Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Conhece? Mamífero mais raro do planeta vive em ilha brasileira

RF
Redação Flipar
  • <p>Trata-se do preá-de-Moleques-do-Sul, considerado o mamífero mais raro do mundo.</p>

    Trata-se do preá-de-Moleques-do-Sul, considerado o mamífero mais raro do mundo.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>Ele tem essa característica por viver exclusivamente em uma ilha de pouco mais de dez hectares e apresentar a menor distribuição geográfica conhecida entre as espécies terrestres.</p>

    Ele tem essa característica por viver exclusivamente em uma ilha de pouco mais de dez hectares e apresentar a menor distribuição geográfica conhecida entre as espécies terrestres.

     Foto: Divulgação
  • <p>Integrante do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a área conserva uma população estimada entre 40 e 60 indivíduos do roedor.</p>

    Integrante do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a área conserva uma população estimada entre 40 e 60 indivíduos do roedor.

     Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • <p>Esse número oscila conforme a disponibilidade de alimento e as condições ambientais, o que torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer perturbação local.</p>

    Esse número oscila conforme a disponibilidade de alimento e as condições ambientais, o que torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer perturbação local.

     Foto: Divulgação
  • <p>Descoberto apenas na década de 1980 durante pesquisas do antigo órgão ambiental catarinense, o animal foi identificado após a análise de ossadas encontradas por pesquisadores.</p>

    Descoberto apenas na década de 1980 durante pesquisas do antigo órgão ambiental catarinense, o animal foi identificado após a análise de ossadas encontradas por pesquisadores.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>Visualmente semelhante a um porquinho-da-índia, o preá é classificado como criticamente em perigo em escalas global, nacional e estadual.</p>

    Visualmente semelhante a um porquinho-da-índia, o preá é classificado como criticamente em perigo em escalas global, nacional e estadual.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>Sua sobrevivência é limitada pela escassez de recursos naturais, já que não tem predadores conhecidos na ilha.</p>

    Sua sobrevivência é limitada pela escassez de recursos naturais, já que não tem predadores conhecidos na ilha.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>Desse modo, a população oscila conforme a oferta de gramíneas, sua base alimentar.</p>

    Desse modo, a população oscila conforme a oferta de gramíneas, sua base alimentar.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>“Quando a população cresce demais, começa a faltar alimento, e isso leva naturalmente à redução do número de indivíduos”, explicou o biólogo do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Marcos Eugênio Maes.</p>

    “Quando a população cresce demais, começa a faltar alimento, e isso leva naturalmente à redução do número de indivíduos”, explicou o biólogo do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Marcos Eugênio Maes.

     Foto: Divulgação
  • <p>A origem da espécie remonta a um processo geológico de cerca de 8 mil anos, quando a elevação do nível do mar isolou populações de preás em topos de morros que se tornaram ilhas, forçando um processo de especiação.</p>

    A origem da espécie remonta a um processo geológico de cerca de 8 mil anos, quando a elevação do nível do mar isolou populações de preás em topos de morros que se tornaram ilhas, forçando um processo de especiação.

     Foto: Divulgação
  • <p>Atualmente, os animais ocupam apenas 4 hectares de vegetação aberta. Eles se escondem durante o dia e se alimentam nos períodos de menor calor.</p>

    Atualmente, os animais ocupam apenas 4 hectares de vegetação aberta. Eles se escondem durante o dia e se alimentam nos períodos de menor calor.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>A criação do parque estadual na década de 1970 foi providencial para manter o habitat intocado antes mesmo da descoberta da espécie.</p>

    A criação do parque estadual na década de 1970 foi providencial para manter o habitat intocado antes mesmo da descoberta da espécie.

     Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • <p>Hoje, o estado mantÃ©m um plano de conservaÃ§Ã£o rigoroso que inclui fiscalizaÃ§Ã£o constante pela PolÃ­cia Militar Ambiental e pela Marinha.</p>

    Hoje, o estado mantÃ©m um plano de conservaÃ§Ã£o rigoroso que inclui fiscalizaÃ§Ã£o constante pela PolÃ­cia Militar Ambiental e pela Marinha.

     Foto: AndrÃ© Ganzarolli Martins/WikimÃ©dia Commons
  • <p>O desembarque de turistas no arquipélago é estritamente proibido, sendo a área classificada como “zona intangível”.</p>

    O desembarque de turistas no arquipélago é estritamente proibido, sendo a área classificada como “zona intangível”.

     Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • <p>O acesso é restrito a pesquisadores para evitar a introdução de patógenos, sementes invasoras ou riscos de incêndio que poderiam causar a extinção definitiva da espécie.</p>

    O acesso é restrito a pesquisadores para evitar a introdução de patógenos, sementes invasoras ou riscos de incêndio que poderiam causar a extinção definitiva da espécie.

     Foto: Divulgação
  • <p>Qualquer interferência humana mínima representa uma ameaça existencial para este roedor, visto que seu sistema imunológico evoluiu de forma isolada do continente por milênios.</p>

    Qualquer interferência humana mínima representa uma ameaça existencial para este roedor, visto que seu sistema imunológico evoluiu de forma isolada do continente por milênios.

     Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • <p>“Encontramos restos de fogueira na ilha. Um incêndio ali seria catastrófico. Se essa espécie se extinguir, não haverá possibilidade de recuperação. É uma perda definitiva”, alertou Maes.</p>

    “Encontramos restos de fogueira na ilha. Um incêndio ali seria catastrófico. Se essa espécie se extinguir, não haverá possibilidade de recuperação. É uma perda definitiva”, alertou Maes.

     Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay