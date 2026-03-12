Útil desde a antiguidade, palha evoluiu com diferentes aplicações no dia a dia
A palha é um subproduto agrícola originado do cultivo de cereais como trigo, milho, arroz e centeio. Após a colheita dos grãos, os caules e folhas restantes, chamados de palha, são reaproveitados.Foto: Imagem de Dominik por Pixabay
Desde a antiguidade, ela é usada em várias culturas para construção, artesanato e alimentação animal. A palha é popular por ser abundante, sustentável e versátilFoto: Reprodução de facebook
leve, fácil de trabalhar e biodegradável, o que a torna uma escolha ecológica para diversos usos. Além disso, tem apelo estético em peças artesanais, decorativas e utilitárias, especialmente no design rústico ou boho.Foto: Reprodução de Facebook
A palha é composta principalmente de celulose, hemicelulose e lignina, substâncias presentes nos caules das plantas. Essas fibras vegetais conferem leveza e flexibilidade, características essenciais para sua utilização em produtos trançados ou moldados.Foto: Imagem de Franz W. por Pixabay
O processo de fabricação começa com a colheita dos caules, que são secos ao sol para remover a umidade. Após isso, a palha pode ser cortada, prensada ou triturada, dependendo do usoFoto: Imagem de Franz W. por Pixabay
Para artesanato, a palha é limpa, às vezes fervida, e preparada em tiras ou feixes antes de ser trançada ou moldada.Foto: Reprodução do Facebook Associação Trançados da Ilha
As cores naturais da palha variam entre tons de bege, dourado e marrom claro. Para tingi-la, utiliza-se corantes naturais ou sintéticos, imersos em água morna para que as fibras absorvam a cor.Foto: Reprodução do Facebook Associação Trançados da Ilha
A palha rende belos chapéus- tanto populares, como os das festas juninas, como sofisticados, para eventos sociais, com.ornamentoa delicados. E serve também para modelos de praia.Foto: Imagem de Karol Olson por Pixabay
Chinelos e sandálias de palha também são produzidos dando um toque rústico ao figurino. Da mesma forma a moda conta com bolsas de palha em diferentes estilos.Foto: Divulgação
A palha também é utilizada para a fabricação de cestos, cadeiras, espreguiçadeiras, brinquedos artesanais,, escovas, vassouras, painéis e adornos de parede.Foto: Reprodução de Youtube Canal ZÉ DORADIN
A palha rende belas esteiras para serem usadas em praias ou jardins para descanso , exposição ao sol ou para relaxar aproveitando a brisa. Um acessório útil , prático e descolado.Foto: Divulgação
E a palha pode ser muito útil na cozinha para descanso de panelas e na mesa em jogos americanos supercriativos para dar um toque diferente ao momento da refeição.Foto: Divulgação
A palha tem vantagens: é sustentável e ecológica; biodegradável, não gera resíduos poluentes. Portanto, adequada aos tempos modernos em que se prega a preservação ambiental.Foto: Reprodução de Youtube
A palha é fácil de transportar e trabalhar; leve e flexível. É esteticamente agradável, com apelo rústico e natural.Foto: -Flickr SBA73
Mas tambem há desvantagens. A palha é sensível à umidade, podendo apodrecer ou mofar.Foto: PMESP
É inflamável e, portanto, exige cuidado em locais quentes ou próximos ao fogo.
A durabilidade éclimitada se não for tratada adequadamente. Requer manutenção, como limpeza delicada, para evitar desgaste.Foto: Projeto SUCRE/CTBE