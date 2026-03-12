Assine
Cantora, atriz e ícone punk: Nina Hagen celebra 71 anos de vida e arte

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/02-Nina_Hagen.jpg?20260312081045" width="1114" height="626">

    Conhecida por sua presença de palco teatral, pela mistura incomum entre canto operístico e atitude punk e com uma carreira marcada por constantes reinvenções, Hagen se tornou um ícone cultural desde o final da década de 1970 e ganhou o apelido de “madrinha do punk alemão”.

     Foto: Dirk Herbert /Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/05-Nina_Hagen.jpg?20260312081047" width="1114" height="626">

    Nascida Catharina Hagen em 11 de março de 1955, em Berlim Oriental, então parte da República Democrática Alemã, ela cresceu em um ambiente artístico. Sua mãe, Eva-Maria Hagen, foi uma atriz conhecida, enquanto o padrasto, o cantor e compositor Wolf Biermann, tornou-se um importante dissidente do regime socialista. 

     Foto: SpreeTom/Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Nina_Hagen.jpg?20260312081047" width="1114" height="626">

    Desde cedo, Nina teve contato com a música e com o teatro, estudando balé e canto ainda na infância. Na adolescência, começou a se interessar por rock e música popular, ao mesmo tempo em que recebia treinamento vocal clássico, formação que mais tarde marcaria profundamente seu estilo.

     Foto: Denis Barthel /Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09-Nina_Hagen.jpg?20260312081048" width="1114" height="626">

    A sua carreira artística começou ainda na Alemanha Oriental, quando ela participou de produções cinematográficas e integrou a banda Automobil. 

     Foto: Reprodução do Instagram @ninahagen_official
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/11-Nina_Hagen.jpg?20260312081053" width="1114" height="626">

    Em 1974, alcançou grande popularidade no país com o single “Du hast den Farbfilm vergessen” (“Você Esqueceu o Filme Colorido”, em tradução literal), canção que muitos interpretaram como uma crítica sutil ao cotidiano cinzento da vida sob o regime comunista. 

     Foto: Reprodução do Instagram @ninahagen_official
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/12-Nina_Hagen.jpg?20260312081053" width="1114" height="626">

    A situação política da família de Hagen mudou radicalmente em 1976, quando o governo da Alemanha Oriental retirou a cidadania de Wolf Biermann após críticas ao regime. A artista decidiu então deixar o país e se mudou para a então Alemanha Ocidental, iniciando uma nova fase artística.

     Foto: Reprodução do Instagram @ninahagen_official
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/15-Nina_Hagen.jpg?20260312081050" width="1114" height="626">

    No final da década de 1970, já inserida na efervescente cena musical europeia, a cantora entrou em contato com o nascente movimento punk em Londres. Inspirada por essa estética rebelde e experimental, fundou a Nina Hagen Band. 

     Foto: Reprodução do Instagram @ninahagen_official
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/20-Nina_Hagen.jpg?20260312081055" width="1114" height="626">

    O álbum de estreia do grupo, lançado em 1978, foi recebido com entusiasmo pela crítica e vendeu mais de 250 mil cópias, consolidando sua imagem como uma das vozes mais originais do rock alemão. 

     Foto: Christliches Medienmagazin/Wikimédia Commons
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/22-Nina_Hagen.jpg?20260312081055" width="1114" height="626">

    O disco combinava guitarras agressivas, letras provocativas e a impressionante extensão vocal da cantora, capaz de alternar entre gritos punk e passagens operísticas.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nina Hagen by Gilles75
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/23-Nina_Hagen.jpg?20260312081051" width="1114" height="626">

    Após a dissolução da banda em 1979, Hagen seguiu carreira solo e ampliou ainda mais seu alcance internacional. O álbum que lançou em 1982 apresentou um som que misturava punk, new wave, reggae e influências eletrônicas, marcando também sua entrada nas paradas norte-americanas. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nina Hagen by Gilles75
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/21-Nina_Hagen.jpg?20260312081055" width="1114" height="626">

    Nos anos seguintes vieram trabalhos como “Fearless”, em 1983, e “Nina Hagen in Ekstasy”, em 1985, que reforçaram seu prestígio como uma artista imprevisível e inovadora.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/26-Nina_Hagen.jpg?20260312081054" width="1114" height="626">

    Ao longo das décadas seguintes, Nina Hagen continuou explorando diferentes linguagens musicais e artísticas. Gravou discos em diversos estilos, do rock ao gospel, do pop ao experimental, além de atuar como dubladora e escritora. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nina Hagen by Gilles75
    Foto: Reprodução Instagram
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/17-Nina_Hagen.jpg" width="1114" height="626">

    Além da música, Nina Hagen também construiu uma presença significativa no cinema e na televisão. Após se estabelecer na Alemanha Ocidental, participou de produções audiovisuais, incluindo o filme Cha-Cha (1979), dirigido por Herbert Curiël e centrado na cena musical de Amsterdã, no qual atuou ao lado do músico Herman Brood. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/19-Nina_Hagen.jpg" width="1114" height="626">

    Ao longo das décadas seguintes, também apareceu em produções cinematográficas e televisivas na Alemanha e em outros países europeus, além de trabalhar como dubladora em animações, ampliando sua atuação artística para além da música.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/27-Nina_Hagen.jpg" width="1114" height="626">

    Ela também se destaca por seu ativismo em causas humanitárias e pelos direitos dos animais, bem como por posicionamentos espirituais e políticos frequentemente expressos em entrevistas e performances.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Nina Hagen by Gilles75
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/28-Nina_Hagen.jpg" width="1114" height="626">

    Com mais de cinco décadas de carreira, Nina Hagen permanece como uma figura singular da cultura pop europeia. Sua combinação de teatralidade, irreverência e domínio vocal ajudou a redefinir o papel das mulheres no rock e no punk, enquanto sua trajetória atravessa contextos históricos marcantes, do ambiente repressivo da Alemanha Oriental à explosão criativa da cena musical internacional. 

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal Nina Hagen by Gilles75
