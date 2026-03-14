Tapioca, alimento simples que se tornou fenômeno popular
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Produzida a partir da fécula da mandioca – também chamada de goma ou polvilho -, a tapioca nasceu como um preparo simples, resultado de técnicas tradicionais de manejo da raíz desenvolvidas pelos povos originários.Foto: David Monniaux/Wikimédia Commons
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Com o tempo, essa iguaria se tornou símbolo do Nordeste brasileiro e, posteriormente, conquistou todo o país, consolidando-se como uma presença comum no café da manhã de milhões de brasileiros.Foto: Reprodução do Flickr carla arena
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Embora faça parte da cultura alimentar do Brasil desde o período colonial, a tapioca ganhou uma nova faceta nas últimas décadas.Foto: Kent Wang /Wikimédia Commons
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Antes vista como um alimento típico de regiões mais quentes, ela passou a ocupar espaço em centros urbanos de diversos estados do Brasil, impulsionada tanto pela praticidade quanto pelo interesse crescente por alimentos considerados mais naturais e sem glúten.Foto: Reprodução do Flickr Marina Palmeira
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O que antes era restrito a mercados e feiras regionais hoje se encontra nas prateleiras de supermercados, padarias e cafés contemporâneos que exploram gastronomias diversas.Foto: Reprodução do Flickr Cintia Souza
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A chegada da tapioca aos carrinhos de rua foi um dos marcos desse processo. Em praticamente todas as grandes cidades brasileiras é possível encontrar barraquinhas dedicadas exclusivamente ao preparo do alimento.Foto: - Anizio (Olinda) da Silva /Wikimédia Commons
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Equipados com chapas quentes e recipientes repletos de recheios, esses carrinhos se tornaram parte da paisagem urbana e oferecem ao público versões que vão do tradicional ao sofisticado.Foto: Reprodução do Flickr Marina Palmeira
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Há quem prefira a versão minimalista, apenas a massa aquecida com manteiga ou queijo coalho, mas há também quem experimente combinações mais ousadas, como creme de avelã com frutas, frango com catupiry, camarão temperado ou misturas que beiram o gourmet.Foto: YouTube/Amanda Pila
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Por não conter glúten, ela também ganhou destaque entre consumidores que apresentam restrições alimentares ou que preferem evitar o trigo.Foto: Youtube/Duduxo Alimentos
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AlÃ©m disso, sua capacidade de se adaptar a diferentes perfis nutricionais, podendo ser extremamente calÃ³rica ou surpreendentemente leve, dependendo do recheio, faz com que a tapioca circule entre pÃºblicos variados, das pessoas que buscam perder peso Ã s que desejam um lanche reforÃ§ado.Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube
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Muitas famílias brasileiras adotaram o hábito de consumi-la diariamente, e receitas caseiras passaram a circular com intensidade nas redes sociais, impulsionando ainda mais sua popularização.Foto: Inespm /Wikimédia Commons
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É comum encontrar vídeos que ensinam técnicas para hidratar a goma, deixá-la mais macia, mais grossa, mais crocante ou até mesmo colorida, incorporando ingredientes como cúrcuma, beterraba e espinafre.Foto: Youtube/ MasterChef Brasil
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O impacto da popularizaÃ§Ã£o da tapioca tambÃ©m se estende ao campo econÃŽmico. Para muitos trabalhadores informais, montar um carrinho de tapioca tornou-se uma oportunidade de sustento e empreendedorismo.Foto: 36Lilis/WikimÃ©dia Commons
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Outro aspecto relevante é como a tapioca conversa com a ideia de brasilidade. A mandioca é uma base de vários pratos tradicionais e representa uma herança direta da culinária indígena. Sua presença continua marcante em diferentes regiões do país.Foto: Reprodução do Youtube
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A tapioca é um ingrediente extremamente versátil na culinária brasileira, capaz de transitar entre preparos doces e salgados com a mesma facilidade. A partir dela é possível fazer desde pudim e mingau, que aproveitam sua textura cremosa, até cuscuz e bolos, nos quais a massa ganha leveza e sabor característico.Foto: Reprodução do Youtube
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Sorvetes e palitos coloridos de tapioca são outras guloseimas feitas a partir desse alimento.Foto: Midori/Wikimédia Commons
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Sua adaptabilidade permite inúmeras combinações, tornando-a presença constante em receitas simples do dia a dia e também em criações mais elaboradas.Foto: Reprodução do Youtube