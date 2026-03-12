Assine
Verdadeira capital da Turquia, Ancara tem belezas que encantam os turistas

Redação Flipar
    Ao contrário do que muita gente pensa, a maior e mais famosa cidade da Turquia (Istambul) – não é mais a capital do país desde o ano de 1923.

     Foto: Flickr Claudia Bianchini
    Fundada há mais de 800 anos, Ancara se tornou o centro político e cultural da Turquia moderna, substituindo Istambul.

     Foto: Flickr Claudia Bianchini
    Localizada no centro da Anatólia, Ancara é privilegiada por sua posição estratégica, que a torna um importante hub político, econômico e cultural.

     Foto: Reprodução The World Factbook
    Hoje com uma população de mais de quase 6 milhões de habitantes, Ancara tem raízes profundas, tendo sido habitada por diversas civilizações ao longo dos séculos.

     Foto: Divulgação
    Alguns dos povos que habitaram a região incluem hititas, frígios, persas, romanos, bizantinos e otomanos.

     Foto: Pivox/Wikimédia Commonsi
    No entanto, com a chegada de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República Turca, que a cidade ganhou um novo papel.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Atatürk escolheu Ancara como a capital por sua localização estratégica e por simbolizar a nova era da Turquia, afastada do passado otomano.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Antigamente, a cidade era chamada de Angora, nome associado a produtos de prestígio como lã de cabra (angorá) e gatos de raça angorá, que eram nativos da região.

     Foto: Dominio Público/Wikimédia Commons
    A segunda maior cidade da Turquia é conhecida por sua arquitetura eclética, mesclando o antigo e o moderno.

     Foto: Burgert Behr/Wikimédia Commons
    Entre os pontos históricos mais importantes está o Mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador e primeiro presidente da Turquia, conhecido como An?tkabir.

     Foto: :Darwinek/Wikimédia Commons
    Outro marco histórico de destaque é a Cidadela de Ancara, um castelo construído durante o Império Bizantino, situado no topo de uma colina com vista para a cidade.

     Foto: BERNARD GAGNON/Wikimédia Commons
    A Cidadela oferece uma visão do passado de Ancara, com ruas estreitas e casas tradicionais que remontam a diferentes períodos da história turca.

     Foto: Flickr galpay
    Além disso, Ancara é frequentemente chamada de “cidade verde” devido à sua grande quantidade de áreas verdes e parques.

     Foto: Flickr James McCammon
    Ancara também abriga várias instituições culturais e educacionais de renome, como a Universidade de Ancara (foto) e a Universidade Bilkent.

     Foto: Hüseyin Avni Yazýcý/Wikimédia Commons
    O Museu das Civilizações da Anatólia, localizado no centro da cidade, é reconhecido por sua extensa coleção de artefatos antigos, incluindo objetos da era pré-histórica e de várias civilizações que ocuparam a região ao longo dos milênios.

     Foto: - Flickr Chris Woo
  A cidade também é um centro de transporte crucial, servindo como ponto de conexão entre diferentes regiões do país, facilitado por uma extensa rede de rodovias, ferrovias e o Aeroporto Internacional de Esenboğa.

    A cidade também é um centro de transporte crucial, servindo como ponto de conexão entre diferentes regiões do país, facilitado por uma extensa rede de rodovias, ferrovias e o Aeroporto Internacional de Esenboğa.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Embora Ancara seja frequentemente vista como uma cidade mais política e administrativa em comparação com a cosmopolita Istambul, ela tem uma vida cultural vibrante, com teatros, museus, galerias de arte e festivais.

     Foto: Divulgação
  A cidade também oferece uma ampla variedade de restaurantes e cafés, onde se pode saborear a rica culinária turca.

    A cidade também oferece uma ampla variedade de restaurantes e cafés, onde se pode saborear a rica culinária turca.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    A cidade está em constante transformação, com novos projetos e investimentos sendo realizados a cada ano. Por isso, se você está planejando uma viagem para a Turquia, não deixe de incluir Ancara em seu roteiro.

     Foto: Instagram @farazglobe
