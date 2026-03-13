Arte, simbolismo e espiritualidade das mandalas e seus significados

Assine
    Seu nome vem do sânscrito e significa “círculo” ou “centro”.. Mandalas simbolizam a conexão entre o ser humano e o universo, além de harmonia e espiritualidade.

     Foto: Reprodução do X
    Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação.

     Foto: Reprodução do X @amchigelesamaj
    Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal YOGALUME
    Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho.Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração.

     Foto: Reprodução do X @Terracegallery
    Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento.

     Foto: Reprodução do X @SaveukraineUs
    O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Existem mandalas espirituais, meditativas, artísticas e terapêuticas. Algumas são usadas em rituais religiosos, como as tibetanas, feitas de areia.

     Foto: Divulgação
    As mandalas surgiram na Índia há mais de 2.000 anos, principalmente no Hinduísmo e Budismo. Está no tantrismo, as tradições esotéricas dessas duas religiões.

     Foto: - Jules Jain./Wikimédia Commons
    No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.

     Foto: Reprodução do X @met_asianart
    Também foram usadas por culturas indígenas, celtas e até na Idade Média.Em algumas tradições, são usadas em rituais de cura e proteção espiritual.

     Foto: Reprodução do livro Celtic Mandala 2024 Wall Calendar
    Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto.

     Foto: Divulgação
    As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível.

     Foto: Reprodução do X @NirajNPL
    As cores das mandalas têm significados espirituais, como azul para paz e vermelho para energia. Elas podem ser desenhadas em papel, pintadas em tela, entalhadas em madeira ou bordadas em tecidos.

     Foto: Imagem de guamala por Pixabay
    Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano.

     Foto: Reprodução do X @Cazum8Videos
    Índia, Nepal e Tibete utilizam mandalas em rituais hindus e budistas. No Japão e na China, aparecem na arte e na arquitetura religiosa.

     Foto: Reprodução do X @culturaltutor, Domínio Publico/Wikimédia Commons e Flickr/Simply CVR
    No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa.

     Foto: Divulgação
    Elas podem ser feitas de diversos materiais, alguns surpreendentes. No Jalapão, no Tocantins, artesãos trabalham de forma criativa com capim dourado e, entre diversos objetos decorativos, produzem belas mandalas.

     Foto: Vchala/Wikimedia Commons
