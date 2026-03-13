Oscar Isaac: Expectativa por “Frankenstein” no Oscar 2026 e trailer da 2ª temporada de “Treta” é divulgado

Ele descobriu o interesse pela atuação ainda na escola, quando participou de peças teatrais. No ensino médio, se envolveu com várias bandas de punk e ska como guitarrista e vocalista e chegou a considerar seguir carreira como músico. Em 2001, Isaac visitou a prestigiada Juilliard School e pediu para fazer uma audição. Mesmo com o prazo encerrado, insistiu e acabou sendo aceito na instituição, onde se formou em 2005 com um bacharelado em Belas-Artes.