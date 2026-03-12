O que aconteceu com Carolina Pavanelli, ex-atriz mirim da Globo?

Depois, publicou “Longe de Alguém tão Perto”, em 2011, pela editora Multifoco. A obra narra a história de Liz, estudante de artes plásticas que idealiza o amor como em uma comédia romântica. Às vésperas da formatura e da produção de sua obra final, Liz conhece Hugo durante uma viagem a Brasília e inicia um relacionamento à distância. A partir desse envolvimento, enfrenta relações conturbadas que afetam sua concentração, sua carreira e seus planos para o futuro.