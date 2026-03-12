Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

As flores favoritas dos beija-flores e o que elas têm de tão especial

RF
Redação Flipar
  • <p>Os beija-flores são atraídos pelo hibisco devido às suas flores grandes, coloridas e tubulares, que oferecem abundância de néctar. Seu formato facilita o acesso para os bicos longos dessas aves, tornando-se uma fonte energética ideal.</p>

    Os beija-flores são atraídos pelo hibisco devido às suas flores grandes, coloridas e tubulares, que oferecem abundância de néctar. Seu formato facilita o acesso para os bicos longos dessas aves, tornando-se uma fonte energética ideal.

     Foto: - Flickr Michael Bons
  • <p>A camarão-vermelho chama a atenção por suas brácteas pendentes e coloridas, além de oferecer néctar em grande quantidade. As flores tubulares são perfeitamente adaptadas ao bico dos beija-flores.</p>

    A camarão-vermelho chama a atenção por suas brácteas pendentes e coloridas, além de oferecer néctar em grande quantidade. As flores tubulares são perfeitamente adaptadas ao bico dos beija-flores.

     Foto: Flickrs Lúcio Costi e pedro lastra
  • <p>A lavanda, embora não tenha flores tubulares, atrai os beija-flores pelo aroma intenso e pequenas quantidades de néctar. Seu formato permite que as aves se alimentem de várias flores rapidamente.</p>

    A lavanda, embora não tenha flores tubulares, atrai os beija-flores pelo aroma intenso e pequenas quantidades de néctar. Seu formato permite que as aves se alimentem de várias flores rapidamente.

     Foto: Flickr Leon Wong
  • <p>A Odontonema atrai beija-flores devido à sua abundante produção de néctar e flores vibrantes, que oferecem fonte de energia. Eles são especialmente atraídos pelas cores vermelha e laranja, que indicam presença de néctar. O formato tubular das flores também facilita o acesso do beija-flor ao néctar, estimulando a polinização.</p>

    A Odontonema atrai beija-flores devido à sua abundante produção de néctar e flores vibrantes, que oferecem fonte de energia. Eles são especialmente atraídos pelas cores vermelha e laranja, que indicam presença de néctar. O formato tubular das flores também facilita o acesso do beija-flor ao néctar, estimulando a polinização.

     Foto: Flickr HORACIO JOSE PATRONE
  • <p>As salviais são altamente procuradas por suas flores vermelhas e tubulares, que fornecem néctar abundante. Além disso, suas cores vivas chamam a atenção dos beija-flores à distância.</p>

    As salviais são altamente procuradas por suas flores vermelhas e tubulares, que fornecem néctar abundante. Além disso, suas cores vivas chamam a atenção dos beija-flores à distância.

     Foto: - Flickr Cory McIvor
  • <p>A Hamelia patens possui flores laranjas e tubulares, ideais para o bico longo dos beija-flores. Seu néctar abundante e fácil acesso garantem visitas frequentes dessas aves.</p>

    A Hamelia patens possui flores laranjas e tubulares, ideais para o bico longo dos beija-flores. Seu néctar abundante e fácil acesso garantem visitas frequentes dessas aves.

     Foto: Flickr Jackie Elmore
  • <p>A petúnia atrai beija-flores por suas cores vibrantes e néctar acessível. Suas flores abertas permitem uma alimentação rápida e eficiente para as aves.</p>

    A petúnia atrai beija-flores por suas cores vibrantes e néctar acessível. Suas flores abertas permitem uma alimentação rápida e eficiente para as aves.

     Foto: -Flickr Stephanie Nixon
  • <p>A trombeta-chinesa oferece flores grandes e tubulares, que acumulam néctar em abundância. Sua cor laranja intensa atrai os beija-flores, que se alimentam com facilidade.</p>

    A trombeta-chinesa oferece flores grandes e tubulares, que acumulam néctar em abundância. Sua cor laranja intensa atrai os beija-flores, que se alimentam com facilidade.

     Foto: Imagem de MH Rhee por Pixabay
  • <p>O brinco-de-princesa é apreciado pelos beija-flores por suas flores pendentes e tubulares, ricas em néctar. Seu formato facilita o acesso enquanto as aves se mantêm suspensas no ar.</p>

    O brinco-de-princesa é apreciado pelos beija-flores por suas flores pendentes e tubulares, ricas em néctar. Seu formato facilita o acesso enquanto as aves se mantêm suspensas no ar.

