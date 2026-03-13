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Lendas e Mistérios: a história dos Espelhos

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Redação Flipar
  • <p>Em civilizações diversas, os enigmas associados ao espelho foram desde atributos proféticos até crenças relacionadas a azar ou sorte. Veja a seguir!</p>

    Em civilizações diversas, os enigmas associados ao espelho foram desde atributos proféticos até crenças relacionadas a azar ou sorte. Veja a seguir!

     Foto: Imagem de Claudio Scot por Pixabay
  • <p>Poderes “mágicos” – Em diferentes civilizações, o espelho foi considerado um canal de predições pela “catoptromancia” (união de termos gregos para espelho e adivinhação).</p>

    Poderes “mágicos” – Em diferentes civilizações, o espelho foi considerado um canal de predições pela “catoptromancia” (união de termos gregos para espelho e adivinhação).

     Foto: Reprodução do Facebook Abilità por Analu
  • <p>O vidente lia o futuro a partir da imagem da pessoa refletida na superfície da água em copo raso ou recipiente de louça.</p>

    O vidente lia o futuro a partir da imagem da pessoa refletida na superfície da água em copo raso ou recipiente de louça.

     Foto: Imagem de Tony Flood por Pixabay
  • <p>Antes da era cristã, na Grécia Antiga, feiticeiras utilizavam o espelho como oráculo. Já em Roma, os sacerdotes da ordem dos Specularii afirmavam antever eventos e confirmar fatos do passado pelo objeto.</p>

    Antes da era cristã, na Grécia Antiga, feiticeiras utilizavam o espelho como oráculo. Já em Roma, os sacerdotes da ordem dos Specularii afirmavam antever eventos e confirmar fatos do passado pelo objeto.

     Foto: Flickr Mozart
  • <p>O ocultista John Dee, conselheiro político da rainha Elizabeth I no século XVI, usava espelhos para invocar anjos.</p>

    O ocultista John Dee, conselheiro político da rainha Elizabeth I no século XVI, usava espelhos para invocar anjos.

     Foto: Reprodução do Facebook Marcelo Antiguidades
  • <p>Superstição – A crença popular de que quebrar espelho dá sete anos de azar nasceu justamente da prática da “catoptromancia” entre os gregos. Caso o copo ou tigela que servia para prever o futuro caísse e quebrasse, era sinal de tragédia a caminho.</p>

    Superstição – A crença popular de que quebrar espelho dá sete anos de azar nasceu justamente da prática da “catoptromancia” entre os gregos. Caso o copo ou tigela que servia para prever o futuro caísse e quebrasse, era sinal de tragédia a caminho.

     Foto: Flickr Beth
  • <p>A crença foi importada pelos romanos com o acréscimo de que a maldição pelo espelho quebrado tinha um prazo de sete anos – seguindo os ciclos de renovação da vida.</p>

    A crença foi importada pelos romanos com o acréscimo de que a maldição pelo espelho quebrado tinha um prazo de sete anos – seguindo os ciclos de renovação da vida.

     Foto: Flickr Foofoo MacShoe
  • <p>Mas há sociedades, como a paquistanesa, que acreditam no efeito inverso do estilhaçar de um espelho. A quebra acidental do objeto, ou de um vidro qualquer, seria sinal de que bons acontecimentos se avizinham.</p>

    Mas há sociedades, como a paquistanesa, que acreditam no efeito inverso do estilhaçar de um espelho. A quebra acidental do objeto, ou de um vidro qualquer, seria sinal de que bons acontecimentos se avizinham.

     Foto: Flickr K. Kushiro
  • <p>Energia lunar – No período das dinastias na China, havia a crença de que espelhos poderiam “sugar” as forças da lua. O satélite natural da Terra era cultuado na região asiática na antiguidade.</p>

    Energia lunar – No período das dinastias na China, havia a crença de que espelhos poderiam “sugar” as forças da lua. O satélite natural da Terra era cultuado na região asiática na antiguidade.

     Foto: Reprodução do Facebook Uaná Etê
  • <p>Na dinastia Qing, a última da época imperial chinesa, atribuia-se poder aos espelhos em decisões de imperadores.</p>

    Na dinastia Qing, a última da época imperial chinesa, atribuia-se poder aos espelhos em decisões de imperadores.

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>O mito da “Bloody Mary” – Uma lenda urbana, ou folclore, famosa nos países de língua inglesa. Segundo ela, ao apagar as luzes do quarto e evocar a tal “Maria Sangrenta” três vezes em frente ao espelho, segurando uma vela, a pessoa encontrará o espírito de Bloody Mary.</p>

    O mito da “Bloody Mary” – Uma lenda urbana, ou folclore, famosa nos países de língua inglesa. Segundo ela, ao apagar as luzes do quarto e evocar a tal “Maria Sangrenta” três vezes em frente ao espelho, segurando uma vela, a pessoa encontrará o espírito de Bloody Mary.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Vampiros – Nos filmes e livros, o personagem de caninos afiados não tem sua imagem refletida em espelhos.</p>

    Vampiros – Nos filmes e livros, o personagem de caninos afiados não tem sua imagem refletida em espelhos.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Na mitologia dos vampiros, o fato se explica pela ausência de alma, fenômeno também associado ao demônio.</p>

    Na mitologia dos vampiros, o fato se explica pela ausência de alma, fenômeno também associado ao demônio.

     Foto: reprodução Entrevista com o Vampiro
  • <p>Alma aprisionada – No século XIX, em algumas partes do planeta, como na Inglaterra Vitoriana e na América do Norte, era comum cobrir os espelhos com tecido durante um velório. A prática devia-se à crença de que o espírito do morto poderia ficar preso nesses objetos.</p>

    Alma aprisionada – No século XIX, em algumas partes do planeta, como na Inglaterra Vitoriana e na América do Norte, era comum cobrir os espelhos com tecido durante um velório. A prática devia-se à crença de que o espírito do morto poderia ficar preso nesses objetos.

     Foto: - Reprodução de Rede Social
  • <p>Espelho da Branca de Neve – Acredita-se que os irmãos Grimm tenham se inspirado na história real de uma baronesa alemã para criar seu famoso conto que, no século XX, tornou-se célebre em desenho da Disney.</p>

    Espelho da Branca de Neve – Acredita-se que os irmãos Grimm tenham se inspirado na história real de uma baronesa alemã para criar seu famoso conto que, no século XX, tornou-se célebre em desenho da Disney.

     Foto: Espelhos - Divulgação
  • <p>A baronesa vivia na região da Baviera e cresceu em um castelo no vilarejo de Lohr, famoso pela produção de vidros e espelhos. Reza a lenda que seu pai deu à esposa, madrasta da jovem, um “espelho falante”. Na fábula, ele responde à famosa pergunta: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?”</p>

    A baronesa vivia na região da Baviera e cresceu em um castelo no vilarejo de Lohr, famoso pela produção de vidros e espelhos. Reza a lenda que seu pai deu à esposa, madrasta da jovem, um “espelho falante”. Na fábula, ele responde à famosa pergunta: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?”

     Foto: Reprodução/ BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES
  • <p>Portal para o submundo – Na América pré-Colombiana, os astecas acreditavam que o deus Tezcatlipoca, senhor da noite e da morte, fazia a passagem entre o mundo terreno e o espiritual por espelhos.</p>

    Portal para o submundo – Na América pré-Colombiana, os astecas acreditavam que o deus Tezcatlipoca, senhor da noite e da morte, fazia a passagem entre o mundo terreno e o espiritual por espelhos.

     Foto: Reprodução do X @asolitarypagan
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