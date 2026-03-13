Mariana Nolasco lança versão ao vivo de “Pra Todas as Mulheres”

Nascida em Campinas, no dia 9 de fevereiro de 1998, Mariana Nolasco é cantora e compositora e tem mais de uma década de carreira. A artista reúne mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 450 milhões de visualizações em seu canal no YouTube e cerca de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify, além de apresentações em festivais como o “Rock in Rio”.