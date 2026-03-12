Assine
Conheça lugares onde chove muito no Brasil

RF
Redação Flipar
    Belém (PA) – O clima equatorial úmido e a proximidade com a Amazônia fazem com que Belém tenha chuvas intensas quase todos os dias. Isso mantém a vegetação exuberante, mas também provoca alagamentos frequentes.

     Foto: Divulgação Agencia Pará
    Florianópolis (SC) – A umidade vinda do oceano e o relevo montanhoso fazem a capital catarinense ter muitas chuvas. Isso ajuda a manter a Mata Atlântica, mas também causa deslizamentos em áreas de encosta.

     Foto: Reprodução do facebook Circos Brasileiros
    Manaus (AM) – A influência da floresta amazônica traz chuvas volumosas durante boa parte do ano. Isso contribui para a biodiversidade, mas pode dificultar a mobilidade urbana com ruas alagadas.

     Foto: Kelly pexels
    Ubatuba (SP) – Cercada por serras e pelo oceano, essa cidade do litoral paulista recebe muitas chuvas ao longo do ano. A umidade favorece a natureza, mas deslizamentos de terra são um problema.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Ubatuba
    Curitiba (PR) – A capital paranaense tem chuvas frequentes devido à sua altitude e correntes úmidas vindas do Atlântico. O clima chuvoso favorece parques e nascentes, mas pode causar enchentes e trânsito complicado.

     Foto: Pedro Ribas/SMCS
    Paraty (RJ) – A cidade histórica tem muitas chuvas devido à umidade vinda do oceano e à Serra do Mar. Isso preserva suas cachoeiras e rios, mas causa enchentes e deslizamentos.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Paraty
    Porto Velho (RO) – O clima amazônico gera chuvas intensas na cidade, principalmente no verão. Isso mantém os rios caudalosos, mas pode levar a alagamentos e dificuldades no trânsito.

     Foto: Secom/Gov. Est. Rondonia
    Joinville (SC) – A maior cidade de Santa Catarina tem um dos maiores índices pluviométricos do Brasil, devido à influência do oceano. Isso favorece a vegetação, mas gera constantes inundações.

     Foto: wikimedia commons Unmoralisch
    Ilhéus (BA) – A cidade tem muitas chuvas por conta da umidade do Atlântico e do relevo. Isso beneficia a produção de cacau, mas pode causar erosão em áreas costeiras.

     Foto: Luiz Gustavo / Divulgação SETUR Prefeitura de Ilhéus
    São Luís (MA) – O clima quente e úmido faz com que as chuvas sejam intensas no verão. Isso ajuda na formação de manguezais, mas alaga ruas e prejudica a infraestrutura.

     Foto: Reprodução do facebook Circos Brasileiros
    Nova Friburgo (RJ) – Cercada por montanhas, a cidade recebe muitas chuvas orográficas. Isso mantém suas fontes de água, mas o risco de deslizamentos é alto.

     Foto: Von Brandaogu commons.wikimedia
    Teresópolis (RJ) – Também na Serra do Mar, sofre com chuvas frequentes devido à umidade vinda do oceano. A vegetação densa é preservada, mas o relevo acidentado aumenta o risco de tragédias.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresópolis
    Petrópolis (RJ) – A cidade imperial tem chuvas constantes por conta da altitude e umidade oceânica. Isso favorece as nascentes, mas deslizamentos são um perigo constante.

     Foto: divulgação
