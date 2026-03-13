Conheça o Dolby Theatre, a casa da cerimônia do Oscar em Hollywood
Localizado no bairro de Hollywood, na famosa avenida Hollywood Boulevard, o Dolby Theatre integra o complexo de lazer e comércio conhecido atualmente como Ovation Hollywood. Ele fica próximo a pontos turísticos emblemáticos da indústria do cinema, como o TCL Chinese Theatre e o El Capitan Theatre.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Dolby-Theatre.jpg?20260313081648" width="1114" height="626">
O edifício foi inaugurado em 9 de novembro de 2001 e, já no ano seguinte, recebeu pela primeira vez a cerimônia do Oscar, tornando-se a primeira sede fixa da premiação após décadas em que o evento foi realizado em diferentes locais da região de Los Angeles.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/23-Dolby-Theatre.jpg?20260313081652" width="1114" height="626">
Desde então, o teatro abriga a cerimônia anualmente, com exceção de 2021, quando a pandemia de covid-19 levou a Academia a transferir o evento para a Union Station.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/05-Dolby-Theatre.jpg?20260313081651" width="1114" height="626">
O teatro foi projetado especificamente para acomodar grandes produções televisivas, em especial a transmissão do Oscar. O projeto arquitetônico ficou a cargo do arquiteto David Rockwell e do escritório Rockwell Group, que desenvolveram o espaço levando em conta as exigências técnicas de uma transmissão ao vivo para centenas de países.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/29-Dolby-Theatre.jpg?20260313081708" width="1114" height="626">
O auditório possui cerca de 3.400 assentos distribuídos entre plateia e balcões e um palco de grandes dimensões, considerado um dos maiores entre teatros dos Estados Unidos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/14-Dolby-Theatre.jpg?20260313081656" width="1114" height="626">
Originalmente, o espaço foi inaugurado com o nome de Kodak Theatre, resultado de um acordo de patrocínio firmado com a empresa de fotografia Eastman Kodak. Em 2012, após a falência da companhia, a empresa Dolby Laboratories assumiu o patrocínio e o teatro passou a se chamar Dolby Theatre.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/19-Dolby-Theatre.jpg?20260313081653" width="1114" height="626">
Além de servir como palco para a cerimônia do Oscar, o teatro é utilizado ao longo do ano para uma ampla variedade de eventos culturais e televisivos. Concertos, espetáculos musicais, premiações, gravações de programas de televisão e apresentações especiais já foram realizados no local.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/17-Dolby-Theatre.jpg?20260313081659" width="1114" height="626">
Entre os eventos que passaram pelo palco do Dolby Theatre estão edições do Grammy Latino, finais do reality show American Idol, shows de artistas internacionais e produções de teatro musical.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/15-Dolby-Theatre.jpg?20260313081654" width="1114" height="626">
A arquitetura do edifício também incorpora referências simbólicas à história do cinema. A entrada do teatro possui uma escadaria monumental que leva ao átrio principal e um percurso conhecido como “Awards Walk”, onde placas exibem os nomes dos vencedores do Oscar de melhor filme desde a criação da premiação, em 1928.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/16-Dolby-Theatre.jpg?20260313081710" width="1114" height="626">
Colunas ao longo do caminho reservam espaços para futuras produções premiadas, projetando simbolicamente a continuidade da história da indústria cinematográfica nas próximas décadas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/13-Dolby-Theatre.jpg?20260313081658" width="1114" height="626">
No aspecto tecnológico, o Dolby Theatre é considerado um dos espaços de exibição mais avançados do mundo. O sistema de áudio conta com centenas de alto-falantes individuais e tecnologia Dolby Atmos, capaz de criar uma experiência sonora tridimensional.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09-Dolby-Theatre.jpg?20260313081655" width="1114" height="626">
Para projeções cinematográficas, o local também utiliza sistemas de imagem de alta definição e telas de grande formato, que garantem qualidade visual superior em estreias e exibições especiais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/04-Dolby-Theatre.jpg?20260313081701" width="1114" height="626">
Durante a temporada do Oscar, o entorno do teatro se transforma em um grande cenário para a premiação. A tradicional passarela por onde desfilam atores, diretores e produtores é instalada na Hollywood Boulevard, enquanto a fachada do complexo recebe decoração especial com estatuetas e elementos cenográficos que reforçam o caráter simbólico da cerimônia.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/27-Dolby-Theatre.jpg?20260313081656" width="1114" height="626">
Em pouco mais de duas décadas, o Dolby Theatre foi palco de diversos momentos marcantes da história da premiação. Entre eles está a vitória de Kathryn Bigelow como primeira mulher a ganhar o Oscar de direção em 2010 por “Guerra ao Terror”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Kathryn-Bigelow.jpg?20260313081713" width="1114" height="626">
Outros momentos marcantes foram o erro na entrega do prêmio de melhor filme em 2017, quando “La La Land” foi anunciado por engano no lugar de “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, e o tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia de 2022.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/03/Will-Smith-da-tapa-em-Chris-Rock-no-Oscar-e1709907235701.jpg?20260313081700" width="1114" height="626">
Dessa forma, desde sua inauguração, o Dolby Theatre tornou-se não apenas a casa do Oscar, mas também um marco arquitetônico e cultural de Hollywood.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/11-Dolby-Theatre.jpg?20260313081658" width="1114" height="626">
