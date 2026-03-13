Escritora que participou da fundação da Academia Brasileira de Letras foi excluída por ser mulher; conheça
Na época, a instituição surgiu com o objetivo de promover a língua portuguesa e a literatura nacional, mas refletia valores da elite da época e excluía mulheres de sua composição.Foto: Rogerio Reis/Divulgac?a?o
Júlia Lopes de Almeida teve participação importante na criação da Academia, mas foi deixada de fora por ser mulher — sua cadeira foi ocupada por seu marido, Filinto de Almeida.
Anos depois, descobriu-se que a escritora Júlia Lopes de Almeida teve participação importante na criação da Academia, mas foi deixada de fora por ser mulher — sua cadeira foi ocupada por seu marido, Filinto de Almeida.Foto: Domínio público/Acervo Arquivo Nacional
Júlia foi uma autora influente, tendo publicado romances, contos, peças e textos jornalísticos. Conheça mais sobre esta importante personagem da história da literatura brasileira!Foto: Divulgação/Youtube TV Brasil
Rio de Janeiro, Júlia Lopes de Almeida foi uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira no fim do século 19 e início do século 20.
Nascida em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro, Júlia Lopes de Almeida foi uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira no fim do século 19 e início do século 20.Foto: Reproduc?a?o/Acervo Fundac?a?o Biblioteca Nacional
Campinas, onde iniciou sua carreira como escritora, publicando textos em jornais e revistas em uma época em que a presença feminina no meio literário era rara e muitas vezes desencorajada.
Durante parte da juventude, Júlia viveu em Campinas, onde iniciou sua carreira como escritora, publicando textos em jornais e revistas em uma época em que a presença feminina no meio literário era rara e muitas vezes desencorajada.Foto: Wikimedia Commons/Fasouzafreitas
Em 1886, ela se mudou para Portugal, onde publicou “Contos Infantis” no ano seguinte. Ainda jovem, ela começou a escrever crônicas e artigos para periódicos importantes.Foto: Divulgação
Sua produção literária ganhou destaque pela sensibilidade social e pelo olhar crítico sobre a sociedade da época, especialmente em relação ao papel da mulher, à educação e às transformações urbanas e culturais do país.Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
A Falência”, de 1901, considerado por muitos críticos sua obra-prima, “A Viúva Simões”, de 1897, “Memórias de Martha”, de 1899, e “Cruel Amor”, 1911.
Entre suas obras mais conhecidas estão os romances “A Falência”, de 1901, considerado por muitos críticos sua obra-prima, “A Viúva Simões”, de 1897, “Memórias de Martha”, de 1899, e “Cruel Amor”, 1911.Foto: Divulgação
Em “A Falência”, a escritora traz uma reflexão acerca das transformações econômicas e sociais vividas pelo Brasil no período seguinte à abolição da escravidão e à Proclamação da República.Foto: Acervo familiar/Divulgac?a?o
Filinto de Almeida. Em 1888, ela retornou ao Brasil e publicou “MemÃ³rias de Martha”, considerado seu primeiro romance.
Em 1887, JÃºlia se casou com o escritor portuguÃªs Filinto de Almeida. Em 1888, ela retornou ao Brasil e publicou “MemÃ³rias de Martha”, considerado seu primeiro romance.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Além da produção literária voltada ao público adulto, Júlia também se destacou na literatura infantil e em textos voltados à educação e à formação moral.Foto: Divulgac?a?o
Ela defendia a importância da instrução feminina e acreditava que a educação era fundamental para o progresso da sociedade. Em muitas de suas crônicas, discutia temas como cidadania, urbanização e o papel social das mulheres.Foto: Domínio Público
Ao retratar a vida cotidiana, os conflitos sociais e as transformações urbanas, Júlia ajudou a construir um retrato literário do país naquele período de transição.Foto: Divulgac?a?o/Vermelho Marinho
Júlia Lopes de Almeida faleceu em 30 de maio de 1934, os 71 anos, deixando um legado que foi redescoberto e valorizado por gerações recentes de historiadores e críticos literários.Foto: Divulgac?a?o/Vermelho Marinho
ABL.
Hoje, o legado de Júlia Lopes de Almeida vem sendo resgatado como parte fundamental da história da literatura brasileira e como símbolo das desigualdades que marcaram o início da ABL.Foto: Reproduc?a?o/Ana Branco
Décadas depois, sua trajetória permanece como um símbolo da resistência feminina e da necessidade de revisar os nomes apagados da cultura brasileira.Foto: PESP/Wikimedia Commons
