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Moela de frango custa pouco, mas é das proteínas mais completas na cozinha

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Redação Flipar
  • <p>Diferentemente das carnes mais comuns, a moela combina proteínas em alta concentração, perfil de micronutrientes relevante e custo relativamente baixo.</p>

    Diferentemente das carnes mais comuns, a moela combina proteínas em alta concentração, perfil de micronutrientes relevante e custo relativamente baixo.

     Foto: Flick Encaixados Porto
  • <p>Isso a torna uma opção interessante tanto para quem busca economia quanto para quem se preocupa com saúde.</p>

    Isso a torna uma opção interessante tanto para quem busca economia quanto para quem se preocupa com saúde.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Em 100 gramas de moela crua, há em torno de 18 gramas de proteína, praticamente o equivalente nutritivo de outros cortes de carne, mas com teor de gordura bastante reduzido – geralmente menos de 3g de gordura total.</p>

    Em 100 gramas de moela crua, há em torno de 18 gramas de proteína, praticamente o equivalente nutritivo de outros cortes de carne, mas com teor de gordura bastante reduzido – geralmente menos de 3g de gordura total.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Depois de cozida, a concentração de proteína sobe devido à perda de água, chegando a cerca de 30 gramas de proteína a cada 100g de moela, mantendo o baixo teor de gordura.</p>

    Depois de cozida, a concentração de proteína sobe devido à perda de água, chegando a cerca de 30 gramas de proteína a cada 100g de moela, mantendo o baixo teor de gordura.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Além das proteínas, a moela contém minerais essenciais. Ela é uma fonte destacada de ferro, que auxilia na prevenção de anemia.</p>

    Além das proteínas, a moela contém minerais essenciais. Ela é uma fonte destacada de ferro, que auxilia na prevenção de anemia.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>A moela também contém zinco, importante para o sistema imunológico, para a cicatrização e para o bom funcionamento de numerosas enzimas metabólicas, além de fósforo, magnésio e potássio, que participam de processos de energia, ossos e equilíbrio de fluidos.</p>

    A moela também contém zinco, importante para o sistema imunológico, para a cicatrização e para o bom funcionamento de numerosas enzimas metabólicas, além de fósforo, magnésio e potássio, que participam de processos de energia, ossos e equilíbrio de fluidos.

     Foto: Flick Marcos RS
  • <p>As vitaminas do complexo B, sobretudo B3, B6 e B12, também aparecem em níveis relevantes, com o papel de auxiliar no metabolismo energético, produção dos glóbulos vermelhos e manutenção do tecido nervoso.</p>

    As vitaminas do complexo B, sobretudo B3, B6 e B12, também aparecem em níveis relevantes, com o papel de auxiliar no metabolismo energético, produção dos glóbulos vermelhos e manutenção do tecido nervoso.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Em termos calóricos, a moela é moderada. Crua, ela tem cerca de 94 kcal a cada 100 g. Já quando cozida, esse valor aumenta devido à concentração de nutrientes – em torno de 146 kcal para 100 g cozida.</p>

    Em termos calóricos, a moela é moderada. Crua, ela tem cerca de 94 kcal a cada 100 g. Já quando cozida, esse valor aumenta devido à concentração de nutrientes – em torno de 146 kcal para 100 g cozida.

     Foto: - Reprodução de Youtube
  • <p>Esse perfil calórico, junto com o alto teor de proteína, faz dela aliada interessante para quem faz controle de peso.</p>

    Esse perfil calórico, junto com o alto teor de proteína, faz dela aliada interessante para quem faz controle de peso.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>A sensação de saciedade tende a ser maior com menos calorias, especialmente se combinada com vegetais ou alimentos de baixa densidade energética.</p>

    A sensação de saciedade tende a ser maior com menos calorias, especialmente se combinada com vegetais ou alimentos de baixa densidade energética.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Por outro lado, há aspectos importantes a considerar para um consumo seguro e equilibrado.</p>

    Por outro lado, há aspectos importantes a considerar para um consumo seguro e equilibrado.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>A moela apresenta níveis razoáveis de colesterol, o que exige moderação especialmente para pessoas com predisposição a doenças cardiovasculares.</p>

    A moela apresenta níveis razoáveis de colesterol, o que exige moderação especialmente para pessoas com predisposição a doenças cardiovasculares.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Além disso, seu preparo influencia muito suas qualidades nutricionais e sensoriais. Por ser uma carne fibrosa, exige cozimento adequado – tempo suficiente ou uso de panela de pressão – para se tornar macia.</p>

    Além disso, seu preparo influencia muito suas qualidades nutricionais e sensoriais. Por ser uma carne fibrosa, exige cozimento adequado – tempo suficiente ou uso de panela de pressão – para se tornar macia.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Seu corte e limpeza também são importantes. Remover membranas e epitélio glandular melhora textura e evita sabores ou odores indesejados.</p>

    Seu corte e limpeza também são importantes. Remover membranas e epitélio glandular melhora textura e evita sabores ou odores indesejados.

     Foto: Bjferstern/Wikimédia Commons
  • <p>Um estudo realizado pela Universidade Federal do ParanÃ¡ avaliou os miÃºdos de frango, com foco na moela, e reforÃ§ou que esse alimento, por seu custo-benefÃ­cio, pode desempenhar papel significativo em programas nutricionais, inclusive em contextos de vulnerabilidade alimentar.</p>

    Um estudo realizado pela Universidade Federal do ParanÃ¡ avaliou os miÃºdos de frango, com foco na moela, e reforÃ§ou que esse alimento, por seu custo-benefÃ­cio, pode desempenhar papel significativo em programas nutricionais, inclusive em contextos de vulnerabilidade alimentar.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Para incorporar a moela de forma saudável na dieta, recomenda-se variar o modo de preparo – cozida, ao molho, refogada, grelhada -, combinar com verduras ou legumes para aumentar o teor de fibras, e consumir em quantidades equilibradas.</p>

    Para incorporar a moela de forma saudável na dieta, recomenda-se variar o modo de preparo – cozida, ao molho, refogada, grelhada -, combinar com verduras ou legumes para aumentar o teor de fibras, e consumir em quantidades equilibradas.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Com a ressalva de que é preciso evitar exageros que possam elevar problemas relacionados ao colesterol ou ao teor de sódio, a depender dos temperos.</p>

    Com a ressalva de que é preciso evitar exageros que possam elevar problemas relacionados ao colesterol ou ao teor de sódio, a depender dos temperos.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Em resumo, a moela de frango não é apenas um miúdo “alternativo”, mas uma fonte proteica robusta, rica em micronutrientes essenciais, com perfil de gordura baixo, acessível em preço e com bom potencial para contribuir tanto em dietas de manutenção quanto de ganho muscular.</p>

    Em resumo, a moela de frango não é apenas um miúdo “alternativo”, mas uma fonte proteica robusta, rica em micronutrientes essenciais, com perfil de gordura baixo, acessível em preço e com bom potencial para contribuir tanto em dietas de manutenção quanto de ganho muscular.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Com preparo adequado e consumo moderado, a moela pode ser valorizada como opção nutritiva e saborosa no cardápio diário.</p>

    Com preparo adequado e consumo moderado, a moela pode ser valorizada como opção nutritiva e saborosa no cardápio diário.

     Foto: Reprodução de Youtube
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