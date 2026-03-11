Berço de Mozart, Salzburgo inspira com palácios e tradição musical
-
Começando pela Residenzplatz, uma das praças mais importantes e elegantes de Salzburgo. Ela é cercada por edifícios históricos e pela icônica fonte Residenzbrunnen, uma das maiores fontes barrocas da Europa.Foto: Flickr Henryk Konrad
-
O local já serviu de palco para eventos importantes e hoje recebe mercados, festivais e apresentações musicais. Além disso, a praça é um excelente ponto de partida para conhecer o centro histórico da cidade. A atmosfera e a bela arquitetura fazem dela um destino obrigatório para visitantes.Foto: Barbara Marko-Bartilla/Wikimédia Commons
-
Já o Palácio de Hellbrunn, construído no século XVII, é famoso por seus jardins exuberantes e suas fontes “mágicas” interativas. Encomendado pelo Príncipe-Arcebispo Markus Sittikus como um palácio de verão, o local surpreende os visitantes com fontes escondidas que pegam as pessoas de surpresa.Foto: Flickr Douglas Davis
-
O complexo também abriga o Gazebo de “A Noviça Rebelde” e um belo parque. O passeio é divertido e único, ideal para quem busca uma experiência diferente em Salzburgo.Foto: Flickr benjhu
-
-
A montanha Untersberg é um refúgio natural a poucos quilômetros de Salzburgo, oferecendo trilhas deslumbrantes e vistas panorâmicas dos Alpes e da cidade. Pode-se chegar ao topo por meio de um teleférico, que leva os visitantes a mais de 1.800 metros de altitude.Foto: Jonathanawhite/Wikimédia Commons
-
O local é ideal para caminhadas, esqui e exploração de cavernas. Além da beleza natural, Untersberg está envolta em lendas e mitos locais, tornando a experiência ainda mais fascinante para os turistas.Foto: Arne Müseler/Wikimédia Commons
-
Fundado no século VII, o Mosteiro de São Pedro é um dos mais antigos da Europa e um local de grande importância histórica e religiosa. Seu cemitério, com túmulos adornados e criptas escavadas na rocha, é um dos mais belos da Áustria.Foto: Flickr Anthony G. Rey
-
-
A igreja do mosteiro possui uma impressionante decoração barroca e um órgão onde Mozart tocou. Além disso, o complexo abriga a St. Peter Stiftskeller, considerado um dos mais antigos restaurantes em funcionamento contínuo do mundo.Foto: Flickr Anthony G. Rey
-
O DomQuartier é um complexo de museus que concede uma imersão na história e na cultura de Salzburgo. O espaço inclui os antigos aposentos dos príncipes-arcebispos, a galeria de arte barroca e exposições sobre o passado da cidade.Foto: Divulgação
-
A visita percorre salões luxuosos, a Catedral de Salzburgo e proporciona vistas exclusivas da cidade. Com exposições ricas em detalhes, o DomQuartier é um passeio cultural fascinante para quem deseja conhecer mais sobre a vida aristocrática e a influência da igreja em Salzburgo.Foto: Flickr René
-
-
A Catedral de Salzburgo, por sua vez, é uma obra-prima da arquitetura barroca e um dos marcos mais importantes da cidade. Construída no século XVII, abriga a pia batismal onde Mozart foi batizado.Foto: Flickr Josef Lex (El buen soldado Švejk)
-
Seu interior impressiona com afrescos magníficos, um altar imponente e um órgão histórico onde Mozart tocou. A cúpula majestosa e a fachada imponente fazem dela um ponto turístico essencial. Além de sua beleza arquitetônica, a catedral tem grande importância religiosa e cultural para a cidade.Foto: Flickr Josef Lex (El buen soldado Švejk)
-
A Getreidegasse é a rua comercial mais famosa de Salzburgo, conhecida por suas lojas charmosas, fachadas históricas e placas de ferro forjado. Além de ser o local de nascimento de Mozart, a rua abriga boutiques, cafés e lojas de marcas internacionais e artesanais.Foto: Flickr Gabrielle
-
-
A arquitetura barroca, com edifÃcios estreitos e passagens ocultas, cria uma atmosfera diferenciada. Caminhar por Getreidegasse Ã© uma experiÃªncia cultural e histÃ³rica imperdÃvel, misturando tradiÃ§Ã£o e modernidade no coraÃ§Ã£o da cidade.Foto: Flickr Jared Yeh
-
Construído no século XVII, o Palácio Mirabell encanta com sua arquitetura barroca e seus belíssimos jardins, que foram cenário do filme “A Noviça Rebelde”. O palácio abriga uma das mais belas salas de casamento do mundo, a Marmorsaal, onde ocorrem concertos e eventos.Foto: Flickr Passport Eater
-
Seus jardins simétricos, repletos de esculturas e fontes, proporcionam um passeio agradável e fotogênico. Localizado no coração de Salzburgo, o conjunto é um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade.Foto: Flickr "KHALBOO"
-
-
Localizada na charmosa Getreidegasse, a Casa Natal de Mozart é um dos museus mais visitados de Salzburgo. O famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart nasceu ali em 1756, e o espaço exibe objetos pessoais, partituras originais e instrumentos musicais do artista.Foto: Reprodução do X @imogoesterreich
-
O museu permite conhecer detalhes da infÃ¢ncia e da carreira de Mozart, concedendo uma viagem fascinante pela vida do gÃªnio da mÃºsica clÃ¡ssica. Para os amantes da arte, a visita Ã© essencial para entender sua trajetÃ³ria e legado.Foto: Diego Delso/WikimÃ©dia Commons
-
Erguida no século XI, a Fortaleza de Hohensalzburg é um dos castelos medievais mais bem preservados da Europa. Localizada no alto de uma colina, oferece vistas panorâmicas incríveis da cidade e dos Alpes. Dentro da fortaleza, os visitantes podem visitar salões históricos, museus e exposições sobre a vida medieval.Foto: C.Stadler/Bwag/Wikimédia Commons
-
-
A subida pode ser feita a pé ou de funicular. Além de sua importância histórica, o local proporciona uma experiência única para quem deseja mergulhar na atmosfera do passado.Foto: Imagem de Hans por Pixabay
-
Também tem lugar para os amantes dos esportes! A Red Bull Arena, estádio do FC Red Bull Salzburg, é um dos mais modernos da Áustria, com capacidade para cerca de 30.000 espectadores. O local recebe jogos da Bundesliga Austríaca e competições internacionais, como a Eurocopa de 2008 (quando era conhecido como EM Stadion Wals Siezenheim).Foto: Markus Unger/Wikimédia Commons
-
Além do futebol, o estádio também sedia eventos e shows. Sua estrutura moderna inclui lojas oficiais do clube, áreas VIP e uma atmosfera incrível em dias de partida, tornando-se um ponto de interesse para os amantes do esporte.Foto: Arne Müseler/Wikimédia Commons
-