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Estado, territórios e bandeiras: entenda de vez as diferenças entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha

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Redação Flipar
  • <p>A Inglaterra é apenas uma das nações que compõem o Reino Unido, embora seja a maior e a mais populosa delas. Sua capital é Londres, que também funciona como capital de todo o Reino Unido.</p>

    A Inglaterra é apenas uma das nações que compõem o Reino Unido, embora seja a maior e a mais populosa delas. Sua capital é Londres, que também funciona como capital de todo o Reino Unido.

     Foto: Flickr Glion London
  • <p>Historicamente, a Inglaterra teve enorme influência política e cultural sobre os demais territórios, especialmente após a união política com a Escócia em 1707, que formou o Reino da Grã-Bretanha.</p>

    Historicamente, a Inglaterra teve enorme influência política e cultural sobre os demais territórios, especialmente após a união política com a Escócia em 1707, que formou o Reino da Grã-Bretanha.

     Foto: Kai Pilger/Pixabay
  • <p>Posteriormente, em 1801, ocorreu a união com a Irlanda, criando o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Com a independência da maior parte da Irlanda em 1922, permaneceu apenas a Irlanda do Norte na união atual.</p>

    Posteriormente, em 1801, ocorreu a união com a Irlanda, criando o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Com a independência da maior parte da Irlanda em 1922, permaneceu apenas a Irlanda do Norte na união atual.

     Foto: Pexels/Luciann Photography
  • <p>Já a Grã-Bretanha é um termo geográfico. Ele designa a grande ilha localizada no noroeste da Europa onde estão três desses países: Inglaterra, Escócia e País de Gales.</p>

    Já a Grã-Bretanha é um termo geográfico. Ele designa a grande ilha localizada no noroeste da Europa onde estão três desses países: Inglaterra, Escócia e País de Gales.

     Foto: Reproduc?a?o/Google Maps
  • <p>Ou seja, a Grã-Bretanha não inclui a Irlanda do Norte, que é vizinha da Irlanda. Por isso, embora muitas pessoas utilizem “Grã-Bretanha” como sinônimo de Reino Unido, tecnicamente o termo não é completamente correto, pois exclui parte do território do país.</p>

    Ou seja, a Grã-Bretanha não inclui a Irlanda do Norte, que é vizinha da Irlanda. Por isso, embora muitas pessoas utilizem “Grã-Bretanha” como sinônimo de Reino Unido, tecnicamente o termo não é completamente correto, pois exclui parte do território do país.

     Foto: Pexels/Alexander Kaliberda
  • <p>O Reino Unido, cujo nome oficial Ã© Reino Unido da GrÃ£-Bretanha e Irlanda do Norte, Ã© um Estado soberano formado por quatro paÃ­ses: Inglaterra, <span class=EscÃ³cia, PaÃ­s de Gales e

    O Reino Unido, cujo nome oficial Ã© Reino Unido da GrÃ£-Bretanha e Irlanda do Norte, Ã© um Estado soberano formado por quatro paÃ­ses: Inglaterra, EscÃ³cia, PaÃ­s de Gales e Foto: Emily Wang/Unsplash

  • <p>Todos esses territórios fazem parte de uma única monarquia constitucional, atualmente chefiada pelo rei <span class=Charles III, e compartilham um governo central sediado em Londres.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Rei-Charles-III-e1773423220580.jpg?20260313153755" width="1114" height="626">

    Todos esses territórios fazem parte de uma única monarquia constitucional, atualmente chefiada pelo rei Charles III, e compartilham um governo central sediado em Londres.

     Foto: Reprodução/royal.uk
  • <p>Isso significa que o Reino Unido engloba tudo o que está na ilha da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e adiciona a Irlanda do Norte, que fica em uma ilha vizinha.</p>

    Isso significa que o Reino Unido engloba tudo o que está na ilha da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e adiciona a Irlanda do Norte, que fica em uma ilha vizinha.

     Foto: Chris Boland/Unsplash
  • <p>É o Reino Unido que possui o assento na ONU, que emite os passaportes e que toma as decisões de defesa e política externa para todos os seus membros.</p>

    É o Reino Unido que possui o assento na ONU, que emite os passaportes e que toma as decisões de defesa e política externa para todos os seus membros.

