Arte, simbolismo e espiritualidade das mandalas e seus significados
-
Seu nome vem do sânscrito e significa “círculo” ou “centro”.. Mandalas simbolizam a conexão entre o ser humano e o universo, além de harmonia e espiritualidade.Foto: Reprodução do X
-
Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação.Foto: Reprodução do X @amchigelesamaj
-
Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes.Foto: Reprodução do Youtube Canal YOGALUME
-
Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho.Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração.Foto: Reprodução do X @Terracegallery
-
-
Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento.Foto: Reprodução do X @SaveukraineUs
-
O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Existem mandalas espirituais, meditativas, artísticas e terapêuticas. Algumas são usadas em rituais religiosos, como as tibetanas, feitas de areia.Foto: Divulgação
-
-
As mandalas surgiram na Índia há mais de 2.000 anos, principalmente no Hinduísmo e Budismo. Está no tantrismo, as tradições esotéricas dessas duas religiões.Foto: - Jules Jain./Wikimédia Commons
-
No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.Foto: Reprodução do X @met_asianart
-
Também foram usadas por culturas indígenas, celtas e até na Idade Média.Em algumas tradições, são usadas em rituais de cura e proteção espiritual.Foto: Reprodução do livro Celtic Mandala 2024 Wall Calendar
-
-
Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto.Foto: Divulgação
-
As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível.Foto: Reprodução do X @NirajNPL
-
As cores das mandalas têm significados espirituais, como azul para paz e vermelho para energia. Elas podem ser desenhadas em papel, pintadas em tela, entalhadas em madeira ou bordadas em tecidos.Foto: Imagem de guamala por Pixabay
-
-
Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano.Foto: Reprodução do X @Cazum8Videos
-
Índia, Nepal e Tibete utilizam mandalas em rituais hindus e budistas. No Japão e na China, aparecem na arte e na arquitetura religiosa.Foto: Reprodução do X @culturaltutor, Domínio Publico/Wikimédia Commons e Flickr/Simply CVR
-
No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa.Foto: Divulgação
-
-
Elas podem ser feitas de diversos materiais, alguns surpreendentes. No Jalapão, no Tocantins, artesãos trabalham de forma criativa com capim dourado e, entre diversos objetos decorativos, produzem belas mandalas.Foto: Vchala/Wikimedia Commons