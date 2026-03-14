Melhores lugares para mergulhar no Brasil: paraísos subaquáticos imperdíveis
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Para que o mergulho seja seguro e prazeroso, alguns cuidados são indispensáveis antes e durante a atividade. A preparação física e o aprendizado das técnicas corretas ajudam a evitar riscos relacionados à respiração, à pressão e à orientação subaquática.
Também é fundamental conhecer os limites do próprio corpo e nunca mergulhar sozinho. O uso de equipamentos apropriados garante conforto e proteção, como máscara, nadadeiras, roupa térmica, cilindro de ar comprimido, regulador e coleteFoto: imagem gerada por i.a
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Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio (CE)- A unidade de conservação foi fundada nos anos 70. É a única totalmente submersa no Ceará. Fica na orla do Mucuripe, 18 km de extensão, com visibilidade de até 30m de profundidade e temperatura média de 27ºC. Tem recifes de corais, peixes, tartarugas e golfinhos.Foto: www.sema.ce.gov.br
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Serigado de Fora (RN) – A 20 km de Natal, permite mergulho até 90m, tem grutas de arenito, cavernas e variedade de espécies como arraias, moreias, golfinhos e tubarões. Excelente lugar para fotos subaquáticas.Foto: facebook.com/@oceandivedede
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Minas submersas de Currais Novos (RN) – Complexo de 3 minas, onde jazidas de scheelita foram exploradas para fabricação de armas na 2ª Guerra Mundial. O alagamento dos dutos criou um ambiente propício ao mergulho de até 40m de profundidade, em cavernas, com água a 27ºC. Ainda há vestígios de trilhos e ferramentas.Foto: www.brasilmergulho.com
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Arraial do Cabo (RJ) – O mar de águas claras permite mergulhos de snorkel ou cilindro com visualização de várias espécies, inclusive animais de passagem em certas épocas do ano, como golfinhos, orcas e baleias jubarte. Entre setembro e fevereiro, a água é fria (15ºC a 22ºC) por causa do movimento de águas profundas da região.Foto: www.cupomtur.com.br
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Cânion do Xingó (SE) – Em meio à caatinga do sertão nordestino, surge este oásis formado por paredões de rocha vermelha e laranja que margeiam o rio São Francisco, com pontos para mergulho em águas mornas. O acesso fica na cidade de Canindé, a 220 km da capital Aracaju.Foto: Legacy600 / wikimedia commons
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Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) – A área que abriga o famoso monte “Dedo de Deus”, na Região Serrana do Rio de Janeiro, tem cachoeiras que formam poços propícios ao mergulho. Dentre as quedas d’água, uma é famosa: a Véu de Noiva, ponto turístico movimentado na área de preservação.Foto: Acervo ICMBio
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Arquipélago de Alcatrazes (SP) – Nesse conjunto de ilhas, a principal atração é a biodiversidade. Além de tartarugas, golfinhos e baleias, destacam-se mais de 10 mil aves marinhas. Por isso, o passeio, geralmente, não se restringe ao mergulho. Inclui também a observação dos pássaros que habitam o arquipélago.Foto: Acervo ICMBio
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Mar de Esmeraldas em Fernando de Noronha (PE) – Mais de 230 espécies vivem nesse ponto de mergulho com visibilidade de 50m. São 10 tipos de tubarões e 15 corais. Ali ficam as carcaças dos navios Corveta Ipiranga (brasileiro, afundou em 1983) e Eleni Stathatos (grego, naufragou em 1930).Foto: facebook.com/@noronhadivers
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Ilhas de Garopaba (SC) – A região tem dunas, praias, quedas d’água e a Área de Preservação Ambiental da Baleia Franca, onde essa espécie de baleia pode ser vista. Destaque para a Cascata da Encantada e para a Ilha do Coral, onde um paredão tem inscrições rupestres de 3 mil anos.Foto: www.basecangulo.com.br
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Pontos de naufrágios de Recife (PE) – Os 33 pontos de mergulho temático transformam Recife na Capital Nacional dos Naufrágios. Em alguns casos, barcos naufragaram de verdade; em outros, embarcações foram afundadas para enriquecer o cenário que atrai mergulhadores de todo o país.Foto: Rafa Medeiros / Prefeitura do Recife
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Ilha de Itacolomi (PR) – Formada por duas grandes pedras que compõem a paisagem, a área tem duas balsas submersas – naufrágios artificiais – a 27m de profundidade. Dentre os peixes da região, destacam-se os numerosos cardumes de sardinhas e os meros, que podem atingir três metros de comprimento.Foto: Ferfco / wikimedia commons
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Cidade submersa de Petrolândia (PE) – A inundação de parte da cidade de Petrolândia para a construção de uma usina hidrelétrica em 1988 criou um local de mergulho intrigante. As construções ficaram submersas. O topo de uma igreja é visto acima da linha d’água (foto). É a chamada “Atlântida Brasileira”.Foto: Andre Estima / Flickr
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Praia Vermelha (RJ) – Indicada para mergulhos no fim da tarde, onde o pôr do sol cria um espetáculo avermelhado que dá nome à praia. E também para mergulhos noturnos. O trecho tem estrelas-do-mar, polvos e anêmonas. Água fria e visibilidade de até 8m, chegando a 300m na faixa oceânica (para experientes).Foto: Reprodução Youtube canal BR Mergulho
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Parque Nacional da Serra da Bodoquena (MS) – Piscinas naturais, formadas por cachoeiras, dão acesso a cavernas num dos mais interessantes ecossistemas do Pantanal. As águas cristalinas do Rio Betione são um convite a um mergulho – raso, mas propício para fotos de espécies da união da Mata Atlântica com o Cerrado.Foto: www.turismo.bonito.ms.gov.br
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Vale Encantado (MG) – Também fica no Parque Nacional do Caparaó. É o trecho formado pelo Rio Preto e a Cachoeira Bonita, a a uma altitude de 1.750 metros. A queda d’água percorre um paredão de 80 metros. Os poços são profundos e gelados, entre 19ºC e 22ºC, podendo descer a 4ºC negativos no inverno.Foto: wikimedia commons
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