Lugares com fama de mal-assombrados no Brasil

Redação Flipar
    Edifício Copan (São Paulo, SP) – Relatos de ruídos estranhos, vultos e movimentos inesperados vêm alimentando a crença de que existem presenças ‘sobrenaturais’ espalhadas pelo prédio. Inaugurado em 1966, tem 1.160 apartamentos onde moram mais de 5 mil pessoas.

     Foto: Reprodução do site xpecialdesign.com.br/arquitetura
    Edifício Joelma (São Paulo) – Uma das maiores tragédias do Brasil ocorreu quando um incêndio se espalhou rapidamente pelo prédio, em 1974. Dos 756 ocupantes do edifício, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. O prédio foi reformado e, desde então, há relatos de figuras e vozes misteriosas no local.

     Foto: Junius Domínio Público
    Mina da Passagem (Mariana, MG) -Quinze mineiros morreram afogados na mina em 1936. Os túneis subterrâneos, a 12 metros de profundidade, eram usados por filhos de escravos para a caça do ouro. Muitos poços eram estreitos e apenas um corpo pequeno conseguia passar.

     Foto: Reprodução Divegold
    A mina foi desativada em1954. Porém, os visitantes e antigos funcionários dizem que escutam barulhos de sinos e correntes mesmo com a Mina da Passagem vazia. Outra lenda diz que o espírito de um inglês segue no local. Ele morreu em 1880 e nunca teria aceitado a perda de sua esposa.

     Foto: Morio - Wikimédia Commons
    Castelinho do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) – A construção abriga um centro cultural, na zona sul do Rio de Janeiro, mas muitos dizem que os antigos moradores assombram o local. Segundo a crença popular, Avelino Fernandes e sua esposa morreram em um acidente de carro em frente ao edifício, em1932, e a única filha do casal, Maria de Lourdes, foi testemunha da tragédia.

     Foto: Flickr Rodrigo Soldon
    Após o incidente trágico, um tutor teria ficado responsável pela criança, que foi trancafiada numa torre, não suportou o isolamento e se suicidou. O espírito da jovem teria passado a assombrar quem passa pelo lugar. Barulhos e vultos são comuns desde então.

     Foto: Roberta Smania wikimedia commons
    Igreja de Nossa Senhora das Dores – Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Construída por quase 100 anos, entre 1807 e 1904, teria sido amaldiçoada no passado. Diz a lenda que um escravo foi condenado à morte em praça pública injustamente. Diante disso, antes do ser enforcado, o homem teria rogado uma praga contra a construção.

     Foto: Roberta Smania wikimedia commons
    Castelinho da Rua Apa (São Paulo, SP) – Possui uma série de lendas e relatos sobre assombração. Muitos dizem que eventos trágicos, inclusive o suicídio de uma mulher, cuja presença espectral estaria no edifício.

     Foto: Monica Kaneko e Govêrno do Estado de Sâo Paulo - Wikimédia Commons
    Cruz do Patrão – Recife, Pernambuco – Localizada em uma área rural do Porto do Recife, esse monumento do século XIX tornou-se conhecido por causa de histórias envolvendo fantasmas e fenômenos sobrenaturais, como sons de gemidos e correntes.

     Foto: Lais Castro wikimedia commons
    Centro Cultural Martim Cererê – Goiânia, Goiás – Durante a Ditadura Militar (1964-1985), presos foramafogados nas caixas d’água do imóvel – e muita gente afirma que seus espíritos permaneceram ali. Hoje é local de shows e peças de teatro.

     Foto: Divulgação/Secult de Goiás
    Cemitério do Gavião – São Luís, Maranhão – Fundado em 1855, logo após o final da epidemia de varíola que atingiu a população maranhense. Acredita-se que o fantasma de Ana Jansen, influente empresária do século 19 conhecida como a “Rainha do Maranhão”, assombre o local.

     Foto: Acervo da família wikimedia commons
    Casa das Sete Mortes – Salvador, Bahia – Há relatos de que um crime foi cometido em 1755, nunca desvendado e, desde então, outros assassinatos de escravos e suas famílias também aconteceram no lugar. A vizinhança afirma que escuta barulhos inexplicáveis dentro da residência.

     Foto: Paul R. Burley - wikimedia commons
    Cemitério Santa Izabel – Belém, Pará – Foi a casa de Josephina Conte, ou “garota do táxi”, que morreu aos 16 anos. Diz a lenda que ela ganhava todos os anos uma viagem de carro por Belém e, até hoje, na noite do seu aniversário, assombra os taxistas para passear pela cidade e saltar na porta do cemitério.

     Foto: Secretaria de Urbanismo de Belém
