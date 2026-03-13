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Yellowstone é o primeiro parque nacional do mundo e abriga ‘supervulcão’ adormecido

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Redação Flipar
  • <p>Criado em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone fica espalhado principalmente pelo estado de Wyoming, mas também engloba pedaços de Montana e Idaho.</p>

    Criado em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone fica espalhado principalmente pelo estado de Wyoming, mas também engloba pedaços de Montana e Idaho.

     Foto: Kerry/Pexels
  • <p>O que torna esse parque tão especial é o fato de ele estar localizado em cima de um vulcão adormecido gigante, o que cria paisagens que parecem de outro planeta.</p>

    O que torna esse parque tão especial é o fato de ele estar localizado em cima de um vulcão adormecido gigante, o que cria paisagens que parecem de outro planeta.

     Foto: Pexels/Daniel Erlandson
  • <p>Yellowstone ocupa uma área de cerca de 8.983 km², composta por florestas, montanhas, rios, cânions e uma impressionante concentração de fenômenos geotérmicos.</p>

    Yellowstone ocupa uma área de cerca de 8.983 km², composta por florestas, montanhas, rios, cânions e uma impressionante concentração de fenômenos geotérmicos.

     Foto: Pixabay
  • <p>A criação do parque ocorreu quando exploradores, cientistas e artistas que visitaram a região no século 19 divulgaram relatos e imagens das paisagens extraordinárias que encontraram.</p>

    A criação do parque ocorreu quando exploradores, cientistas e artistas que visitaram a região no século 19 divulgaram relatos e imagens das paisagens extraordinárias que encontraram.

     Foto: Wikimedia Commons/Brocken Inaglory
  • <p>Essas expedições convenceram o governo dos <span class=Estados Unidos de que a área deveria ser preservada. Assim, o presidente Ulysses S. Grant sancionou a lei que transformou Yellowstone em um parque nacional, garantindo proteção à naturez" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Snake_River_Yellowstone_National_Park_looking_towards_north_20110818_1-e1773413033388.jpg?20260313133819" width="1114" height="626">

    Essas expedições convenceram o governo dos Estados Unidos de que a área deveria ser preservada. Assim, o presidente Ulysses S. Grant sancionou a lei que transformou Yellowstone em um parque nacional, garantindo proteção à naturez Foto: Wikimedia Commons/DXR

  • <p>Em Yellowstone, a terra parece estar “viva”. O parque abriga aproximadamente 62% do total de fontes geotermais e gêiseres existentes em todo o planeta.</p>

    Em Yellowstone, a terra parece estar “viva”. O parque abriga aproximadamente 62% do total de fontes geotermais e gêiseres existentes em todo o planeta.

     Foto: Pexels/Siegfried Poepperl
  • <p>O mais famoso deles é o <span class=Old Faithful, conhecido por lançar jatos de água fervente a alturas que podem ultrapassar 40 metros em intervalos relativamente previsíveis, o que atrai multidões de visitantes curiosos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/emily-campbell-5oDXo7DM0L4-unsplash-e1773413537713.jpg?20260313133820" width="1114" height="626">

    O mais famoso deles é o Old Faithful, conhecido por lançar jatos de água fervente a alturas que podem ultrapassar 40 metros em intervalos relativamente previsíveis, o que atrai multidões de visitantes curiosos.

     Foto: Emily Campbell/Unsplash
  • <p>Além dos gêiseres, existem piscinas naturais de águas termais com cores vibrantes, como azul, laranja e amarelo, causadas por microorganismos que vivem no calor extremo.</p>

    Além dos gêiseres, existem piscinas naturais de águas termais com cores vibrantes, como azul, laranja e amarelo, causadas por microorganismos que vivem no calor extremo.

     Foto: Dan Meyers/Unsplash
  • <p>Esses fenômenos geotérmicos existem porque Yellowstone está localizado sobre um gigantesco reservatório de magma subterrâneo conhecido como o “<span class=Caldeira de Yellowstone”.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Yellowstone_National_Park_WY_USA_Grand_Prismatic_Spring_-_2022_-_2514-e1773414312473.jpg?20260313133820" width="1114" height="626">

    Esses fenômenos geotérmicos existem porque Yellowstone está localizado sobre um gigantesco reservatório de magma subterrâneo conhecido como o “Caldeira de Yellowstone”.

     Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Yellowstone National Park (WY, USA), Grand Prismatic Spring -- 2022 -- 2514”/CC BY-SA 4.0
  • <p>Embora a possibilidade de uma nova supererupção seja frequentemente discutida em documentários e estudos científicos, especialistas consideram esse tipo de evento extremamente difícil de acontecer.</p>

    Embora a possibilidade de uma nova supererupção seja frequentemente discutida em documentários e estudos científicos, especialistas consideram esse tipo de evento extremamente difícil de acontecer.

     Foto: Noémie Cauchon/Unsplash
  • <p>A paisagem de Yellowstone também inclui rios e formações geológicas impressionantes, como o “<span class=Grand Canyon of the Yellowstone”, uma profunda garganta esculpida pelo rio Yellowstone.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Grand_canyon_of_Yellowstone_and_Yellowstone_fall_nn_edit1-e1773416495942.jpg?20260313133829" width="1114" height="626">

    A paisagem de Yellowstone também inclui rios e formações geológicas impressionantes, como o “Grand Canyon of the Yellowstone”, uma profunda garganta esculpida pelo rio Yellowstone.

     Foto: Wikimedia Commons/Brocken Inaglory
  • <p>No interior do cânion existem grandes cachoeiras, como a <span class=Lower Falls of the Yellowstone River, que despenca cerca de 94 metros e está entre as quedas-d’água mais fotografadas do parque.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Lower-Falls-of-the-Yellowstone-River-e1773416667415.jpg?20260313133824" width="1114" height="626">

    No interior do cânion existem grandes cachoeiras, como a Lower Falls of the Yellowstone River, que despenca cerca de 94 metros e está entre as quedas-d’água mais fotografadas do parque.

     Foto: Flickr - Domenico Convertini
  • <p>A natureza selvagem de Yellowstone também é impressionante. É um dos melhores lugares para ver animais livres em seu habitat natural, como bisões, alces, cervos, lobos, coiotes, ursos-negros e ursos-pardos.</p>

    A natureza selvagem de Yellowstone também é impressionante. É um dos melhores lugares para ver animais livres em seu habitat natural, como bisões, alces, cervos, lobos, coiotes, ursos-negros e ursos-pardos.

     Foto: Flickr - It's No Game
  • <p>Os bisões de Yellowstone, por exemplo, formam o maior rebanho selvagem de <span class=bisão?americano em terras públicas dos Estados Unidos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/49454-e1773416939493.jpg?20260313133824" width="1114" height="626">

    Os bisões de Yellowstone, por exemplo, formam o maior rebanho selvagem de bisão?americano em terras públicas dos Estados Unidos.

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>O parque também desempenhou um papel importante na conservação de espécies, como o <span class=lobo?cinzento, que foi reintroduzido na região em 1995 após ter sido praticamente exterminado no século 20.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/robert-larsson-jGip_U1fXTI-unsplash-e1773417236883.jpg?20260313133826" width="1114" height="626">

    O parque também desempenhou um papel importante na conservação de espécies, como o lobo?cinzento, que foi reintroduzido na região em 1995 após ter sido praticamente exterminado no século 20.

     Foto: Robert Larsson/Unsplash
  • <p>Do ponto de vista ambiental, Yellowstone integra o chamado <span class=Greater Yellowstone Ecosystem, um dos maiores ecossistemas temperados praticamente intactos do planeta.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/angry-monkey-VRMzhkT705o-unsplash.jpg?20260313133835" width="1114" height="626">

    Do ponto de vista ambiental, Yellowstone integra o chamado Greater Yellowstone Ecosystem, um dos maiores ecossistemas temperados praticamente intactos do planeta.

     Foto: Angry Monkey/Unsplash
  • <p>Atualmente, Yellowstone é administrado pelo <span class=National Park Service e recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar da intensa visitação, há um esforço constante para equilibrar turismo e preservação ambiental.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/07/01-Bisao.jpg?20260313133826" width="1114" height="626">

    Atualmente, Yellowstone é administrado pelo National Park Service e recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar da intensa visitação, há um esforço constante para equilibrar turismo e preservação ambiental.

     Foto: Wikimedia Commons
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