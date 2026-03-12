Assine
Lindas construções se destacam na paisagem da Nova Zelândia

RF
Redação Flipar
  • <p>Muitas são marcos nacionais e contam a história do desenvolvimento neozelandês. Veja algumas marcantes.</p>

    Muitas são marcos nacionais e contam a história do desenvolvimento neozelandês. Veja algumas marcantes.

     Foto: Barni1 pixabay
  • <p>Parlamento da Nova Zelândia (Beehive) (1979)<br /> O edifício em formato de colmeia, localizado em Wellington, é a sede do governo neozelandês. Sua arquitetura única simboliza a modernização da política do país e abriga o gabinete do primeiro-ministro.</p>

  • <p>Old Government Buildings (1876)<br /> Também localizado em Wellington, é uma das maiores estruturas de madeira do mundo. Construído para abrigar o governo colonial, hoje é parte da Universidade Victoria e um marco arquitetônico.</p>

  • <p>Christchurch Cathedral (1864)<br /> Um dos marcos históricos mais importantes de Christchurch, foi severamente danificado por terremotos. Sua reconstrução em andamento representa a resiliência da cidade e a importância do patrimônio neozelandês.</p>

  • <p>Auckland War Memorial Museum (1929)<br /> Situado no alto do Auckland Domain, combina exposições sobre guerra, história maori e história natural. Além de ser um museu, funciona como memorial para os soldados neozelandeses que serviram em conflitos mundiais.</p>

  • <p>Dunedin Railway Station (1906)<br /> Conhecida por sua arquitetura flamenga e detalhes ornamentais, já foi uma das estações ferroviárias mais movimentadas do país. Hoje, é um importante ponto turístico e abriga eventos culturais.</p>

  • <p>Larnach Castle (1871)<br /> O único castelo da Nova Zelândia, localizado em Otago, foi construído pelo político William Larnach. Rodeado por belos jardins, representa o luxo da era vitoriana e é uma das principais atrações turísticas da região.</p>

  • <p>Sky Tower (1997)<br /> Com 328 metros de altura, é o edifício mais alto do Hemisfério Sul e um dos símbolos de Auckland. Além de funcionar como torre de telecomunicações, oferece vistas panorâmicas e atividades radicais, como o SkyJump.</p>

  • <p>St. Paul’s Cathedral (1964)<br /> Localizada em Wellington, é um dos principais templos anglicanos da Nova Zelândia. Sua arquitetura moderna e imponente faz dela um marco religioso e cultural importante.</p>

  • <p>Te Papa Tongarewa (1998)<br /> O Museu Nacional da Nova Zelândia, em Wellington, é referência em cultura maori e história do país. Com exposições interativas e um vasto acervo, atrai milhões de visitantes todos os anos.</p>

  • <p>Government House (1910)<br /> Residência oficial do Governador-Geral da Nova Zelândia, localizada em Wellington. Sua construção representa o poder do Estado e é usada para eventos diplomáticos e cerimônias oficiais.</p>

  • <p>Nelson Cathedral (1925-1965)<br /> Localizada na cidade de Nelson, combina elementos góticos e modernos em sua arquitetura. É um importante centro religioso e um símbolo da história da cidade.</p>

  • <p>Napier Art Deco Buildings (1930s)<br /> Após um terremoto devastador, Napier foi reconstruída em estilo art déco, tornando-se um dos melhores exemplos desse movimento arquitetônico. Hoje, a cidade é um destino turístico famoso por sua arquitetura única.</p>

  • <p>Hamilton Gardens (1960s)<br /> Embora seja um complexo de jardins e não um edifício tradicional, é uma das atrações mais visitadas da Nova Zelândia. Seus jardins temáticos representam diferentes estilos históricos de paisagismo ao redor do mundo.</p>

