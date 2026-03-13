Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Raças de cavalo valorizadas mundo afora

RF
Redação Flipar
  • <p>Os cavalos começaram a ser domesticados por volta de 4.000 a.C. E até hoje estão presentes no dia a dia de milhões de pessoas.</p>

    Os cavalos começaram a ser domesticados por volta de 4.000 a.C. E até hoje estão presentes no dia a dia de milhões de pessoas.

     Foto: RobGlenister pixabay
  • <p>Existem algumas raças que são muito apreciadas pelo mundo devido ao seu porte, beleza e resistência. Veja algumas que costumam chamar atenção e que são bastante valorizadas.</p>

    Existem algumas raças que são muito apreciadas pelo mundo devido ao seu porte, beleza e resistência. Veja algumas que costumam chamar atenção e que são bastante valorizadas.

     Foto: Snuffleupagus pixabay
  • <p>Clydesdale – Originário da Escócia.</p>

    Clydesdale – Originário da Escócia.

     Foto: Bev Sykes from Davis/Flickr/commons wikimedia
  • <p>Muito usado como cavalo de tração, também é indicado para equitação terapêutica. Mede, em média, 1.60m de altura. Sua pelagem varia de cor, mas geralmente em tons escuros. Tem temperamento equilibrado. Popular na Austrália, Nova Zelândia, EUA e Canadá.</p>

    Muito usado como cavalo de tração, também é indicado para equitação terapêutica. Mede, em média, 1.60m de altura. Sua pelagem varia de cor, mas geralmente em tons escuros. Tem temperamento equilibrado. Popular na Austrália, Nova Zelândia, EUA e Canadá.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Gypsy Vanner – Chamado de Cavalo Cigano no Brasil.</p>

    Gypsy Vanner – Chamado de Cavalo Cigano no Brasil.

     Foto: reprodução agro20.com.br
  • <p>Foi difundido por ciganos nativos do Reino Unido. Tem músculos fortes, ideais para tração. Sua cor mais comum é preto com partes brancas, crina longa e pelagem nas pernas e patas.</p>

    Foi difundido por ciganos nativos do Reino Unido. Tem músculos fortes, ideais para tração. Sua cor mais comum é preto com partes brancas, crina longa e pelagem nas pernas e patas.

     Foto: Yodaspirine wikimedia commons
  • <p>Paint Horse – Originário dos EUA</p>

    Paint Horse – Originário dos EUA

     Foto: Reprodução site abcpaint.com.br
  • <p>Muito usado em fazendas, pois tem uma compleiÃ§Ã£o Ã³ssea e muscular forte e balanceada. TambÃ©m apreciado para a prÃ¡tica de esportes. Paint Ã© pintura em inglÃªs. E as manchas brancas dÃ£o o tom do nome do animal.</p>

    Muito usado em fazendas, pois tem uma compleiÃ§Ã£o Ã³ssea e muscular forte e balanceada. TambÃ©m apreciado para a prÃ¡tica de esportes. Paint Ã© pintura em inglÃªs. E as manchas brancas dÃ£o o tom do nome do animal.

     Foto: Malcolm Morley wikimedia commons
  • <p>Frísio – Originário da Holanda.</p>

    Frísio – Originário da Holanda.

     Foto: Newlitter/commons wikimedia
  • <p>É um cavalo gracioso e ágil. Tem uma crina frisada, bem elegante. Muito usado na Europa medieval. A raça é adequada para adestramento e muito boa para hipismo.</p>

    É um cavalo gracioso e ágil. Tem uma crina frisada, bem elegante. Muito usado na Europa medieval. A raça é adequada para adestramento e muito boa para hipismo.

     Foto: reprodução top10mais.org
  • <p>Morgan – Originário dos Estados Unidos.</p>

    Morgan – Originário dos Estados Unidos.

     Foto: Reprodução do site www.vetsmart.com.br
  • <p>Essa raça pode ter diversas cores . É conhecida pela versatilidade. Durante a Guerra Civil Americana, foi usado como cavalo de instrutor.</p>

    Essa raça pode ter diversas cores . É conhecida pela versatilidade. Durante a Guerra Civil Americana, foi usado como cavalo de instrutor.

