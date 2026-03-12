Assine
Como é a vida no Turcomenistão, dos países mais fechados do planeta

RF
Redação Flipar
  • <p>Trata-se do Turcomenistão, país com cerca de 5,6 milhões de pessoas situado na Ásia Central.</p>

     Foto: Pexels/Lara Jameson
  • <p>O país se tornou um exemplo extremo de controle governamental e isolamento, razão pela qual costuma ser comparado à Coreia do Norte.</p>

     Foto: Duc Van/Unsplash
  • <p>Rico em reservas de gás natural, o Turcomenistão é uma ex-república soviética que vive sob um regime autocrático.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
  • <p>A exploração e exportação do gás natural sustentam o orçamento nacional, mas os benefícios não se traduzem plenamente em qualidade de vida para a população.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A economia é fortemente controlada pelo governo, com pouca abertura para investimentos estrangeiros e a iniciativa privada é limitada.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/President.az
  • <p>Desde 2022, a liderança está formalmente nas mãos de Serdar Berdimuhamedow, que sucedeu o pai, Gurbanguly Berdimuhamedow, figura central do regime por anos.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Kremlin.ru
  • <p>Ex-república soviética, o Turcomenistão tornou-se independente em 1991 e faz fronteira com Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, Irã, além de ter acesso ao Mar Cáspio.</p>

     Foto: Panoramio - flydime
  • <p>As regras impostas na capital, Ashgabat, costumam surpreender até viajantes acostumados a destinos incomuns.</p>

     Foto: Flickr - John Pavelka
  • <p>Durante a pandemia, foi introduzido um toque de recolher a partir das 23h, que continua sendo aplicado até hoje sem previsão para acabar.</p>

     Foto: Pexels/IGaragin
  • <p>Outra curiosidade é que, desde 2018, por decreto governamental, apenas carros brancos têm permissão para circular na capital.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O acesso a redes sociais Ã© bloqueado em todo o territÃ³rio nacional, e a imprensa Ã© um braÃ§o direto do Estado â?? veÃ­culos de mÃ­dia estrangeira nÃ£o atuam no paÃ­s.</p>

     Foto: ???????? ????????/Unsplash
  • <p>Até mesmo os turistas enfrentam severas limitações, especialmente relacionado ao que é permitido fotografar.</p>

     Foto: Pexels/Nikolai Kolosov
  • <p>Além disso, barbas e bigodes são proibidos para jovens a fim de criar-se um “padrão visual” entre os cidadãos.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A paisagem urbana de Ashgabat chama atenção pela grandiosidade. Os prédios são revestidos de mármore branco e a cidade é repleta de estátuas e monumentos.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Mesmo com quase um milhão de habitantes, Ashgabat frequentemente parece deserta, o que acentua a impressão de um espaço planejado mais para exibição do que para a vida cotidiana.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A atmosfera peculiar ganhou visibilidade internacional após o viajante Pandhu Waskitha divulgar imagens da capital em suas redes sociais.</p>

     Foto: Naran Tsebikov/Unsplash
  • <p>Em vídeos publicados no TikTok, ele descreveu Ashgabat como um dos lugares mais enigmáticos que já visitou, destacando a estética futurista, a simetria urbana e as ruas vazias.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/TikTok/@backpackertampan
  • <p>“Projetada em grande escala e simetria, Ashgabat parece saída de um filme — futurista, elegante e diferente de qualquer outro lugar”, descreveu o influencer.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Bayram A
