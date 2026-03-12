Assine
Usada em inúmeros cosméticos, lanolina tem origem curiosa que muita gente não sabe; confira

Redação Flipar
  • <p>Frequentemente chamada de “cera de lã”, a lanolina é uma espécie de cera gordurosa produzida pelas glândulas sebáceas das ovelhas e fica impregnada na lã do animal.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Sua principal função na natureza é proteger a lã e a pele da ovelha contra umidade, chuva e variações de temperatura, formando uma camada impermeável que ajuda a manter o animal aquecido e seco.</p>

     Foto: Ovelha - Reprodução/kamchatka
  • <p>A lanolina é obtida durante o processamento da lã após a tosquia das ovelhas. Quando a lã recém-cortada é lavada para remover sujeira, poeira e impurezas, a gordura natural presente nela se dissolve na água quente.</p>

     Foto: Flickr - Stephen and Helen Jones
  • <p>Esse líquido é então filtrado e submetido a processos de separação e purificação que permitem extrair a lanolina em sua forma bruta, uma substância amarelada e de textura gordurosa.</p>

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Posteriormente, ela passa por refinamentos para eliminar odores e resíduos, e a partir desse momento se torna adequada para uso industrial e cosmético.</p>

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Uma de suas propriedades mais valorizadas é a capacidade de reter água e formar uma barreira protetora na pele. Por isso, ela é considerada um excelente agente emoliente e hidratante, ajudando a evitar o ressecamento e a manter a pele macia.</p>

     Foto: Reprodução/jcomp
  • <p>Na indústria cosmética, a lanolina aparece em diversos produtos de cuidados pessoais, como cremes, pomadas cicatrizantes, loções corporais, protetores labiais e produtos para tratamento de pele ressecada.</p>

     Foto: Diana Polekhina/Unsplash
  • <p>A lanolina também é bastante utilizada em cremes para rachaduras nos pés, em pomadas para assaduras e em produtos para hidratação de cutículas.</p>

     Foto: Bee Naturalles/Unsplash
  • <p>Um uso bastante conhecido é em pomadas para mamilos de mulheres que estão amamentando, pois a lanolina ajuda a aliviar rachaduras e irritações causadas pela amamentação.</p>

     Foto: Freepik/freepic.diller
  • <p>Já na indústria de cuidados capilares, pode ser usada em condicionadores e produtos para cabelos secos ou danificados, ajudando a reter a umidade e melhorar a maciez dos fios.</p>

     Foto: Freepik/jcomp
  • <p>Além dos cosméticos, a lanolina também tem aplicações menos conhecidas. Ela já foi utilizada como lubrificante industrial, especialmente em equipamentos metálicos e instrumentos de precisão, porque forma uma película protetora contra corrosão.</p>

     Foto: Jay Heike/Unsplash
  • <p>Historicamente, também foi aplicada na impermeabilização de couro e tecidos. Em algumas formulações de graxas e ceras especiais, a lanolina ajuda a proteger superfícies contra oxidação e desgaste.</p>

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Apesar de ser muito útil, a lanolina pode causar reações alérgicas em uma pequena parcela da população, especialmente em pessoas com pele muito sensível.</p>

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Por isso, em cosméticos modernos costuma-se usar versões altamente purificadas, chamadas de “lanolina anidra” ou “lanolina refinada”, que reduzem o risco de irritação.</p>

     Foto: StockSnap/Pixabay
  • <p>Apesar de sua origem animal, a extração da lanolina é considerada um processo de baixo impacto, já que é um subproduto natural da indústria têxtil e não exige o abate do animal.</p>

     Foto: beauty_of_nature/Pixabay
  • <p>Hoje, mesmo com o surgimento de alternativas sintéticas e vegetais, a lanolina permanece insuperável em sua capacidade de simular a barreira cutânea natural, sendo um pilar fundamental tanto na dermatologia quanto na biotecnologia.</p>

     Foto: Reproduc?a?o
