Cantora, atriz e ícone punk: Nina Hagen celebra 71 anos de vida e arte

Além da música, Nina Hagen também construiu uma presença significativa no cinema e na televisão. Após se estabelecer na Alemanha Ocidental, participou de produções audiovisuais, incluindo o filme Cha-Cha (1979), dirigido por Herbert Curiël e centrado na cena musical de Amsterdã, no qual atuou ao lado do músico Herman Brood.Foto: Divulgação
Ao longo das décadas seguintes, também apareceu em produções cinematográficas e televisivas na Alemanha e em outros países europeus, além de trabalhar como dubladora em animações, ampliando sua atuação artística para além da música.Foto: Divulgação
Ela também se destaca por seu ativismo em causas humanitárias e pelos direitos dos animais, bem como por posicionamentos espirituais e políticos frequentemente expressos em entrevistas e performances.Foto: Reprodução do Youtube Canal Nina Hagen by Gilles75
Com mais de cinco décadas de carreira, Nina Hagen permanece como uma figura singular da cultura pop europeia. Sua combinação de teatralidade, irreverência e domínio vocal ajudou a redefinir o papel das mulheres no rock e no punk, enquanto sua trajetória atravessa contextos históricos marcantes, do ambiente repressivo da Alemanha Oriental à explosão criativa da cena musical internacional.Foto: - Reprodução do Youtube Canal Nina Hagen by Gilles75