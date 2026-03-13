Erros banais na cozinha podem prejudicar sua saúde

E aqui vai um importante lembrete, que faz toda a diferença. É recomendável limpar a geladeira, pelo menos, uma vez por mês. Assim, eliminam-se restos que servem de alimento para micro-organismos. As manchas deixadas na geladeira ficam por mais tempo do que seria aceitável para os próprios alimentos que as causaram. Ou seja, elas podem ter bactérias que invadem a comida armazenada de forma correta, pondo tudo a perder. As peças removíveis podem ser lavadas com detergente neutro.