Bolas de cristal têm mistério e esoterismo em diferentes modelos

Redação Flipar
    O uso de superfícies refletoras ou transparentes para tentar prever o futuro ou obter insights ocultos é documentado desde a Antiguidade. Veja alguns costumes.

     Foto: Imagem de PLBechly/Wikimédia Commons
    Antigos Celtas e Druidas: Acreditavam que a natureza possuía poderes místicos. Usavam superfícies de água, pedras polidas ou cristais para adivinhação e comunicação com o mundo espiritual.

     Foto: Reprodução do Facebook Taro Oráculos Medicina Alternativa e esoterismo
    Egito Antigo: Os egípcios usavam espelhos de obsidiana e taças de água para tentar ver imagens ou mensagens divinas.

     Foto: roseandsigil/Wikimédia Commons
    Idade Média e Renascimento: A bola de cristal tornou-se uma ferramenta popular entre os adivinhos e ocultistas .A prática foi influenciada por uma mistura de tradições esotéricas e místicas, como a alquimia, a astrologia e o hermetismo.

     Foto: Imagem Freepik
    No século XIX, especialmente durante a Era Vitoriana, houve um ressurgimento do interesse pelo ocultismo e pela espiritualidade, o que popularizou ainda mais o uso das bolas de cristal. Elas passaram a ser associadas a médiuns e a sessões espíritas.

     Foto: Imagem de myshoun por Pixabay
    A crença nas bolas de cristal persiste até hoje associada ao misticismo e ao esoterismo, alimentada pela cultura popular e por sua representação em obras de ficção.

     Foto: Imagem Freepik
    As bolas de cristal usadas para fins esotéricos e decorativos podem ser feitas de vários tipos de materiais, com características únicas e associações espirituais.

     Foto: Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia
    Cristal de Quartzo Transparente: Tipo mais comum de material usado para bola de cristal. É conhecido por suas propriedades de cura, clareza mental e amplificação de energia. É considerado o “mestre dos cristais”.
    Uso esotérico: Meditação, clarividência e práticas de cristalomancia.

     Foto: Imagem de Robert Strasser por Pixabay
    Cristal de Quartzo Fumê
    Descrição: Bolas feitas de quartzo variam de translúcido a opaco, com tonalidades cinza ou marrons. Esse material é associado à dissipação de energias negativas.
    Uso Esotérico: Práticas de proteção espiritual e equilíbrio energético.

     Foto: Divulgação
    Quartzo Rosa – Resulta em bolas de cristal com uma coloração suave e rosada. Ligado ao amor, à compaixão e à cura emocional.
    Uso Esotérico: Rituais de cura emocional, meditações focadas em amor-próprio e relacionamentos.

     Foto: Divulgação
    Ametista – Gera bolas de cristal geralmente de cor violeta ou púrpura. Conhecida por suas propriedades calmantes, de proteção psíquica e elevação espiritual.
    Uso Esotérico: Meditação profunda, cura espiritual e práticas de intuição.

     Foto: Divulgação
    Selenita – Este mineral é transparente ou translúcido de brilho suave. Ligada à paz, à clareza mental e à conexão com o divino.
    Uso Esotérico: Limpeza energética, meditação e práticas de cura espiritual

     Foto: Divulgação
    Jade – Geralmente verde, mas também pode ser encontrada em outras cores. Conhecida por suas propriedades de cura, prosperidade e proteção.
    Uso Esotérico: Rituais de boa sorte, proteção e equilíbrio emocional.

     Foto: Divulgação
    Cristal de Citrino – Varia de uma cor amarela pálida a um dourado profundo. Associada à prosperidade, energia positiva e criatividade.
    Uso Esotérico: Rituais de atração de abundância, motivação e clareza mental.

     Foto: Divulgação
    Cristal de fluorita – Cores que variam de verde, azul, roxo a incolor. Ligado à concentração, proteção psíquica e harmonização da mente.
    Uso Esotérico: Clareza mental, tomada de decisões e práticas de proteção psíquica.

     Foto: Divulgação
    Cristal de Lápis-lazúli – Pedra azul profundo com manchas douradas de pirita. Associada à sabedoria, intuição e comunicação espiritual.
    Uso Esotérico: Abertura do terceiro olho, aumento da intuição e conexão com guias espirituais

     Foto: Divulgação
    Esses diferentes tipos de bolas de cristal são escolhidos de acordo com o propósito esotérico específico e as preferências pessoais de quem utiliza. Cada tipo de cristal é voltado para certas vibrações e energias que, conforme a crença
    podem influenciar as práticas espirituais e de adivinhação.

     Foto: Imagem gerada artificialmente
overflay