     Foto: Anthony Domire Jr wikimedia commons
  • <p>Haflinger – Originário da Áustria e da Itália.</p>

    Haflinger – Originário da Áustria e da Itália.

     Foto: Cavalus/Wikimidia commons
  • <p>Essa raça não é muito grande (varia de 1,37 a 1,52m) . Tem crina macia que não se destaca nos filhotes, mas ganha exuberância nos adultos. Seu galope é enérgico e elegante. Sempre na cor caramelo ou castanho. Perfeitos para equitação, adestramento e arreio.</p>

    Essa raça não é muito grande (varia de 1,37 a 1,52m) . Tem crina macia que não se destaca nos filhotes, mas ganha exuberância nos adultos. Seu galope é enérgico e elegante. Sempre na cor caramelo ou castanho. Perfeitos para equitação, adestramento e arreio.

     Foto: Matthias Walther wikimedia commons
  • <p>Andaluz – Originário da Península Ibérica, também chamado de Kings</p>

    Andaluz – Originário da Península Ibérica, também chamado de Kings

     Foto: Reprodução do site cavalus.com.br
  • <p>Considerado o mais antigo cavalo de sela do mundo. Muito usado em monarquias e impérios ao longo da história. Chegou às Américas com os colonizadores. Tem harmonia no corpo, resistência e inteligência.</p>

    Considerado o mais antigo cavalo de sela do mundo. Muito usado em monarquias e impérios ao longo da história. Chegou às Américas com os colonizadores. Tem harmonia no corpo, resistência e inteligência.

     Foto: BS Thurner Hof wikimedia commons
  • <p>Mangalarga Marchador – Originário do Brasil , é fruto do cruzamento de cavalos portugueses (que vieram para o Brasil com a Corte no século XIX) e cavalos das fazendas do sul de Minas Gerais.</p>

    Mangalarga Marchador – Originário do Brasil , é fruto do cruzamento de cavalos portugueses (que vieram para o Brasil com a Corte no século XIX) e cavalos das fazendas do sul de Minas Gerais.

     Foto: Fábio Vidigal via Wikimedia Commons
  • <p>Tem porte médio, é ágil, vigoroso e tem pele lisa e pelos finos, sedosos. Seu temperamento é dócil, bom para cavalgadas.</p>

    Tem porte médio, é ágil, vigoroso e tem pele lisa e pelos finos, sedosos. Seu temperamento é dócil, bom para cavalgadas.

     Foto: Gilberto D. Junqueira wikimedia commons
  • <p>Marwari – Originário da Índia. Era considerado divino na região de Marwar. É descendente de cavalos de guerra que serviram aos nobres da Índia feudal.</p>

    Marwari – Originário da Índia. Era considerado divino na região de Marwar. É descendente de cavalos de guerra que serviram aos nobres da Índia feudal.

     Foto: reprodução cavalus.com.br
  • <p>Suas orelhas são voltadas para cima. Essa raça pode ser de várias cores. Consegue se movimentar em quase 360 graus. Muito articulados, equilibrados, fortes e valentes. Adaptam-se a condições ambientais diferentes.</p>

    Suas orelhas são voltadas para cima. Essa raça pode ser de várias cores. Consegue se movimentar em quase 360 graus. Muito articulados, equilibrados, fortes e valentes. Adaptam-se a condições ambientais diferentes.

     Foto: Reprodução do site www.vetsmart.com.br
  • <p>Mustang – Comum nos EUA, é descendente de cavalos europeus levados para a América por conquistadores espanhóis e portugueses.</p>

    Mustang – Comum nos EUA, é descendente de cavalos europeus levados para a América por conquistadores espanhóis e portugueses.

     Foto: Breyer Horses/cavalus.com.br
  • <p>Essa raça é rápida, forte e bem resistente. São cavalos bravos, com um coice cuja impacto pode equivaler a uma tonelada. E sua visão é boa. Eram muito usados por índios.</p>

    Essa raça é rápida, forte e bem resistente. São cavalos bravos, com um coice cuja impacto pode equivaler a uma tonelada. E sua visão é boa. Eram muito usados por índios.

     Foto: Domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay