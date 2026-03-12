Nada escapa dos animais com visão aguçada e privilegiada
-
Essa vantagem evolutiva garante sucesso na alimentação e na reprodução, facilitando ou, em alguns casos, sendo vital para a adaptação ao ambiente. Veja os animais com visão privilegiada.Foto: Imagem de Graham Hobster por Pixabay
-
Para se ter uma ideia , os seres humanos – como a maioria dos animais – têm três tipos de fotorreceptores nos olhos, cada um sensível a uma cor diferente.Foto: Divulgação
-
Nosso cérebro determina a cor pela forma como os fotorreceptores respondem ao estímulo. Há animais com bem mais capacidade.Foto: Imagem gerada por i.a
-
O camarão mantis, por exemplo, tem uma visão excepcional, capaz de detectar até 12 cores primárias, enquanto os humanos detectam apenas 3. Eles têm 12 fotorreceptores – alguns chegam a ter até 21. Isso permite que ele reconheça parceiros, predadores e potenciais ameaças com precisão.Foto: Roy L. Caldwell, wikimedia commons
-
-
A águia possui uma visão extremamente aguçada, podendo enxergar de 4 a 5 vezes melhor que um ser humano. Ela é capaz de identificar presas, como roedores ou peixes, a mais de 3 km de distância. Essa habilidade permite que ela localize e capture suas presas com precisão durante o voo.Foto: Imagem de Winkelmann por Pixabay
-
O falcão-peregrino tem uma visão detalhada e é especializado em detectar movimentos rápidos. Isso o ajuda a localizar presas, como aves menores, enquanto voa em alta velocidade, tornando-o um predador eficaz.Foto: Falcão Azul wikimedia commons
-
A coruja tem uma visão adaptada para a baixa luminosidade, sendo uma excelente caçadora noturna. Seus olhos grandes captam a mínima luz, permitindo que localize presas como roedores e insetos no escuro.Foto: Imagem de ny_sonseca por Pixabay
-
-
Os gatos domésticos têm uma visão noturna até 6 vezes melhor que a dos humanos. Isso os ajuda a caçar e identificar movimentos sutis no escuro, mesmo em ambientes internos.Foto: Divulgação Petlove
-
A libélula possui olhos compostos que lhe conferem quase 360 graus de visão. Essa característica é essencial para capturar insetos em pleno voo com grande precisão.Foto: Pixabay
-
O camaleão tem olhos que se movem independentemente, oferecendo excelente percepção de profundidade e visão panorâmica. Isso é vital para localizar presas e observar predadores em várias direções simultaneamenteFoto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
-
-
Os tigres têm excelente visão em ambientes com pouca luz, graças ao tapetum lucidum, uma estrutura reflexiva nos olhos. Essa habilidade os torna eficientes na caça noturna, permitindo emboscar presas de forma furtiva.Foto: Imagem de Andreas Breitling por Pixabay
-
As aranhas saltadoras possuem uma visão impressionante, com alta percepção de cores e profundidade. Elas usam essa habilidade para localizar presas e realizar saltos precisos para capturá-las.Foto: Divulgação Damián Hagopián
-
As cubomedusas têm olhos simples, mas especializados, capazes de detectar luz e sombras. Essa habilidade as ajuda a navegar em águas turvas e evitar obstáculos, mesmo sem um sistema nervoso central sofisticado.Foto: Guido Gautsch, T wikimedia commons
-
-
As abelhas conseguem enxergar luz ultravioleta, o que as ajuda a identificar flores ricas em néctar. Essa habilidade é fundamental para sua alimentação e para a polinização das plantas.Foto: wikimedia commons Ivar Leidus
-
O tarsius, pequeno primata, tem olhos proporcionalmente grandes, que garantem excelente visão noturna. Isso é essencial para caçar insetos e pequenos vertebrados durante a noite.Foto:
-
Os cavalos possuem um campo de visão quase completo, cobrindo cerca de 360 graus. Sua percepção de movimento é excelente, o que os ajuda a detectar predadores e reagir rapidamente em situações de perigo.Foto: Imagem de wendy CORNIQUET por Pixabay
-
-
Os tubarões têm visão adaptada para ambientes de baixa luz, sendo eficazes na detecção de movimento à distância. Isso é fundamental para localizar presas em águas profundas ou turvas.Foto:
-
Os polvos têm olhos altamente desenvolvidos, capazes de perceber a polarização da luz. Essa habilidade os ajuda a se camuflar em diferentes ambientes e a caçar presas de forma estratégica.Foto: Imagem de edmondlafoto por Pixabay