     Foto: Flickr Ga_views
  • <p>O ipê-de-jardim destaca-se por suas flores amarelas e tubulares, que acumulam néctar em grande quantidade. Sua coloração viva é um atrativo visual irresistível para os beija-flores.</p>

    O ipê-de-jardim destaca-se por suas flores amarelas e tubulares, que acumulam néctar em grande quantidade. Sua coloração viva é um atrativo visual irresistível para os beija-flores.

     Foto: Reprodução de youtube
  • <p>A flor-de-são-joão é conhecida por suas flores laranjas tubulares, que oferecem néctar protegido. Seu formato pendente facilita a alimentação dos beija-flores em pleno voo.</p>

    A flor-de-são-joão é conhecida por suas flores laranjas tubulares, que oferecem néctar protegido. Seu formato pendente facilita a alimentação dos beija-flores em pleno voo.

     Foto: - Flickr Jardim Botanico
  • <p>O agapanto apresenta várias flores pequenas em hastes longas, oferecendo múltiplas fontes de néctar. Esse arranjo permite que os beija-flores se alimentem de várias flores em sequência.</p>

    O agapanto apresenta várias flores pequenas em hastes longas, oferecendo múltiplas fontes de néctar. Esse arranjo permite que os beija-flores se alimentem de várias flores em sequência.

     Foto: Flickr Ken Janes
  • <p>A alamanda atrai beija-flores com suas flores amarelas e tubulares, ricas em nÃ©ctar. Seu formato facilita o acesso, garantindo visitas constantes das aves.</p>

    A alamanda atrai beija-flores com suas flores amarelas e tubulares, ricas em nÃ©ctar. Seu formato facilita o acesso, garantindo visitas constantes das aves.

     Foto: Flickr Forest and Kim
  • <p>O malvavisco mantém suas flores parcialmente fechadas, protegendo o néctar e atraindo beija-flores com bicos longos. Sua coloração vermelha também é um atrativo natural.</p>

    O malvavisco mantém suas flores parcialmente fechadas, protegendo o néctar e atraindo beija-flores com bicos longos. Sua coloração vermelha também é um atrativo natural.

     Foto: Flickr Bron Praslicka
  • <p>A grevílea oferece inflorescências ricas em néctar, ideais para beija-flores. Suas flores pendentes permitem uma alimentação segura enquanto as aves se mantêm suspensas.</p>

    A grevílea oferece inflorescências ricas em néctar, ideais para beija-flores. Suas flores pendentes permitem uma alimentação segura enquanto as aves se mantêm suspensas.

     Foto: Flickr Tri Tran
  • <p>Portanto, beija-flores têm preferência por flores com certas características que exercem atração sobre eles. Resumindo, são três aspectos bem relevantes.</p>

    Portanto, beija-flores têm preferência por flores com certas características que exercem atração sobre eles. Resumindo, são três aspectos bem relevantes.

     Foto: Imagem de Mohammad Usman por Pixabay
  • <p>Cores vivas (vermelho, laranja, amarelo): Beija-flores têm preferência por cores brilhantes que contrastam com o ambiente.</p>

    Cores vivas (vermelho, laranja, amarelo): Beija-flores têm preferência por cores brilhantes que contrastam com o ambiente.

     Foto: Imagem de Steve Crowhurst por Pixabay
  • <p>Néctar abundante: Beija-flores têm metabolismo acelerado e precisam de uma dieta rica em energia.</p>

    Néctar abundante: Beija-flores têm metabolismo acelerado e precisam de uma dieta rica em energia.

     Foto: - Flickr BoB McAlpine
  • <p>Acesso facilitado: Flores tubulares têm formato que facilita o acesso ao néctar com seus bicos longos. Flores pendentes ou que permitem pouso facilitam a alimentação.</p>

    Acesso facilitado: Flores tubulares têm formato que facilita o acesso ao néctar com seus bicos longos. Flores pendentes ou que permitem pouso facilitam a alimentação.

     Foto: Flickr Minder Cheng
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay