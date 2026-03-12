Nomes de bebês associados à felicidade; veja
ANA – Vem do hebraico Hanna, que significa ‘cheia de graça, bem-aventurada’.Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
ANANDA – Vem do sânscrito Anand, ‘felicidade, alegria’. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
BARUC – Vem do hebraico e significa ‘afortunado, próspero, feliz’.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
BEATRIZ – Vem do latim Beatrice, ‘aquela que traz felicidade’.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
BENJAMIN – Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer ‘filho’, e yamin, ‘mão direita’. É o ‘filho da felicidade’.Foto: sarbotde por Pixabay
CAIO (OU GAIO) – Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se)Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
ELISA – Vem do fenício Elizah, ‘alegre’. Também é uma redução de Elisabete, do hebraico Elishebba, ‘promessa divina’.Foto: Pontep Luangon por Pixabay
FAUSTO – Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo.Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
HILÁRIO – Vem do grego Hilaros, que significa ‘alegre, jovial’Foto: Imagem de trinity5445 por Pixabay
KEIKO – Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, ‘bênção, alegria, congratulação’.Foto: kumustaka por Pixabay
LETÍCIA – Vem do latim Laetitia, ‘alegria, prazer, felicidade’Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
NATAN (OU NATHAN) – Vem do hebraico natÃ¡n, representando ‘presente de Deus’.Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
NINO – Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa ‘alegre, auspicioso’.Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
SAMIR – Vem do árabe Samirah e significa ‘vivaz, animado’.Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
THALIA – Vem do grego Thállo, o qual significa ‘viço, exuberância’Foto: André Santana AndreMS por Pixabay