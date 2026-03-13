Estado, territórios e bandeiras: entenda de vez as diferenças entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha
-
A Inglaterra é apenas uma das nações que compõem o Reino Unido, embora seja a maior e a mais populosa delas. Sua capital é Londres, que também funciona como capital de todo o Reino Unido.Foto: Flickr Glion London
-
Historicamente, a Inglaterra teve enorme influência política e cultural sobre os demais territórios, especialmente após a união política com a Escócia em 1707, que formou o Reino da Grã-Bretanha.Foto: Kai Pilger/Pixabay
-
Posteriormente, em 1801, ocorreu a união com a Irlanda, criando o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Com a independência da maior parte da Irlanda em 1922, permaneceu apenas a Irlanda do Norte na união atual.Foto: Pexels/Luciann Photography
-
Já a Grã-Bretanha é um termo geográfico. Ele designa a grande ilha localizada no noroeste da Europa onde estão três desses países: Inglaterra, Escócia e País de Gales.Foto: Reproduc?a?o/Google Maps
-
-
Ou seja, a Grã-Bretanha não inclui a Irlanda do Norte, que é vizinha da Irlanda. Por isso, embora muitas pessoas utilizem “Grã-Bretanha” como sinônimo de Reino Unido, tecnicamente o termo não é completamente correto, pois exclui parte do território do país.Foto: Pexels/Alexander Kaliberda
-
EscÃ³cia, PaÃs de Gales e
O Reino Unido, cujo nome oficial Ã© Reino Unido da GrÃ£-Bretanha e Irlanda do Norte, Ã© um Estado soberano formado por quatro paÃses: Inglaterra, EscÃ³cia, PaÃs de Gales e Foto: Emily Wang/Unsplash
-
Charles III, e compartilham um governo central sediado em Londres.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Rei-Charles-III-e1773423220580.jpg?20260313153755" width="1114" height="626">
Todos esses territórios fazem parte de uma única monarquia constitucional, atualmente chefiada pelo rei Charles III, e compartilham um governo central sediado em Londres.Foto: Reprodução/royal.uk
-
-
Isso significa que o Reino Unido engloba tudo o que está na ilha da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e adiciona a Irlanda do Norte, que fica em uma ilha vizinha.Foto: Chris Boland/Unsplash
-
É o Reino Unido que possui o assento na ONU, que emite os passaportes e que toma as decisões de defesa e política externa para todos os seus membros.Foto: Ethan Wilkinson/Unsplash
-
Entender essa hierarquia é fundamental para não cometer gafes diplomáticas. Chamar um escocês de inglês, por exemplo, pode ser considerado uma ofensa, já que a Inglaterra é apenas uma vizinha dentro da mesma ilha.Foto: Unsplash/Melody Ayres-Griffiths
-
-
Por outro lado, tanto o inglês quanto o escocês são britânicos, pois ambos vivem na ilha da Grã-Bretanha. E, no fim das contas, todos eles são cidadãos do Reino Unido.Foto: Freepik/jcstudio
-
Cada camada tem sua própria bandeira, cultura e, em alguns casos, até parlamentos locais com certa autonomia, mas todos respondem à coroa e ao governo central britânico.Foto: Dav Doh/Unsplash
-
Copa do Mundo da FIFA, as seleções de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte participam separadamente, cada uma com sua própria equipe.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Selecao-da-Inglaterra-Divulgacao--e1773424254539.jpg?20260313153802" width="1114" height="626">
Algumas diferenças também são vistas no esporte. Em competições como a Copa do Mundo da FIFA, as seleções de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte participam separadamente, cada uma com sua própria equipe.Foto: Divulgac?a?o/England X
-
-
Jogos Olímpicos, os atletas competem juntos sob o nome de “Team GB”, abreviação de Grã-Bretanha, embora atletas da Irlanda do Norte também possam integrar a delegação.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Team-GB-Jogos-Olimpicos-.jpg?20260313153758" width="1114" height="626">
Já em eventos como os Jogos Olímpicos, os atletas competem juntos sob o nome de “Team GB”, abreviação de Grã-Bretanha, embora atletas da Irlanda do Norte também possam integrar a delegação.Foto: Divulgação/Reprodução/Wikimedia Commons
-
Irlanda — além de centenas de ilhas menores.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Ilhas-Britanicas-e1773424701787.jpg?20260313153757" width="1114" height="626">
Há ainda uma distinção geográfica pouco conhecida: as chamadas Ilhas Britânicas. Esse termo geográfico engloba duas grandes ilhas — a Grã-Bretanha e a Irlanda — além de centenas de ilhas menores.Foto: Reprodução/Freepik
-
A famosa bandeira do Reino Unido, conhecida como Union Jack, é na verdade uma sobreposição de três bandeiras diferentes: a Cruz de Santo André (Escócia); a Cruz de São Jorge (Inglaterra); e a Cruz de São Patrício (representando a Irlanda).Foto: Simmo Simpson - Flickr
-
-
Edimburgo (Escócia), Cardiff (País de Gales) e
Por fim, embora Londres seja a capital tanto da Inglaterra quanto do Reino Unido, cada uma das outras nações possui suas próprias capitais: Edimburgo (Escócia), Cardiff (País de Gales) e Foto: balesstudio/Unsplash