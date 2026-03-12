Magro e rico em nutrientes, veja como incorporar o pescado à refeição
Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, é necessário variar o consumo de acordo com as necessidades individuais. E preparando acompanhamentos que combinem com o pescado.Foto: Wow Phochiangrak/Pixabay
Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.Foto: Divulgação/Clube Extra
O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.Foto: Imagem de Alfred Koop por Pixabay
Além disso, o peixe também tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Mas é preciso se atentar aos tipos. A começar pelos mais famosos de água doce.Foto: Romero Queiroga Barbosa - Flickr
Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros.Foto: Germano Roberto Schüür - Wikimédia Commons
A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.Foto: Youtube/ Receitas do Kazu
Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.Foto: Governo do Ceará
Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!Foto: reprodução youtube
Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.Foto: Imagem de 8052601 por Pixabay
O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada.Foto: Youtube/ Wyda Embalagens
Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.Foto: Bruno - Flickr
Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.Foto: wikimedia commons Juicy Tuna Steak
Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.Foto: Youtube/ Locais e Sabores
Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.Foto: Renato Loschiavo - Flickr
Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros.Foto: Fernando Losada Rodríguez - Wikimédia Commons
Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.Foto: Youtube/Canal CookFork
Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.Foto: Reprodução do site oceaninspiration
O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.Foto: Youtube/ Receitas do Kazu
Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes.Foto: Hans-Petter Fjeld - Wikimédia Commons
Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.Foto: Pasqual Broch wikimedia commons
É possível obter benefícios para a saúde por meio do consumo equilibrado de várias espécies de peixes, tanto de água doce quanto de água salgada.Foto: Albert kok - Wikimédia Commons
De acordo com as recomendações da Associação Americana do Coração, é aconselhável consumir diferentes tipos de peixes ao menos duas vezes por semana, a fim de aproveitar os efeitos benéficos do ômega 3.Foto: Facebook Marine Education Centre
No entanto, os peixes de águas salgadas, especialmente aqueles que habitam em águas mais profundas, geralmente apresentam uma concentração mais elevada desse nutriente.Foto: Flickr Fábio Manfredini
Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.Foto: Youtube/Cumbuquinhas
Outra dica importante é que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudável, opte por fazê-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limão. Bom apetite!Foto: Jasper Koster/Unsplash
