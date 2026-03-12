Superstições comuns pelo Brasil: tem alguma?
ONGs de defesa dos animais tentam afastar a superstição de que gato preto dá azar, o que afeta a adoção desses animais. No entanto, muita gente acredita na lenda. A seguir, veja outras superstições ainda muito presentes no Brasil!Foto: Imagem de Lenka Novotná por Pixabay
Influência da lua no corte dos cabelos – De acordo com essa crença, na Luna Nova se obtém um penteado renovado; na Lua Crescente, cabelos crescendo mais rápido; na Lua Cheia, se desejar mais volume; na Lua Minguante, cabelos crescendo mais vagarosos e saudáveis.Foto: Imagem de Sergio Serjão por Pixabay
Planta espada de São Jorge – Também conhecida como espada de Iansã, é considerada um amuleto por muitos brasileiros. Posicionada ao lado da entrada de casas e comércios, teria o condão de afastar o mau-olhado e atrair boas energias.Foto: JOAN/Wikimédia Commons
Bater três vezes na madeira – Um hábito comum de brasileiros supersticiosos é seguir esse rito para impedir má sorte. O “toc-toc-toc” vem quando algo dito está associado a um fato ruim.Foto: Reprodução do Facebook Dr. Christina Nguyen
Onde estão as bolsas – Reza a lenda que deixar bolsas ou mochilas no chão provoca perda de dinheiro. A recomendação é deixá-las em cadeiras, mesas ou outras superfícies.Foto: Reprodução de Facebook
Desvire os chinelos! – Uma das mais sinistras superstições prega que deixar chinelos de cabeça para baixo é sinal de mau presságio para as mães. Por via das dúvidas, os deixe de posição correta.Foto: Arquivo Pessoal
Elefante da fortuna – Segundo a crença, enfeitar a casa com uma escultura desse mamífero traz sorte financeira. Mas para fazer efeito, é preciso que a parte de trás da miniatura esteja apontada para a entrada da casa.Foto: Imagem de Igor Schubin por Pixabay
Cuidado com escadas – Uma das mais famosas superstições diz que passar por baixo de escadas dá azar. Por via das dúvidas, é sempre melhor desviar do caminho.Foto: Flickr ARQBIKE
Varrer os pés – Caso uma pessoa tenha os pés varridos acidentalmente por outra, ela jamais se casará. Caso de superstição com punição eterna.Foto: Reprodução Youtube canal Aline Lopes
Visitas desejáveis e indesejáveis – A superstição diz que deve-se colocar uma vassoura atrás da porta caso queira que uma visita vá embora. Caso o objetivo seja que uma visita volte mais vezes, não se deve deixá-la abrir a porta para sair, é o anfitrião que deve fazê-lo.Foto: Reprodução de Youtube Canal Phantasmagoria
Brinde sem mau agouro – Brindar com os copos vazios atrai má sorte. Após o gesto de saúde, o ritual diz que se deve fazer contato visual com quem participa da saudação e beber.Foto: Imagem de Roberta Radini por Pixabay
O número 13 – No Brasil, essa numeração é cercada de amor e ódio. Para uns, traz sorte, enquanto outros a associam a azar.Foto: Imagem de Nicholas_Demetriades por Pixabay
Abrir o guarda-chuva dentro de casa – Uma antiga superstição diz que abrir o objeto nessas condições é fonte de muito azar.Foto: Flickr Renee DeKona
Quebrar o espelho – Essa superstição é tradicional, todo brasileiro conhece. Ela diz que um espelho quebrado resulta em sete anos de azar.Foto: Flickr rayza mazurek
Noivo que vê a noiva com o vestido – Outra superstição clássica diz que desde o noivado até o casamento o noivo não pode ver a amada com a roupa da cerimônia. Se isso acontecer, o casamento será um tormento.Foto: Imagem de Dominic Alberts por Pixabay
São Longuinho – Muitos brasileiros já fizeram a curta prece ao perder um objeto: “São Longuinho, São Longuinho, se eu achar ‘tal coisa’ dou três pulinhos”.Foto: Reprodução Redes Sociais
