Raças de cavalo valorizadas mundo afora
Os cavalos começaram a ser domesticados por volta de 4.000 a.C. E até hoje estão presentes no dia a dia de milhões de pessoas.Foto: RobGlenister pixabay
Existem algumas raças que são muito apreciadas pelo mundo devido ao seu porte, beleza e resistência. Veja algumas que costumam chamar atenção e que são bastante valorizadas.Foto: Snuffleupagus pixabay
Clydesdale – Originário da Escócia.Foto: Bev Sykes from Davis/Flickr/commons wikimedia
Muito usado como cavalo de tração, também é indicado para equitação terapêutica. Mede, em média, 1.60m de altura. Sua pelagem varia de cor, mas geralmente em tons escuros. Tem temperamento equilibrado. Popular na Austrália, Nova Zelândia, EUA e Canadá.Foto: Domínio Público
Gypsy Vanner – Chamado de Cavalo Cigano no Brasil.Foto: reprodução agro20.com.br
-
Foi difundido por ciganos nativos do Reino Unido. Tem músculos fortes, ideais para tração. Sua cor mais comum é preto com partes brancas, crina longa e pelagem nas pernas e patas.Foto: Yodaspirine wikimedia commons
Paint Horse – Originário dos EUAFoto: Reprodução site abcpaint.com.br
-
Frísio – Originário da Holanda.Foto: Newlitter/commons wikimedia
É um cavalo gracioso e ágil. Tem uma crina frisada, bem elegante. Muito usado na Europa medieval. A raça é adequada para adestramento e muito boa para hipismo.Foto: reprodução top10mais.org
Morgan – Originário dos Estados Unidos.Foto: Reprodução do site www.vetsmart.com.br
Essa raça pode ter diversas cores . É conhecida pela versatilidade. Durante a Guerra Civil Americana, foi usado como cavalo de instrutor.Foto: Anthony Domire Jr wikimedia commons
Haflinger – Originário da Áustria e da Itália.Foto: Cavalus/Wikimidia commons
Essa raça não é muito grande (varia de 1,37 a 1,52m) . Tem crina macia que não se destaca nos filhotes, mas ganha exuberância nos adultos. Seu galope é enérgico e elegante. Sempre na cor caramelo ou castanho. Perfeitos para equitação, adestramento e arreio.Foto: Matthias Walther wikimedia commons
Andaluz – Originário da Península Ibérica, também chamado de KingsFoto: Reprodução do site cavalus.com.br
Considerado o mais antigo cavalo de sela do mundo. Muito usado em monarquias e impérios ao longo da história. Chegou às Américas com os colonizadores. Tem harmonia no corpo, resistência e inteligência.Foto: BS Thurner Hof wikimedia commons
Mangalarga Marchador – Originário do Brasil , é fruto do cruzamento de cavalos portugueses (que vieram para o Brasil com a Corte no século XIX) e cavalos das fazendas do sul de Minas Gerais.Foto: Fábio Vidigal via Wikimedia Commons
Tem porte médio, é ágil, vigoroso e tem pele lisa e pelos finos, sedosos. Seu temperamento é dócil, bom para cavalgadas.Foto: Gilberto D. Junqueira wikimedia commons
Marwari – Originário da Índia. Era considerado divino na região de Marwar. É descendente de cavalos de guerra que serviram aos nobres da Índia feudal.Foto: reprodução cavalus.com.br
Suas orelhas são voltadas para cima. Essa raça pode ser de várias cores. Consegue se movimentar em quase 360 graus. Muito articulados, equilibrados, fortes e valentes. Adaptam-se a condições ambientais diferentes.Foto: Reprodução do site www.vetsmart.com.br
Mustang – Comum nos EUA, é descendente de cavalos europeus levados para a América por conquistadores espanhóis e portugueses.Foto: Breyer Horses/cavalus.com.br
Essa raça é rápida, forte e bem resistente. São cavalos bravos, com um coice cuja impacto pode equivaler a uma tonelada. E sua visão é boa. Eram muito usados por índios.Foto: Domínio público
