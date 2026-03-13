Cachoeiras tranquilas conquistam visitantes que buscam relaxar

  • <p>As cachoeiras tranquilas refletem a interação entre geologia, clima e curso dos rios ao longo de milhares de anos. Em áreas onde a erosão ocorre lentamente, formam-se degraus naturais que suavizam a queda da água e reduzem a força da correnteza. Esse processo resulta em ambientes mais estáveis e visualmente harmoniosos.</p> <p>Essas cachoeiras costumam apresentar águas claras e temperaturas agradáveis, favorecendo atividades recreativas e momentos de contemplação. Além do valor paisagístico,

    As cachoeiras tranquilas refletem a interação entre geologia, clima e curso dos rios ao longo de milhares de anos. Em áreas onde a erosão ocorre lentamente, formam-se degraus naturais que suavizam a queda da água e reduzem a força da correnteza. Esse processo resulta em ambientes mais estáveis e visualmente harmoniosos.

    Essas cachoeiras costumam apresentar águas claras e temperaturas agradáveis, favorecendo atividades recreativas e momentos de contemplação. Além do valor paisagístico, Foto: Marcos Farias wikimedia commons

  • <p>Cachoeira do Formiga – Mateiros, TO (Parque Estadual do Jalapão): Pequena, com águas cristalinas de tom esverdeado e correnteza leve, ideal para banho.</p>

    Cachoeira do Formiga – Mateiros, TO (Parque Estadual do Jalapão): Pequena, com águas cristalinas de tom esverdeado e correnteza leve, ideal para banho.

     Foto: FOTO: By Marcel Favery / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira Santa Bárbara – Cavalcante, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Queda d’água azul-turquesa e piscina natural rasa, muito procurada por famílias.</p>

    Cachoeira Santa Bárbara – Cavalcante, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Queda d’água azul-turquesa e piscina natural rasa, muito procurada por famílias.

     Foto: FOTO: By Naiane cascardo / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira do Buracão – Ibicoara, BA (Parque Municipal do Espalhado): Rodeada por cânions, tem águas calmas para nadar após a queda principal.</p>

    Cachoeira do Buracão – Ibicoara, BA (Parque Municipal do Espalhado): Rodeada por cânions, tem águas calmas para nadar após a queda principal.

     Foto: FOTO: By Rodolfo Bazetto / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira da Fumaça (por baixo) – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): Apesar do nome, forma um poço tranquilo com águas refrescantes.</p>

    Cachoeira da Fumaça (por baixo) – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): Apesar do nome, forma um poço tranquilo com águas refrescantes.

     Foto: FOTO: By r m / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira do Pratinha – Iraquara, BA (Parque Pratinha): Piscina natural com água azul cristalina e correnteza suave.</p>

    Cachoeira do Pratinha – Iraquara, BA (Parque Pratinha): Piscina natural com água azul cristalina e correnteza suave.

     Foto: FOTO: By Dramatizar / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira do Tobogã – Paraty, RJ (Parque Nacional da Serra da Bocaina): Tem um escorregador natural e um poço de águas rasas para relaxar.</p>

    Cachoeira do Tobogã – Paraty, RJ (Parque Nacional da Serra da Bocaina): Tem um escorregador natural e um poço de águas rasas para relaxar.

     Foto: Reprodução de vídeo Instagram
  • <p>Cachoeira Véu da Noiva – Campos do Jordão, SP (Parque Estadual de Campos do Jordão): Pequena e acessível, forma um poço tranquilo e cercado de natureza.</p>

    Cachoeira Véu da Noiva – Campos do Jordão, SP (Parque Estadual de Campos do Jordão): Pequena e acessível, forma um poço tranquilo e cercado de natureza.

     Foto: FOTO: Reprodução / Instagram/camposcommabi_
  • <p>Cachoeira da Purificação – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): De fácil acesso, possui águas calmas e límpidas, perfeitas para banho.</p>

    Cachoeira da Purificação – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): De fácil acesso, possui águas calmas e límpidas, perfeitas para banho.

     Foto: FOTO: By Max Brito / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira da Pedra Redonda – Gonçalves, MG (Parque Estadual da Serra do Papagaio): Pequena, com queda suave e poço raso, ótima para crianças.</p>

    Cachoeira da Pedra Redonda – Gonçalves, MG (Parque Estadual da Serra do Papagaio): Pequena, com queda suave e poço raso, ótima para crianças.

     Foto: FOTO: Reprodução / Youtube @WALKINGINPERNAMBUCO
  • <p>Cachoeira do Escorrega – Visconde de Mauá, RJ (Parque Nacional de Itatiaia): Tem uma pequena queda e piscina rasa, excelente para relaxar.</p>

    Cachoeira do Escorrega – Visconde de Mauá, RJ (Parque Nacional de Itatiaia): Tem uma pequena queda e piscina rasa, excelente para relaxar.

     Foto: FOTO: By Eduardo Miyake / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira do Santuário – Presidente Figueiredo, AM (Reserva Ecológica de Balbina): Rodeada por mata fechada, tem águas tranquilas e cristalinas.</p>

    Cachoeira do Santuário – Presidente Figueiredo, AM (Reserva Ecológica de Balbina): Rodeada por mata fechada, tem águas tranquilas e cristalinas.

     Foto: FOTO: By User:Jaquelinetrodrigues / Wikimedia Commons
  • <p>Cachoeira do Segredo – Alto Paraíso de Goiás, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Linda e isolada, tem um poço profundo, mas calmo para nadar.</p>

    Cachoeira do Segredo – Alto Paraíso de Goiás, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Linda e isolada, tem um poço profundo, mas calmo para nadar.

     Foto: FOTO: By Aline Fortuna / Wikimedia Commons
