Como assim? Entenda por que o aço inox não enferruja

  • <p>A ferrugem ocorre quando o ferro reage com oxigênio e água, formando óxido de ferro. Esse processo enfraquece o metal e altera sua cor, criando a conhecida aparência marrom-avermelhada.</p>

     Foto: shuets /Wikimédia Commons
  • <p>No aço comum, a superfície fica exposta diretamente ao ambiente. Assim, a umidade e o ar iniciam rapidamente a reação química que gera a ferrugem.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Já o aço inox possui pelo menos cerca de 10,5% de cromo em sua composição. Esse elemento é essencial para impedir que o ferro interno oxide facilmente.</p>

     Foto: divulgação
  • <p>Quando o cromo entra em contato com o oxigênio do ar, forma-se uma película invisível de óxido de cromo. Essa camada é extremamente fina, mas funciona como um escudo protetor</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Se o inox for arranhado, essa película se regenera espontaneamente ao entrar novamente em contato com o oxigênio. Esse fenômeno é chamado de passivação.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Por isso, o inox não “enferruja” como o aço comum. Ele pode sofrer corrosão em condições extremas, mas a resistência é muito maior.</p>

     Foto: Imagem de Anja por Pixabay
  • <p>Metais que realmente enferrujam são aqueles que contêm ferro. Entre eles estão o ferro puro, o aço carbono e o ferro fundido.</p>

     Foto: Anna Frodesiak/Wikim[edia Commons
  • <p>Nesses materiais, a oxidação produz ferrugem, que é específica do ferro. O termo técnico correto é óxido de ferro hidratado.</p>

     Foto: Laitr Keiows/Wikim[edia Commons
  • <p>Outros metais também reagem com o oxigênio, mas não formam ferrugem. Eles passam por um processo chamado oxidação simples.</p>

     Foto: Imagem de Lotta Gessner por Pixabay
  • <p>O alumínio, por exemplo, cria uma camada esbranquiçada de óxido de alumínio. Essa camada também protege o metal contra corrosão mais profunda.</p>

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>O cobre reage formando uma pátina esverdeada ao longo do tempo. Essa coloração pode ser vista em monumentos históricos expostos ao ar livre.</p>

     Foto: Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay
  • <p>A prata não enferruja, mas escurece devido à reação com compostos de enxofre presentes no ambiente. O resultado é o sulfeto de prata.</p>

     Foto: Reprodução Rede Social
  • <p>O zinco também oxida, formando uma camada branca protetora. Esse efeito é explorado na galvanização para proteger o aço.</p>

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Em resumo, ferrugem é um tipo específico de oxidação que atinge metais com ferro. Já a oxidação é um processo mais amplo, que pode ocorrer em vários metais, com efeitos e aparências diferentes.</p>

     Foto: Imagem de Claudia por Pixabay
