de JayMantri por Pixabay
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3º Deserto do Saara (9.100.100 km²) – Maior deserto quente do mundo, com imagem típica do que as pessoas veem como deserto, seco e arenoso. O Saara abrange 11 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Chade, Níger, Mali, Mauritânia e Saara Ocidental.Foto: Imagem de ringog5 por Pixabay
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Recentemente, uma foto divulgada pela NASA, a agência espacial americana, causou espanto por parecer uma gigantesca caveira no Deserto do Saara.Foto: Divulgação NASA
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A foto, feita por um astronauta da Estação Espacial Internacional, na verdade, mostra a cratera de um vulcão, que, visto do alto, tem esse formato curioso. Trata-se do Vulcão Trou au Natron, no norte do Chade . A cratera tem 1 km de profundidade e um diâmetro de 6 a 8 km.Foto: Gerhard Holub • wikimedia commons
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A parte branca da cratera, que cria esse formato de um crânio, é natrão, uma mistura de substâncias que têm o sódio como base: cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato.Foto: Gerhard Holub • wikimedia commons
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4º Deserto da Arábia (2.300.000 km²) – Fica na Península Arábica, estendendo-se por oito países: Arábia Saudita, Iêmen, Kuwait, Iraque, Jordânia, Catar, Omã e Emirados Árabes Unidos.Foto: Elias Rovielo - Flickr
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5º Deserto de Gobi (1.300.000 km²) – Fica no norte da China e no sul da Mongólia. Gobi significa deserto em mongol. A 1.200m de altitude, é um deserto frio, com temperatura média de 2ºC.Foto: Falkenpost por Pixabay
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6º Deserto do Kalahari (930.000 km²) -Abrange partes de Angola, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Fica numa depressão para onde flui a bacia do Calaári. Tem dunas avermelhadas e vegetação xerófila (adaptada à aridez).Foto: Imagem de Tobi por Pixabay
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7º Patagônia (670.000 km²) – Fica na Argentina e se destaca pela riqueza mineral. Tem petróleo e ferro. Possui vegetação de estepe, adaptada à falta de chuvas.Foto: Eassi wikimedia commons
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8º Grande Deserto de Vitória (647.000 km²) – Fica no Sudoeste da Austrália, entre as montanhas de Pilbara e Kimberley. Com tom avermelhado, é território considerado sagrado dos aborígenes, povo milenar nativo da região.Foto: Marian Deschain wikimedia commons
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9Âº Deserto SÃrio (520.000 kmÂ²) – Fica na PenÃnsula ArÃ¡bica, abrangendo partes de SÃria, Iraque, JordÃ¢nia, ArÃ¡bia Saudita e Kuwait. Historicamente habitado por povos beduÃnos, ainda jÃ¡ tribos que permanecem na regiÃ£o, perto dos oÃ¡sisFoto: Theklan - wikimedia commons
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10º Deserto da Grande Bacia (492.000 km²) – Fica nos Estados Unidos, entre a Serra Nevada, a oeste, e as Montanhas Rochosas, a leste. Tem solo arenoso e cascalhoso, numa região entre os estados de Oregon, Idaho, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado e a Califórnia.Foto: Earth's beauty internet site wikimedia commons
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Uma curiosidade sobre desertos arenosos é que a amplitude térmica é bem dilatada. Assim, pode fazer 50ºC durante o dia e chegar a temperaturas abaixo de zero à noite.Foto: pixabay
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Uma região de deserto é definida como uma área onde se evapora mais água do que é reposto pela chuva. Por isso, as maiores regiões desérticas estão sobre os oceanos, onde o volume de água evaporada é muito maior do que o volume de chuva. O portal de meteorologia Climatempo explica alguns tipos de deserto e o motivo de sua existência.Foto: Youtube Canal Prof Bruno Barros - Tudo sobre geografia
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Um dos tipos de deserto surge em regiões equatoriais, de latitude média, quando o ar quente que sobe acaba descendo muito seco. É o caso do Deserto de Tengger, na China.Foto: wikimedia commons
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Outra espécie de deserto ocorre quando correntes de vento sopram do equador para os trópicos em altitudes bem elevadas. Um típico exemplo disso é o Deserto do Saara, na África.Foto: JISphoto pixabay
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Também há desertos que se formam por causa de barreiras naturais, quando a chuva cai antes de avançar sobre a região montanhosa. É o caso do Deserto da Judeia, em Israel.Foto: Inbal & Nir de Arad, Israel - Flickr
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Em 2022, por causa da Copa do Mundo no Qatar, o Deserto de Khor Al Abaid, tornou-se um dos assuntos que atraíram a curiosidade. Fica a apenas 60 km da capital Doha e, por isso, acabou sendo visitado por muitos turistas.Foto: Divulgação Goway Travel