     Foto: Ethan Wilkinson/Unsplash
  • <p>Entender essa hierarquia é fundamental para não cometer gafes diplomáticas. Chamar um escocês de inglês, por exemplo, pode ser considerado uma ofensa, já que a Inglaterra é apenas uma vizinha dentro da mesma ilha.</p>

    Entender essa hierarquia é fundamental para não cometer gafes diplomáticas. Chamar um escocês de inglês, por exemplo, pode ser considerado uma ofensa, já que a Inglaterra é apenas uma vizinha dentro da mesma ilha.

     Foto: Unsplash/Melody Ayres-Griffiths
  • <p>Por outro lado, tanto o inglês quanto o escocês são britânicos, pois ambos vivem na ilha da Grã-Bretanha. E, no fim das contas, todos eles são cidadãos do Reino Unido.</p>

    Por outro lado, tanto o inglês quanto o escocês são britânicos, pois ambos vivem na ilha da Grã-Bretanha. E, no fim das contas, todos eles são cidadãos do Reino Unido.

     Foto: Freepik/jcstudio
  • <p>Cada camada tem sua própria bandeira, cultura e, em alguns casos, até parlamentos locais com certa autonomia, mas todos respondem à coroa e ao governo central britânico.</p>

    Cada camada tem sua própria bandeira, cultura e, em alguns casos, até parlamentos locais com certa autonomia, mas todos respondem à coroa e ao governo central britânico.

     Foto: Dav Doh/Unsplash
  • <p>Algumas diferenças também são vistas no esporte. Em competições como a <span class=Copa do Mundo da FIFA, as seleções de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte participam separadamente, cada uma com sua própria equipe.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Selecao-da-Inglaterra-Divulgacao--e1773424254539.jpg?20260313153802" width="1114" height="626">

    Algumas diferenças também são vistas no esporte. Em competições como a Copa do Mundo da FIFA, as seleções de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte participam separadamente, cada uma com sua própria equipe.

     Foto: Divulgac?a?o/England X
  • <p>Já em eventos como os <span class=Jogos Olímpicos, os atletas competem juntos sob o nome de “Team GB”, abreviação de Grã-Bretanha, embora atletas da Irlanda do Norte também possam integrar a delegação.

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    Já em eventos como os Jogos Olímpicos, os atletas competem juntos sob o nome de “Team GB”, abreviação de Grã-Bretanha, embora atletas da Irlanda do Norte também possam integrar a delegação.

     Foto: Divulgação/Reprodução/Wikimedia Commons
  • <p>Há ainda uma distinção geográfica pouco conhecida: as chamadas Ilhas Britânicas. Esse termo geográfico engloba duas grandes ilhas — a Grã-Bretanha e a <span class=Irlanda — além de centenas de ilhas menores.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Ilhas-Britanicas-e1773424701787.jpg?20260313153757" width="1114" height="626">

    Há ainda uma distinção geográfica pouco conhecida: as chamadas Ilhas Britânicas. Esse termo geográfico engloba duas grandes ilhas — a Grã-Bretanha e a Irlanda — além de centenas de ilhas menores.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>A famosa bandeira do Reino Unido, conhecida como Union Jack, é na verdade uma sobreposição de três bandeiras diferentes: a Cruz de Santo André (Escócia); a Cruz de São Jorge (Inglaterra); e a Cruz de São Patrício (representando a Irlanda).</p>

    A famosa bandeira do Reino Unido, conhecida como Union Jack, é na verdade uma sobreposição de três bandeiras diferentes: a Cruz de Santo André (Escócia); a Cruz de São Jorge (Inglaterra); e a Cruz de São Patrício (representando a Irlanda).

     Foto: Simmo Simpson - Flickr
  • <p>Por fim, embora Londres seja a capital tanto da Inglaterra quanto do Reino Unido, cada uma das outras nações possui suas próprias capitais: <span class=Edimburgo (Escócia), Cardiff (País de Gales) e

    Por fim, embora Londres seja a capital tanto da Inglaterra quanto do Reino Unido, cada uma das outras nações possui suas próprias capitais: Edimburgo (Escócia), Cardiff (País de Gales) e Foto: balesstudio/Unsplash

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