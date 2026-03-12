O que aconteceu com Carolina Pavanelli, ex-atriz mirim da Globo?
-
Hoje, é professora de Língua Portuguesa e Redação, embora já não atue diretamente em sala de aula. Também desenvolve e participa ativamente de projetos literários e educativos. Segundo a própria Carolina, educar sempre foi seu sonho, e a educação não representa apenas uma escolha profissional, mas uma vocação da qual não pôde nem deseja se afastar.Foto: Reprodução / Instagram
-
“Uma das brincadeiras de que eu mais gostava quando era criança era ‘ser professora’. Passava horas fingindo dar aula para minhas bonecas, folheava cadernos, corrigia provas imaginárias e adorava ouvir aquele silêncio que só existia na minha cabeça: o silêncio de uma turma atenta. Mal sabia eu que, naquela brincadeira, já ensaiava uma das maiores paixões da minha vida”, revelou em sua rede social.Foto: Reprodução / Instagram
-
Além da atuação na educação, Carolina também se dedica à escrita e já publicou alguns livros. O primeiro, “Sonhos de Criança”, foi lançado em 1997 pela Editora Letras e Expressões, quando ela tinha apenas 10 anos de idade, e marcou o início de sua trajetória no mercado editorial.Foto: Reprodução / Instagram
-
Depois, publicou “Longe de Alguém tão Perto”, em 2011, pela editora Multifoco. A obra narra a história de Liz, estudante de artes plásticas que idealiza o amor como em uma comédia romântica. Às vésperas da formatura e da produção de sua obra final, Liz conhece Hugo durante uma viagem a Brasília e inicia um relacionamento à distância. A partir desse envolvimento, enfrenta relações conturbadas que afetam sua concentração, sua carreira e seus planos para o futuro.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Também lançou o livro infantil “Quem Tem Medo do Vento?”, publicado pela editora Eleva e ilustrado por Michely Klopper e outros artistas. A obra aborda, de forma lúdica e acolhedora, os medos comuns da infância e é voltada a crianças em fase de descobertas, além de incentivar a leitura em família.Foto: Reprodução / Instagram
-
Carolina já afirmou em entrevistas que a experiência como atriz contribuiu de forma significativa para sua atuação como educadora. Segundo ela, o período na televisão desenvolveu habilidades essenciais de comunicação, expressão verbal e segurança ao falar em público.Foto: Reprodução / Instagram
-
Afastada das novelas há mais de 20 anos, utiliza as redes sociais como principal canal de comunicação com o público. Por meio dessas plataformas, compartilha aspectos de sua rotina e de sua trajetória profissional, além de indicar leituras, comentar obras literárias, filmes e séries, e incentivar o desenvolvimento do hábito da leitura.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Inclusive, em uma publicação feita em 19 de fevereiro de 2026, data em que completou 39 anos, ela destacou que a maturidade lhe trouxe maior clareza sobre suas escolhas pessoais e profissionais. No texto, ressaltou que o tempo contribuiu para fortalecer sua autoconfiança, definir prioridades e assumir decisões com mais segurança.Foto: Reprodução / Instagram
-
“Aos 39, já não preciso provar nada a ninguém. Sei o que quero e, talvez mais importante, sei o que não quero. Ser uma mulher independente não significa não precisar de ninguém. Significa poder escolher. É pagar as próprias contas, sustentar as próprias ideias, bancar os próprios sonhos e assumir as próprias decisões. É entender que maturidade não endurece, aprofunda”, escreveu.Foto: Reprodução / Instagram
-
Carolina Cancio Pavanelli Moura, seu nome completo, nasceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1987. Teve uma carreira intensa e bem-sucedida na televisÃ£o nos anos 1990, embora relativamente breve, e depois, se consolidou como educadora e executiva.Foto: ReproduÃ§Ã£o / Instagram
-
-
Estreou nas novelas aos seis anos de idade, em 1993, ao protagonizar a trama das 18h da TV Globo, “Sonho Meu”, interpretando Maria Carolina, conhecida como Laleska. Na produção, contracenou com nomes como Beatriz Segall e Elias Gleizer.Foto: Reprodução Youtube
-
O sucesso foi imediato. Com a repercussão da novela, se tornou presença constante em campanhas publicitárias, programas de auditório e eventos televisivos e se consolidou como uma das crianças mais requisitadas da televisão brasileira naquele período.Foto: Reprodução Youtube
-
Em seguida, integrou outras produções da TV Globo. Em 1996, participou da novela “Quem é Você?” no papel de Daniela. No ano seguinte, passou a integrar o elenco de “Malhação”, onde interpretou Rafaela. Em 1998, deu vida à personagem Bisteca em “Meu Bem Querer”.Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Também participou do seriado “Caça Talentos”, ao lado de Angélica, e de diversos episódios de “Você Decide”. Esteve presente em especiais de fim de ano e em programas da emissora, incluindo atrações comandadas por Chico Anysio, além de ter sido uma das apresentadoras mirins do “Criança Esperança”.Foto: Reprodução / Instagram
-
Seu último trabalho como atriz na televisão ocorreu em 2009, na série “A Lei e o Crime”, exibida pela Record TV. A produção combina ação, suspense e drama ao retratar o confronto entre o crime organizado e a polícia no Rio de Janeiro. Na trama, ela participou do episódio final, no papel de Aninha.Foto: Reprodução / Instagram