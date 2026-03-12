Assine
Nomes de bebês associados à felicidade; veja

Redação Flipar
  • <p>ANA – Vem do hebraico Hanna, que significa ‘cheia de graça, bem-aventurada’.</p>

     Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>ANANDA – Vem do sânscrito Anand, ‘felicidade, alegria’. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas.</p>

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>BARUC – Vem do hebraico e significa ‘afortunado, próspero, feliz’.</p>

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>BEATRIZ – Vem do latim Beatrice, ‘aquela que traz felicidade’.</p>

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>BENJAMIN – Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer ‘filho’, e yamin, ‘mão direita’. É o ‘filho da felicidade’.</p>

     Foto: sarbotde por Pixabay
  • <p>CAIO (OU GAIO) – Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se)</p>

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>ELISA – Vem do fenício Elizah, ‘alegre’. Também é uma redução de Elisabete, do hebraico Elishebba, ‘promessa divina’.</p>

     Foto: Pontep Luangon por Pixabay
  • <p>FAUSTO – Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo.</p>

     Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
  • <p>HILÁRIO – Vem do grego Hilaros, que significa ‘alegre, jovial’</p>

     Foto: Imagem de trinity5445 por Pixabay
  • <p>KEIKO – Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, ‘bênção, alegria, congratulação’.</p>

     Foto: kumustaka por Pixabay
  • <p>LETÍCIA – Vem do latim Laetitia, ‘alegria, prazer, felicidade’</p>

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>NATAN (OU NATHAN) – Vem do hebraico natÃ¡n, representando ‘presente de Deus’.</p>

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>NINO – Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa ‘alegre, auspicioso’.</p>

     Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
  • <p>SAMIR – Vem do árabe Samirah e significa ‘vivaz, animado’.</p>

     Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>THALIA – Vem do grego Thállo, o qual significa ‘viço, exuberância’</p>

     Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
