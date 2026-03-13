Yellowstone é o primeiro parque nacional do mundo e abriga ‘supervulcão’ adormecido
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Criado em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone fica espalhado principalmente pelo estado de Wyoming, mas também engloba pedaços de Montana e Idaho.Foto: Kerry/Pexels
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O que torna esse parque tão especial é o fato de ele estar localizado em cima de um vulcão adormecido gigante, o que cria paisagens que parecem de outro planeta.Foto: Pexels/Daniel Erlandson
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Yellowstone ocupa uma área de cerca de 8.983 km², composta por florestas, montanhas, rios, cânions e uma impressionante concentração de fenômenos geotérmicos.Foto: Pixabay
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A criação do parque ocorreu quando exploradores, cientistas e artistas que visitaram a região no século 19 divulgaram relatos e imagens das paisagens extraordinárias que encontraram.Foto: Wikimedia Commons/Brocken Inaglory
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Estados Unidos de que a área deveria ser preservada. Assim, o presidente Ulysses S. Grant sancionou a lei que transformou Yellowstone em um parque nacional, garantindo proteção à naturez" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Snake_River_Yellowstone_National_Park_looking_towards_north_20110818_1-e1773413033388.jpg?20260313133819" width="1114" height="626">
Essas expedições convenceram o governo dos Estados Unidos de que a área deveria ser preservada. Assim, o presidente Ulysses S. Grant sancionou a lei que transformou Yellowstone em um parque nacional, garantindo proteção à naturezFoto: Wikimedia Commons/DXR
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Em Yellowstone, a terra parece estar “viva”. O parque abriga aproximadamente 62% do total de fontes geotermais e gêiseres existentes em todo o planeta.Foto: Pexels/Siegfried Poepperl
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Old Faithful, conhecido por lançar jatos de água fervente a alturas que podem ultrapassar 40 metros em intervalos relativamente previsíveis, o que atrai multidões de visitantes curiosos.
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O mais famoso deles é o Old Faithful, conhecido por lançar jatos de água fervente a alturas que podem ultrapassar 40 metros em intervalos relativamente previsíveis, o que atrai multidões de visitantes curiosos.Foto: Emily Campbell/Unsplash
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Além dos gêiseres, existem piscinas naturais de águas termais com cores vibrantes, como azul, laranja e amarelo, causadas por microorganismos que vivem no calor extremo.Foto: Dan Meyers/Unsplash
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Caldeira de Yellowstone”.
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Esses fenômenos geotérmicos existem porque Yellowstone está localizado sobre um gigantesco reservatório de magma subterrâneo conhecido como o “Caldeira de Yellowstone”.Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Yellowstone National Park (WY, USA), Grand Prismatic Spring -- 2022 -- 2514”/CC BY-SA 4.0
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Embora a possibilidade de uma nova supererupção seja frequentemente discutida em documentários e estudos científicos, especialistas consideram esse tipo de evento extremamente difícil de acontecer.Foto: Noémie Cauchon/Unsplash
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Grand Canyon of the Yellowstone”, uma profunda garganta esculpida pelo rio Yellowstone.
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A paisagem de Yellowstone também inclui rios e formações geológicas impressionantes, como o “Grand Canyon of the Yellowstone”, uma profunda garganta esculpida pelo rio Yellowstone.Foto: Wikimedia Commons/Brocken Inaglory
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Lower Falls of the Yellowstone River, que despenca cerca de 94 metros e está entre as quedas-d’água mais fotografadas do parque.
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No interior do cânion existem grandes cachoeiras, como a Lower Falls of the Yellowstone River, que despenca cerca de 94 metros e está entre as quedas-d’água mais fotografadas do parque.Foto: Flickr - Domenico Convertini
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A natureza selvagem de Yellowstone também é impressionante. É um dos melhores lugares para ver animais livres em seu habitat natural, como bisões, alces, cervos, lobos, coiotes, ursos-negros e ursos-pardos.Foto: Flickr - It's No Game
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bisão?americano em terras públicas dos Estados Unidos.
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Os bisões de Yellowstone, por exemplo, formam o maior rebanho selvagem de bisão?americano em terras públicas dos Estados Unidos.Foto: Freepik/wirestock
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lobo?cinzento, que foi reintroduzido na região em 1995 após ter sido praticamente exterminado no século 20.
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O parque também desempenhou um papel importante na conservação de espécies, como o lobo?cinzento, que foi reintroduzido na região em 1995 após ter sido praticamente exterminado no século 20.Foto: Robert Larsson/Unsplash
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Greater Yellowstone Ecosystem, um dos maiores ecossistemas temperados praticamente intactos do planeta.
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Do ponto de vista ambiental, Yellowstone integra o chamado Greater Yellowstone Ecosystem, um dos maiores ecossistemas temperados praticamente intactos do planeta.Foto: Angry Monkey/Unsplash
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National Park Service e recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar da intensa visitação, há um esforço constante para equilibrar turismo e preservação ambiental.
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Atualmente, Yellowstone é administrado pelo National Park Service e recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar da intensa visitação, há um esforço constante para equilibrar turismo e preservação ambiental.Foto: Wikimedia Commons